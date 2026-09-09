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Ba nhà mạng chi hơn 3.000 tỷ đồng cho băng tần 900 MHz

Thanh Sơn

Thanh Sơn

19:30 | 09/09/2026
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VNPT, Viettel và Vietnamobile cùng trúng đấu giá ba cặp khối băng tần 900 MHz với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng, đưa nguồn tài nguyên từng phục vụ mạng 2G sang khai thác cho 4G và các công nghệ di động tiếp theo.
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Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, chiều 9/9, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng băng tần 900 - 915 MHz và 945 - 960 MHz. Đây là lần đầu cả ba nhà mạng cùng tham gia và cùng trúng ba cặp khối băng tần được đưa ra đấu giá.

Đại diện Ban tổ chức, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tham gia phiên đấu giá băng tần 900–915 MHz và 945–960 MHz chụp ảnh tại sự kiện ngày 9/9.
Đại diện Ban tổ chức, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tham gia phiên đấu giá băng tần 900–915 MHz và 945–960 MHz chụp ảnh tại sự kiện ngày 9/9. Ảnh Bộ KH&CN

Ba cặp khối gồm C3 C3', C4 C4' và C5 C5', với giá khởi điểm gần 1.057 tỷ đồng mỗi cặp. Bước giá tại các vòng đấu giá là 10 tỷ đồng. VNPT trúng cặp C3 C3' với mức giá gần 1.079 tỷ đồng, Viettel trúng cặp C4 C4' với gần 1.077 tỷ đồng, Vietnamobile trúng cặp C5 C5' với gần 1.077 tỷ đồng.

Tổng số tiền ba doanh nghiệp chi cho quyền sử dụng các cặp băng tần đạt hơn 3.200 tỷ đồng, qua đó bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Theo quy hoạch mới, từ ngày 16/9/2026, băng tần 890 915 MHz và 935 960 MHz được sử dụng cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo các tiêu chuẩn IMT, gồm 4G, 5G và các phiên bản tiếp theo.

Băng tần 900 MHz bước sang giai đoạn mới

Phiên đấu giá diễn ra ngay trước thời điểm mạng GSM được sử dụng đến hết ngày 15/9/2026. Sau khoảng 33 năm phục vụ mạng di động tại Việt Nam, băng tần 900 MHz từng gắn với công nghệ 2G nay được quy hoạch lại để phục vụ các công nghệ di động mới hơn.

Bộ Khoa học và Công nghệ trước đó xác định việc dừng 2G sẽ giải phóng băng tần 900 MHz để đấu giá và cấp phép cho 4G, 5G.

Theo Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Lê Văn Tuấn, phiên đấu giá lần này có điểm khác so với các cuộc đấu giá băng tần 2,6 GHz, 3,7 GHz năm 2024 và 700 MHz năm 2025. Đây là lần đầu một băng tần từng được khai thác cho mạng 2G được quy hoạch lại và đưa ra đấu giá công khai để sử dụng cho các công nghệ di động mới.

Cách thức đấu giá cũng được đổi mới khi ba cặp khối băng tần được tổ chức đấu giá đồng thời qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu xác định số lượng cặp khối băng tần, giai đoạn sau xác định vị trí các cặp khối. Cách tổ chức này tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động lựa chọn khối băng tần phù hợp với nhu cầu khai thác và kế hoạch phát triển mạng.

Phân bổ lại băng tần 900 MHz bổ sung thêm tài nguyên cho các nhà mạng mở rộng mạng di động. Do có khả năng phủ sóng trên phạm vi rộng, băng tần này phù hợp để triển khai dịch vụ tại các khu vực nông thôn, vùng thưa dân và những nơi cần mở rộng vùng phủ.

Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Lê Văn Tuấn phát biểu tại phiên đấu giá băng tần 900 MHz ngày 9/9.
Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Lê Văn Tuấn phát biểu tại phiên đấu giá băng tần 900 MHz ngày 9/9. Ảnh Bộ KH&CN

Cục trưởng Lê Văn Tuấn cho biết tổng lượng băng tần dành cho thông tin di động đã tăng từ 340 MHz năm 2020 lên 680 MHz năm 2025, tương đương tăng gấp đôi.

Cùng với việc bổ sung tài nguyên tần số, vùng phủ 5G của Việt Nam tăng từ dưới 1% lên hơn 91,9% dân số trong hai năm. Tốc độ tải xuống di động băng rộng đạt 205,6 Mbps vào tháng 7/2026, tăng hơn 4 lần so với trước đây và đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ Internet di động cao nhất thế giới theo số liệu được công bố tại sự kiện.

Băng tần 900 MHz vì vậy được kỳ vọng hỗ trợ các nhà mạng nâng cao vùng phủ và khai thác hiệu quả hơn hạ tầng 4G, 5G.

Nhà mạng phải phủ sóng toàn quốc

Quyền sử dụng băng tần được cấp cho doanh nghiệp trúng đấu giá trong thời hạn 15 năm kể từ ngày giấy phép có hiệu lực. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần được cấp. Ngay tại thời điểm khai trương, doanh nghiệp phải triển khai tối thiểu 20% tổng số trạm phát sóng vô tuyến điện.

Sau hai năm, mỗi doanh nghiệp phải hoàn thành tối thiểu 5.500 trạm BTS và phủ sóng 60% số địa bàn hành chính cấp xã, trong đó mỗi địa bàn có ít nhất một trạm BTS. Sau ba năm, tỷ lệ phủ sóng phải đạt 85% số địa bàn hành chính cấp xã.

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Đến năm thứ tư, doanh nghiệp phải phủ sóng 100% số địa bàn hành chính cấp xã trên toàn quốc, đồng thời bảo đảm mỗi địa bàn có ít nhất một trạm BTS.

Như vậy, quyền sử dụng băng tần 900 MHz đi kèm yêu cầu cụ thể về tiến độ triển khai hạ tầng và vùng phủ. Quy hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng xác định băng tần 890–915 MHz và 935–960 MHz được sử dụng cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo các tiêu chuẩn IMT từ ngày 16/9/2026, đồng thời yêu cầu các tổ chức được cấp phép phối hợp để phòng tránh và xử lý nhiễu có hại.

Ba doanh nghiệp cùng trúng ba cặp khối băng tần đưa nguồn tài nguyên 900 MHz vào khai thác theo cơ chế đấu giá, thay thế cách sử dụng trước đây cho mạng 2G. Với giấy phép có thời hạn 15 năm và các yêu cầu về tiến độ triển khai trong 4 năm đầu, VNPT, Viettel và Vietnamobile sẽ phải đầu tư hạ tầng, triển khai trạm phát sóng và mở rộng dịch vụ theo lộ trình đã cam kết.

Phiên đấu giá cũng đánh dấu sự chuyển đổi của băng tần 900 MHz từ nguồn tài nguyên phục vụ mạng 2G sang phục vụ 4G, 5G và các công nghệ di động tiếp theo, đồng thời mang về cho ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 01:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 01:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
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