Đấu giá băng tần 900 MHz: Cơ hội tăng tốc hạ tầng số và mở rộng vùng phủ 4G, 5G

Băng tần 900 MHz được giới chuyên môn đánh giá có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là một trong những dải tần thấp có khả năng phủ sóng rộng, xuyên vật cản tốt và chi phí đầu tư hạ tầng thấp hơn so với nhiều băng tần cao. (Ảnh minh họa)

Băng tần 900 MHz - "Tài nguyên vàng" của hạ tầng viễn thông

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông báo số 297/TB-BKHCN về phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 900-915 MHz và 945-960 MHz.

Phương án được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 63/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tần số vô tuyến điện và Nghị định số 225/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo thông báo, Bộ KH&CN công khai phương án đấu giá để các doanh nghiệp viễn thông có nhu cầu nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ tham gia. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo được công bố, các tổ chức muốn tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện đến Cục Viễn thông thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp.

Việc đấu giá băng tần 900 MHz được giới chuyên môn đánh giá có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là một trong những dải tần thấp có khả năng phủ sóng rộng, xuyên vật cản tốt và chi phí đầu tư hạ tầng thấp hơn so với nhiều băng tần cao.

Nhờ đặc tính truyền sóng xa, băng tần này phù hợp để mở rộng vùng phủ tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, đồng thời cải thiện chất lượng tín hiệu trong nhà tại các đô thị đông dân.

Đây cũng là loại tài nguyên vô tuyến điện có giá trị lớn, quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông trong giai đoạn phát triển mạng băng rộng di động thế hệ mới.

Tạo dư địa phát triển 5G và kinh tế số

Việc tiếp tục đưa các băng tần chiến lược ra đấu giá cho thấy định hướng nhất quán của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phân bổ hiệu quả tài nguyên tần số theo cơ chế thị trường, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào hạ tầng số.

Cùng với sự gia tăng mạnh của lưu lượng dữ liệu di động, nhu cầu kết nối tốc độ cao phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), sản xuất thông minh, đô thị thông minh và các dịch vụ số ngày càng lớn, việc bổ sung tài nguyên tần số sẽ giúp các nhà mạng nâng cao năng lực mạng lưới, cải thiện chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của nền kinh tế.

Băng tần 900 MHz hiện không chỉ được sử dụng cho các công nghệ di động truyền thống mà còn được nhiều quốc gia tái quy hoạch để triển khai 4G LTE và 5G nhằm tận dụng lợi thế về vùng phủ rộng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bảo đảm mọi người dân có thể tiếp cận dịch vụ số với chi phí hợp lý, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Đối với doanh nghiệp viễn thông, kết quả đấu giá sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh trong nhiều năm tới, bởi quyền sử dụng tần số là điều kiện tiên quyết để triển khai mạng lưới, mở rộng thuê bao và phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng.

Việc tổ chức đấu giá công khai, minh bạch cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên vô tuyến điện, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy thị trường viễn thông phát triển lành mạnh.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc đưa băng tần 900 MHz vào đấu giá không chỉ là hoạt động quản lý tài nguyên mà còn là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hạ tầng số hiện đại, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số trong giai đoạn tới.