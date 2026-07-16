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OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

Ngọc Hà

Ngọc Hà

16:22 | 16/07/2026
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OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với Codex Micro, một bàn phím nhỏ gọn giúp lập trình viên theo dõi và điều khiển các agent Codex ngay trên tay, thay vì sản phẩm AI tiêu dùng vẫn được đồn đoán bấy lâu.
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OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro
Codex Micro trang bị các phím có thể lập trình, một cần joystick và một núm xoay. Ảnh: Work Louder

Bàn phím Codex Micro cho lập trình viên là sản phẩm phần cứng đầu tiên mà OpenAI công bố, chính thức mở bán từ ngày 15/7 với giá 230 USD và hướng vào nhóm lập trình viên đang dùng agent AI để viết, xem lại và quản lý mã nguồn, theo Engadget và TechCrunch.

Bàn phím ra đời từ sự hợp tác giữa OpenAI và Work Louder, hãng chuyên sản xuất bàn phím cơ và bộ điều khiển rút gọn cho dân lập trình và thiết kế, mang mã sản phẩm nội bộ kbd-1.0-codex-micro. OpenAI từng úp mở về thiết bị này từ ngày 29/6 tại sự kiện AI Engineer World's Fair ở San Francisco, khi tài khoản OpenAI Developers đăng một đoạn teaser trên X kèm chú thích ngắn về việc các phím tắt Codex quen thuộc sắp được nâng cấp, và đoạn video đó thu hút gần một triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ.

Thiết kế bám sát nhu cầu người dùng Codex

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Codex Micro có hình vuông, mang ngoại hình gần như giống hệt mẫu Creator Micro 2 mà Work Louder từng bán ra trước đó, với 13 phím cơ, một cần joystick, một núm xoay và một cảm biến chạm. Sáu phím sáng đèn mang tên Agent Keys hiển thị trạng thái thời gian thực của từng luồng công việc Codex qua ánh sáng RGB, giúp người dùng biết ngay một tác vụ đang chạy, đã hoàn tất, cần phản hồi hay gặp lỗi mà không cần mở lại giao diện trên màn hình. Đồng sáng lập Work Louder, ông Mike Di Genova, mô tả tính năng này là "live view of your Codex threads", tức góc nhìn trực tiếp vào các luồng Codex, với mỗi màu sắc thể hiện một trạng thái khác nhau.

Bên cạnh các Agent Keys, thiết bị còn có thêm những Command Keys lập trình lại được cho các thao tác thường dùng như bật micro để ra lệnh bằng giọng nói, gửi prompt, chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi code do agent đề xuất. Cần joystick dùng để khởi chạy nhanh các quy trình quen thuộc như xem lại một pull request, gỡ lỗi hay tái cấu trúc đoạn mã, còn núm xoay cho phép chỉnh mức độ suy luận, tức reasoning level, của agent mà không cần mở bảng cài đặt. Người dùng tùy chỉnh toàn bộ joystick, núm xoay và các phím này ngay trong ứng dụng ChatGPT trên máy tính, và bộ sản phẩm còn kèm theo 32 keycap rời mang hình ảnh liên quan tới Codex để lắp ráp theo sở thích, cùng lựa chọn switch dạng clicky hoặc silent tùy thói quen gõ phím.

Không phải thiết bị AI tiêu dùng của Jony Ive

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OpenAI xác nhận với TechCrunch rằng Codex Micro chỉ là một sản phẩm hợp tác giới hạn số lượng, và OpenAI hiện chưa công bố số lượng thiết bị cụ thể mở bán qua Supply Co cùng trang của Work Louder. Cách gọi tên nội bộ mà OpenAI dùng cho thiết bị, "command center for agentic work", tức trung tâm điều khiển cho công việc dùng agent, cũng phần nào cho thấy công ty xem đây là phụ kiện dành cho nhóm người dùng chuyên sâu hơn là sản phẩm đại chúng.

Theo quan sát, Codex Micro tách biệt hoàn toàn với dự án phần cứng lớn hơn mà OpenAI đang phát triển cùng cựu giám đốc thiết kế Apple, ông Jony Ive. Bloomberg mô tả sản phẩm đó là một loa thông minh không màn hình, có thể mang theo bên người và chứa các chi tiết cơ khí tự chuyển động, còn giám đốc tài chính OpenAI từng cho biết thiết bị dự kiến ra mắt trước cuối năm nay. Dự án đó hiện vướng tranh chấp pháp lý sau khi Apple kiện OpenAI, cáo buộc ban lãnh đạo cấp cao của công ty có chủ đích khai thác thông tin mật để phát triển thiết bị riêng, trong khi OpenAI bác bỏ toàn bộ cáo buộc này.

Chiến lược phần cứng mở rộng

Work Louder từng thực hiện mô hình hợp tác tương tự trước Codex Micro, khi ra mắt bản Creator Micro tùy biến riêng cho Figma vào tháng 12/2023 rồi tiếp tục với bản Framer Creator Micro 2 dành cho công cụ dựng giao diện Framer, và Codex Micro chính là lần thứ ba hãng áp dụng công thức bàn phím chuyên biệt này cho lập trình bằng AI. Sự ra mắt của Codex Micro cũng diễn ra ngay sau khi OpenAI tích hợp Codex vào ứng dụng ChatGPT trên máy tính, giúp công cụ lập trình AI này tiếp cận dễ dàng hơn với đông đảo lập trình viên đang dùng Codex mỗi tuần.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 17:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 17:45
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Cập nhật: 16/07/2026 17:45
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Cập nhật: 16/07/2026 17:45
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