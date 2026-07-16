OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

Codex Micro trang bị các phím có thể lập trình, một cần joystick và một núm xoay. Ảnh: Work Louder

Bàn phím Codex Micro cho lập trình viên là sản phẩm phần cứng đầu tiên mà OpenAI công bố, chính thức mở bán từ ngày 15/7 với giá 230 USD và hướng vào nhóm lập trình viên đang dùng agent AI để viết, xem lại và quản lý mã nguồn, theo Engadget và TechCrunch.

Bàn phím ra đời từ sự hợp tác giữa OpenAI và Work Louder, hãng chuyên sản xuất bàn phím cơ và bộ điều khiển rút gọn cho dân lập trình và thiết kế, mang mã sản phẩm nội bộ kbd-1.0-codex-micro. OpenAI từng úp mở về thiết bị này từ ngày 29/6 tại sự kiện AI Engineer World's Fair ở San Francisco, khi tài khoản OpenAI Developers đăng một đoạn teaser trên X kèm chú thích ngắn về việc các phím tắt Codex quen thuộc sắp được nâng cấp, và đoạn video đó thu hút gần một triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ.

Meet kbd-1.0-codex-micro, built with @work_louder.



Map the buttons and joystick to your workflow, and keep your pinned chats in view.



Get yours before stock returns 410. pic.twitter.com/MGQQ1ISW0l — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) July 15, 2026

Thiết kế bám sát nhu cầu người dùng Codex

Codex Micro có hình vuông, mang ngoại hình gần như giống hệt mẫu Creator Micro 2 mà Work Louder từng bán ra trước đó, với 13 phím cơ, một cần joystick, một núm xoay và một cảm biến chạm. Sáu phím sáng đèn mang tên Agent Keys hiển thị trạng thái thời gian thực của từng luồng công việc Codex qua ánh sáng RGB, giúp người dùng biết ngay một tác vụ đang chạy, đã hoàn tất, cần phản hồi hay gặp lỗi mà không cần mở lại giao diện trên màn hình. Đồng sáng lập Work Louder, ông Mike Di Genova, mô tả tính năng này là "live view of your Codex threads", tức góc nhìn trực tiếp vào các luồng Codex, với mỗi màu sắc thể hiện một trạng thái khác nhau.

Bên cạnh các Agent Keys, thiết bị còn có thêm những Command Keys lập trình lại được cho các thao tác thường dùng như bật micro để ra lệnh bằng giọng nói, gửi prompt, chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi code do agent đề xuất. Cần joystick dùng để khởi chạy nhanh các quy trình quen thuộc như xem lại một pull request, gỡ lỗi hay tái cấu trúc đoạn mã, còn núm xoay cho phép chỉnh mức độ suy luận, tức reasoning level, của agent mà không cần mở bảng cài đặt. Người dùng tùy chỉnh toàn bộ joystick, núm xoay và các phím này ngay trong ứng dụng ChatGPT trên máy tính, và bộ sản phẩm còn kèm theo 32 keycap rời mang hình ảnh liên quan tới Codex để lắp ráp theo sở thích, cùng lựa chọn switch dạng clicky hoặc silent tùy thói quen gõ phím.

Không phải thiết bị AI tiêu dùng của Jony Ive

OpenAI xác nhận với TechCrunch rằng Codex Micro chỉ là một sản phẩm hợp tác giới hạn số lượng, và OpenAI hiện chưa công bố số lượng thiết bị cụ thể mở bán qua Supply Co cùng trang của Work Louder. Cách gọi tên nội bộ mà OpenAI dùng cho thiết bị, "command center for agentic work", tức trung tâm điều khiển cho công việc dùng agent, cũng phần nào cho thấy công ty xem đây là phụ kiện dành cho nhóm người dùng chuyên sâu hơn là sản phẩm đại chúng.

Theo quan sát, Codex Micro tách biệt hoàn toàn với dự án phần cứng lớn hơn mà OpenAI đang phát triển cùng cựu giám đốc thiết kế Apple, ông Jony Ive. Bloomberg mô tả sản phẩm đó là một loa thông minh không màn hình, có thể mang theo bên người và chứa các chi tiết cơ khí tự chuyển động, còn giám đốc tài chính OpenAI từng cho biết thiết bị dự kiến ra mắt trước cuối năm nay. Dự án đó hiện vướng tranh chấp pháp lý sau khi Apple kiện OpenAI, cáo buộc ban lãnh đạo cấp cao của công ty có chủ đích khai thác thông tin mật để phát triển thiết bị riêng, trong khi OpenAI bác bỏ toàn bộ cáo buộc này.

Chiến lược phần cứng mở rộng

Work Louder từng thực hiện mô hình hợp tác tương tự trước Codex Micro, khi ra mắt bản Creator Micro tùy biến riêng cho Figma vào tháng 12/2023 rồi tiếp tục với bản Framer Creator Micro 2 dành cho công cụ dựng giao diện Framer, và Codex Micro chính là lần thứ ba hãng áp dụng công thức bàn phím chuyên biệt này cho lập trình bằng AI. Sự ra mắt của Codex Micro cũng diễn ra ngay sau khi OpenAI tích hợp Codex vào ứng dụng ChatGPT trên máy tính, giúp công cụ lập trình AI này tiếp cận dễ dàng hơn với đông đảo lập trình viên đang dùng Codex mỗi tuần.