Công nghệ switch lai mở rộng giới hạn điều khiển của game thủ

Logitech G G512 X được phát triển theo hướng biến bàn phím từ một thiết bị nhập liệu truyền thống thành trung tâm điều khiển có khả năng thích ứng theo phong cách chơi của từng game thủ.

G512 X là mẫu bàn phím đầu tiên của Logitech G tích hợp công nghệ switch lai TMR Analog/Cơ học, cho phép người dùng kết hợp giữa switch analog từ tính và switch cơ học trên cùng một thiết bị. Công nghệ Dual Swap giúp người chơi dễ dàng thay đổi cấu hình phím, đặc biệt tại các vị trí quan trọng như nhóm phím WASD, nhằm tối ưu khả năng phản hồi trong từng thể loại trò chơi.

Bàn phím gaming Logitech G G512 X

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở cảm biến TMR (Tunnel Magneto Resistance). Thay vì chỉ nhận diện thao tác theo trạng thái bật hoặc tắt, bàn phím có thể ghi nhận độ sâu hành trình phím, từ đó mở rộng khả năng điều khiển. Người chơi có thể thiết lập mức kích hoạt khác nhau tùy theo nhu cầu, phù hợp với các tựa game đua xe, mô phỏng bay hoặc những trò chơi yêu cầu thao tác chính xác trong từng chuyển động.

Bên cạnh đó, Logitech G trang bị cho G512 X hệ thống hiệu suất True 8K với tốc độ lấy mẫu, tốc độ báo cáo và xử lý tín hiệu ở mức cao. Thời gian phản hồi của thiết bị được công bố đạt 0,125ms, giúp giảm độ trễ giữa thao tác của người chơi và phản hồi trên màn hình.

Logitech G G512 X có khả năng thích ứng theo phong cách chơi của từng game thủ.

Ông Robin Piispanen, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Logitech G, cho biết G512 X được phát triển nhằm mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn cho người chơi. Theo ông, bàn phím không chỉ đóng vai trò là công cụ điều khiển mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm cá nhân hóa của game thủ, hỗ trợ họ duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình thi đấu.

Thiết kế linh hoạt, tích hợp nhiều tính năng phục vụ trải nghiệm dài hạn

Logitech G512 X được phát triển với hai phiên bản layout 75 và 98, hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau. Thiết bị hỗ trợ 39 vị trí switch TMR lai, tương thích với nhiều loại switch analog và switch cơ học 3 chân, 5 chân phổ biến trên thị trường. Sản phẩm được trang bị sẵn 9 switch analog Gateron KS-20 nhằm mang lại khả năng điều chỉnh linh hoạt ngay khi sử dụng.

Một trong những tính năng đáng chú ý khác là Multipoint Action kết hợp với vòng SAPP (Second Actuation Pressure Point). Thông qua phần mềm G HUB, người dùng có thể gán hai thao tác khác nhau cho cùng một phím dựa trên lực nhấn. Chẳng hạn, một phím có thể thực hiện hành động trang bị vật phẩm khi nhấn nhẹ và chuyển sang thao tác khác khi nhấn sâu hơn. Cơ chế này giúp rút ngắn thao tác trong những tình huống cần phản ứng nhanh.

Logitech G512 X được phát triển với hai phiên bản

Bàn phím còn tích hợp hai núm xoay Dual Dials có thể tùy chỉnh chức năng, biến thiết bị thành trung tâm điều khiển cho nhiều nhu cầu từ chơi game đến làm việc. Người dùng có thể điều chỉnh âm lượng, ánh sáng hoặc các tác vụ khác thông qua phần mềm quản lý.

Ngoài hiệu năng, Logitech G cũng chú trọng đến yếu tố sử dụng lâu dài. Thanh đèn RGB Lightbar được thiết kế để tạo điểm nhấn cho hệ thống máy tính, đồng thời kê tay Playroom bằng acrylic được phát triển riêng cho hai phiên bản layout nhằm tăng sự thoải mái trong các phiên chơi kéo dài.

Logitech G512 X sở hữu thanh đèn RGB Lightbar để tạo điểm nhấn

Phần mặt sau của G512 X được bố trí các khoang lưu trữ dành cho switch và phụ kiện. Người dùng có thể cất giữ tối đa 9 switch từ tính Gateron KS-20, 5 vòng SAPP cùng các dụng cụ thay thế keycap, switch. Các công cụ đi kèm cũng có thể được sử dụng như chân nâng bàn phím, giúp thay đổi góc đặt theo nhu cầu cá nhân.

Hệ sinh thái G5 Series hướng tới cộng đồng game thủ Việt Nam

G512 X được giới thiệu với hai màu đen và trắng, có khả năng kết hợp cùng chuột chơi game không dây G502 X Plus LIGHTSPEED và tai nghe chơi game không dây G522 LIGHTSPEED. Bộ sản phẩm tạo thành hệ sinh thái G5 Series mới của Logitech G, tập trung vào khả năng đồng bộ giữa thiết bị và thói quen sử dụng của người chơi.

Theo định hướng của hãng, các thiết bị trong hệ sinh thái này không chỉ cung cấp hiệu suất cao mà còn cho phép người dùng chủ động điều chỉnh để phù hợp với từng phong cách chơi. Đây là xu hướng đang được nhiều nhà sản xuất thiết bị gaming theo đuổi khi game thủ ngày càng quan tâm đến khả năng cá nhân hóa.

Logitech G512 X thuộc hệ sinh thái G5 Series mới của Logitech G

Tại thị trường Việt Nam, Logitech G đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua bàn phím G512 X và bộ sản phẩm kết hợp với kê tay Playroom. Người dùng có thể nhận voucher giảm giá cùng nhiều quà tặng trong thời gian ra mắt.

Ngoài ra, Logitech G sẽ tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm cùng đội tuyển GAM Esports trên kênh Shopee của Logitech vào lúc 20h30 ngày 16/6/2026. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ sau thành công từ các chương trình ra mắt sản phẩm trước đó.

Với G512 X, Logitech G đặt mục tiêu mở rộng khái niệm về bàn phím chơi game khi đưa khả năng tùy chỉnh phần cứng và phần mềm vào cùng một thiết bị. Sản phẩm hướng tới nhóm người dùng muốn kiểm soát nhiều hơn cách họ tương tác với trò chơi, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho các thiết bị gaming trong tương lai.