Trong đó màn hình cảm ứng LCD XENEON EDGE 14.5" hiện có sẵn với hai màu Crystal và Smoke, trong khi những phụ kiện mặt trước WOOD và ELITE WOOD thuộc dòng vỏ máy FRAME 5000 Series mang đến nhiều cách hơn để cá nhân hóa hệ thống của bạn.

Ghế chơi game CORSAIR TC80

Ghế chơi game CORSAIR TC80 mang đến sự thoải mái và độ tin cậy lâu dài với mức giá dễ tiếp cận. Ghế có chỗ ngồi rộng, phẳng và chất liệu vải thoáng khí với nhiều hoạ tiết mang tính điểm nhấn cung cấp tính công thái học cho người ngồi trong các phiên chơi game hoặc làm việc kéo dài, trong khi gối tựa cổ có thể tháo rời giúp tăng thêm sự thoải mái. Chân đế thép năm sao và bộ ben hơi Class 4 đảm bảo sự ổn định và điều chỉnh độ cao mượt mà.

Điểm đặc biệt là ghế TC80 có thể ngả từ 90° đến 115° với độ căng điều chỉnh được, và kê tay dạng khớp nối giúp duy trì sự hỗ trợ khi bạn ngả lưng. Việc lắp ráp nhanh chóng giúp người dùng thiết lập dễ dàng, trong khi việc kiểm tra theo tiêu chuẩn BIFMA X5.1 và EN 1335 đảm bảo độ bền và sự yên tâm lâu dài.

Quạt iCUE LINK RX II RGB thế hệ thứ hai

Quạt iCUE LINK RX II RGB thế hệ thứ hai được tối ưu hóa để hoạt động êm ái ở tốc độ thông thường, mang lại hiệu quả làm mát cao với độ ồn thấp hơn đáng kể trong sử dụng thực tế. Luồng gió cân bằng và cánh quạt chống xoáy AirGuide giúp điều hướng khí hiệu quả qua vỏ máy và bộ két tản nhiệt nước, trong khi đó bạc đạn từ tính Magnetic Dome giúp quạt hoạt động trơn tru, lâu dài bên cạnh đó là chế độ bảo hành 5 năm. Cơ chế Zero RPM được kích hoạt khi hệ thống tải thấp, giúp quạt dừng quay đem lại sự vận hành êm ái cho máy tính của bạn.

Quạt RX II RGB có các phiên bản 120mm và 140mm, cũng như khung quạt RX360 II RGB Unified Frame cho phép kết hợp ba quạt 120mm vào một khung duy nhất được cố định chỉ bằng 4 ốc vít để lắp đặt nhanh hơn. Đi cùng với đó là 8 bóng đèn LED RGB trên mỗi quạt chiếu sáng qua màn chắn trong mờ tích hợp bên hông và đồng bộ hóa hiệu ứng thông qua phần mềm iCUE để tạo ra bữa tiệc ánh sáng nhất quán trên toàn hệ thống.

Các phiên bản quạt RX360 II có hoặc không kèm bộ điều khiển iCUE LINK System Hub, mang lại sự linh hoạt cho người dùng khi bổ sung chúng vào hệ thống iCUE LINK hiện có hoặc bắt đầu từ đầu.

Mô-đun màn hình LCD iCUE LINK 5" LCD

Mô-đun màn hình LCD iCUE LINK 5" LCD đem đến chức năng hiển thị nâng cao tương thích với các bộ tản nhiệt nước AIO TITAN II RX và TITAN RX. Màn hình IPS lớn kích thước 5inch mang đến độ phân giải sắc nét 720x1280 với độ sâu màu 24 bit và độ sáng lên đến 500 cd/m², tạo điểm nhấn rõ nét, bắt mắt bên trong hệ thống của bạn. Bên cạnh đó là khả năng tích hợp iCUE liền mạch hỗ trợ giám sát hệ thống, hiển thị hình ảnh tĩnh, ảnh động hoặc sử dụng như một màn hình phụ cho Windows.

Kiểu thiết kế CapSwap không cần dụng cụ cho phép người dùng lắp đặt mô-đun nhanh chóng, trong khi đó quạt 70mm tích hợp với cơ chế Zero RPM giúp làm mát khu vực VRM của bo mạch chủ khi cần thiết. Sẵn hàng với màu đen hoặc trắng và được bảo hành 5 năm, mô-đun màn hình LCD iCUE LINK 5” cung cấp một lộ trình nâng cấp linh hoạt giúp tăng cường cả về mặt chức năng và chất lượng hình ảnh.

Màn hình cảm ứng LCD XENEON EDGE 14.5" phiên bản màu Crystal & Smoke

Một mẫu màn hình khác cũng được ra mắt trong đợt này đó chính là màn hình cảm ứng LCD XENEON EDGE 14.5" phiên bản màu Crystal & Smoke. Theo đó, người dùng nay đã có thêm nhiều cách để tuỳ biến hoá không gian setup PC của bạn với các màu mới táo bạo hơn, sống động hơn bao gồm màu Smoke bán trong suốt và màu Crystal trong veo hoàn toàn giúp bạn dễ dàng phối màu với thiết lập PC của mình hoặc làm tâm điểm hệ thống dù được lắp đặt ở bất cứ đâu. Dù đang sở hữu vỏ máy hoàn toàn trong suốt hay bán trong suốt, những tùy chọn màu sắc mới này chỉ là một trong nhiều cách để cá nhân hóa XENEON EDGE của bạn và sẽ tô điểm thêm phong cách cho bất kỳ văn phòng hay không gian chơi game nào.

Và bộ phụ kiện cho vỏ máy FRAME 5000 Series

CORSAIR cũng đồng thời ra mắt bộ phụ kiện bao gồm phụ kiện mặt trước WOOD và ELITE WOOD thuộc dòng vỏ máy FRAME 5000 Series được làm từ từ gỗ nguyên khối, mang lại vẻ ngoài tự nhiên với tay nghề chế tác tuyệt vời và chất lượng mà bạn có thể cảm nhận được khi chạm tay.

Người dùng có thể dễ dàng chọn lựa thiết kế dọc hoặc hoạ tiết kiểu gợn sóng để mang lại luồng gió tốt, giúp PC của bạn dễ dàng hòa hợp với nội thất văn phòng hoặc không gian chơi game. Cả hai mặt trước đều có thể được lắp đặt trong vài giây và cung cấp luồng gió tuyệt vời để làm mát hiệu quả với vẻ ngoài độc đáo cho vỏ máy FRAME 5000D.