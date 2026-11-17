Chuyển sang hệ truyền động hybrid thế hệ mới

Theo Paultan, Honda xác nhận mẫu CR-V thế hệ tiếp theo sẽ chính thức ra mắt vào năm 2027. Đáng chú ý, hãng dự kiến chỉ cung cấp mẫu xe này với hệ truyền động hybrid hai mô-tơ mới, thay vì nhiều lựa chọn động cơ như trước.

Honda gọi công nghệ mới là Honda Hybrid. Hệ thống kết hợp mô-tơ điện với động cơ xăng 4 xi-lanh chu trình Atkinson thế hệ tiếp theo, hướng đến cải thiện hiệu suất vận hành và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Honda xác nhận mẫu CR-V thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt vào năm 2027. Ảnh: Honda.

Theo nhà sản xuất, hệ truyền động mới mở rộng dải vòng tua hoạt động hiệu quả của động cơ, đồng thời nâng cao hiệu suất của bộ truyền động hybrid. Hệ thống còn kết hợp với cụm dẫn động bốn bánh toàn thời gian chạy điện mới, cho phép kiểm soát mô-tơ chính xác hơn.

Honda đặt mục tiêu giúp CR-V hybrid thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với phiên bản hiện hành. Tính cả CR-V, hãng dự kiến trang bị công nghệ hybrid này trên 15 mẫu xe mới, bắt đầu từ năm 2027.

Động thái trên cho thấy Honda tiếp tục đẩy mạnh điện hóa danh mục sản phẩm, trong đó công nghệ hybrid đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi trước khi hãng mở rộng các dòng xe điện.

Nền tảng khung gầm mới, tiếp tục sản xuất tại Mỹ

Bên cạnh hệ truyền động, CR-V thế hệ thứ bảy sẽ đánh dấu lần đầu Honda sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung hoàn toàn mới. Hãng phát triển kiến trúc này nhằm tăng độ cứng vững thân xe, giảm trọng lượng và tối ưu khả năng dùng chung linh kiện giữa các dòng sản phẩm.

Theo Honda, nền tảng mới nhẹ hơn tới 90 kg so với kiến trúc hiện hành. Đây cũng là cơ sở kỹ thuật dành cho Civic thế hệ tiếp theo, giúp hãng áp dụng chung nhiều thành phần trên các mẫu xe khác nhau.

CR-V thế hệ mới đánh dấu lần đầu Honda sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung. Ảnh: Honda.

Cách tiếp cận này giúp Honda đơn giản hóa quy trình phát triển sản phẩm, đồng thời tối ưu chi phí sản xuất mà vẫn duy trì sự khác biệt giữa các mẫu xe. Tại thị trường Bắc Mỹ, Honda CR-V thế hệ thứ bảy tiếp tục được lắp ráp tại các nhà máy của hãng ở bang Ohio, Indiana (Mỹ) và Canada. Việc duy trì sản xuất tại khu vực này giúp mẫu SUV tiếp tục kế thừa mạng lưới sản xuất hiện có.

Với hệ truyền động hybrid hai mô-tơ, nền tảng khung gầm mới và mục tiêu giảm hơn 10% mức tiêu thụ nhiên liệu, CR-V thế hệ tiếp theo được kỳ vọng tạo ra thay đổi đáng kể về công nghệ so với thế hệ hiện hành. Mẫu xe dự kiến ra mắt năm 2027, mở đầu giai đoạn ứng dụng rộng rãi công nghệ Honda Hybrid trên danh mục sản phẩm của hãng.