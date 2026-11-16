Xe và phương tiện
Xe 365

Mẫu xe điện MG Urban sẽ chính thức ra mắt Việt Nam ngày 17/11

Thành Biên
Thành Biên
16:29 | 16/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
MG Urban sẽ chính thức ra mắt Việt Nam ngày 17/11, bổ sung lựa chọn cho phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ. Mẫu xe này được kỳ vọng giúp MG cải thiện sức cạnh tranh sau màn thể hiện chưa nổi bật của MG4.
VinFast VF 8 thế hệ mới kết hợp sức mạnh và công nghệ hiện đại VinFast VF 8 thế hệ mới kết hợp sức mạnh và công nghệ hiện đại
MPV điện Wuling Darion ra mắt tại Việt Nam, giá từ 769 triệu đồng MPV điện Wuling Darion ra mắt tại Việt Nam, giá từ 769 triệu đồng
Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

MG Urban chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam

Sau khi lô xe đầu tiên cập cảng TP.HCM hồi đầu tháng 11, MG Urban sẽ chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam vào ngày 17/11. Trước đó, từ đầu tháng 10, một số đại lý MG đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe điện này.

MG Urban thực chất là phiên bản mới của dòng xe điện MG4, được phát triển với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị. Tại một số thị trường, hãng sử dụng tên gọi MG4 Urban để phân biệt mẫu xe này với thế hệ MG4 trước đây.

So với MG4 đang bán tại Việt Nam, MG Urban sở hữu ngoại hình trung tính hơn, giảm bớt những đường nét thể thao và sắc sảo. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED vuốt ngược và hốc hút gió trung tâm cỡ lớn chia đôi. Đèn hậu có tạo hình mũi tên lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh, trong khi bộ mâm hợp kim có kích thước 16 hoặc 17 inch tùy phiên bản.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ MG Urban. Ảnh: Motorist.co.th.
Mẫu xe điện cỡ nhỏ MG Urban. Ảnh: Motorist.co.th.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Những thông số này giúp MG Urban sở hữu thân xe tương đối lớn trong nhóm ô tô điện cỡ nhỏ, đồng thời nhỉnh hơn BYD Dolphin về kích thước tổng thể.

Khoang nội thất bố trí 5 chỗ ngồi. Những trang bị đáng chú ý gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, đèn viền nội thất đồng bộ theo nhạc và cửa gió điều hòa thiết kế ẩn.

Ở một số thị trường, MG Urban còn tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo Doubao 3.0, cho phép người dùng truy vấn thông tin và điều khiển một số chức năng bằng giọng nói tự nhiên. Hệ thống nhận diện giọng nói độc lập 4 vùng có thể tiếp nhận lệnh từ nhiều vị trí trong xe.

Danh sách tiện nghi của mẫu xe này còn có ghế trước massage 8 điểm, thông gió và sưởi; ghế phụ chỉnh điện tích hợp bệ đỡ chân; cốp điện, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, MG chưa công bố cấu hình trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Thiết kế khoang lái của MG Urban. Ảnh: Motorist.co.th.
Thiết kế khoang lái của MG Urban. Ảnh: Motorist.co.th.

Tại Thái Lan, MG Urban có hai tùy chọn hệ truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và pin LFP dung lượng 42,8 kWh. Cấu hình này cho phạm vi hoạt động 325 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Các phiên bản cao hơn sử dụng mô-tơ điện công suất 160 mã lực, kết hợp pin 53,9 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 416 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 82-88 kW tùy phiên bản, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 28-30 phút.

Về an toàn, xe có 6 túi khí, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa. Một số phiên bản cao cấp tại thị trường quốc tế còn có hỗ trợ giữ xe giữa làn đường, hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 và túi khí trung tâm phía trước.

Giá bán quyết định khả năng cạnh tranh của MG Urban

Việc đưa MG Urban về Việt Nam cho thấy MG tiếp tục điều chỉnh chiến lược sản phẩm trong phân khúc xe điện phổ thông. Thay vì chỉ dựa vào MG4, hãng bổ sung một mẫu xe có thiết kế khác biệt, kích thước tương đối lớn và danh sách tiện nghi phong phú hơn.

Tuy nhiên, những lợi thế về sản phẩm chưa đủ bảo đảm thành công cho MG Urban. Giá bán, chính sách bảo hành pin, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc và mạng lưới hậu mãi cũng là những yếu tố quan trọng. Đặc biệt, MG cần đưa ra mức giá đủ cạnh tranh để tránh lặp lại tình trạng khó tạo sức hút của MG4.

Tại Thái Lan, MG Urban có giá từ 529.900-709.900 baht, tương đương khoảng 408-539 triệu đồng. Đây là mức giá có thể tham khảo, nhưng chưa thể dùng để dự đoán chính xác giá bán tại Việt Nam.

MG sẽ công bố những thông tin quan trọng về cấu hình, trang bị và giá bán trong sự kiện ra mắt ngày 17/11. Những yếu tố này sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của Urban trước BYD Dolphin và Geely EX2, đồng thời cho thấy mẫu xe mới có thể giúp MG cải thiện vị thế trong thị trường ô tô điện Việt Nam hay không.

MG Urban MG Xe điện cỡ nhỏ xe điện Thị trường xe Việt Xe mới

Bài liên quan

Toyota Yaris 2027 ra mắt Đông Nam Á với diện mạo mới

Toyota Yaris 2027 ra mắt Đông Nam Á với diện mạo mới

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Có thể bạn quan tâm

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Xe 365
Thị trường xe ô tô Việt Nam giảm doanh số trong tháng 10/2026, nhưng VinFast vẫn áp đảo bảng xếp hạng với 7 mẫu xe. Kia Seltos bất ngờ góp mặt, trong khi Ford Ranger tiếp tục vắng bóng.
Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Xe 365
Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu doanh số xe xăng dầu tháng 10/2026, trong khi Ford Ranger và Mitsubishi Xpander cùng rời top 10. Biến động này hé lộ cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các mẫu ô tô tại Việt Nam.
Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Thị trường
Từ 15 giờ ngày 12/11, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn 19.845 đồng/lít. Trong cùng tuần, Green SM giảm 25% cước mọi chuyến xe, còn Grab hạ biên độ phí ứng dụng thu từ tài xế xuống tối đa 25%.
Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Xe 365
Thỏa thuận cung ứng 720.000 tấn vật liệu pin giữa POSCO Future M và LG Energy Solution cho thấy cuộc đua xe điện giá rẻ đang tăng tốc. Việt Nam cũng xuất hiện trong kế hoạch sản xuất của liên minh này.
Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Doanh nghiệp số
Toyota đẩy mạnh phát triển pin thể rắn với mục tiêu sạc từ 10% lên 80% trong 10 phút, hướng tới ứng dụng trên ô tô điện trước cuối năm 2028.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
17°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
18°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây thưa
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
29°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 33°C
mây thưa
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
22°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
18°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
19°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
19°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
26°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
19°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
13°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
13°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
13°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
15°C
Thừa Thiên Huế

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
19°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16859 17129 17712
CAD 17496 17769 18388
CHF 30026 30400 31037
CNY 0 3821 3918
EUR 27744 27958 29041
GBP 33192 33578 34515
HKD 0 3152 3355
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13898 14483
SGD 19453 19733 20303
THB 675 738 792
USD (1,2) 25496 0 0
USD (5,10,20) 25534 0 0
USD (50,100) 25561 25575 25945
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,570 25,570 25,950
USD(1-2-5) 24,548 - -
USD(10-20) 24,548 - -
EUR 27,809 27,831 29,196
JPY 157.03 157.31 166.84
GBP 33,397 33,487 34,645
AUD 17,088 17,150 17,803
CAD 17,705 17,762 18,419
CHF 30,307 30,401 31,305
SGD 19,571 19,632 20,405
CNY - 3,787 3,933
HKD 3,216 3,226 3,362
KRW 17.78 18.54 20.18
THB 724.64 733.59 785.34
NZD 13,911 14,040 14,461
SEK - 2,511 2,601
DKK - 3,730 3,862
NOK - 2,643 2,738
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,880.77 - 6,640.23
TWD 705.03 - 854.26
SAR - 6,745.58 7,106.53
KWD - 81,155 86,367
AED - 6,758 7,284
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,540 25,570 25,950
EUR 27,788 27,928 29,161
GBP 33,363 33,531 34,565
HKD 3,210 3,229 3,348
CHF 30,140 30,291 31,236
JPY 156.75 158.33 166.31
AUD 17,027 17,147 17,743
SGD 19,543 19,720 20,317
THB 728 743 780
CAD 17,661 17,785 18,381
NZD 13,961 14,518
KRW 18.62 20.61
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25570 25570 25940
AUD 17027 17127 18057
CAD 17671 17771 18784
CHF 30239 30269 31846
CNY 3803.1 3828.1 3963.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27896 27926 29649
GBP 33455 33505 35273
HKD 0 3300 0
JPY 157.91 158.41 168.95
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 13996 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19601 19731 20452
THB 0 704.3 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13850000
SBJ 12000000 12000000 13850000
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,557 25,597 25,900
USD20 25,527 25,597 25,900
USD1 25,487 25,597 25,900
AUD 17,003 17,153 18,321
EUR 27,761 27,861 29,517
CAD 17,643 17,743 19,049
SGD 19,705 19,855 20,409
JPY 158.64 160.14 165.68
GBP 33,456 33,606 34,970
XAU 13,448,000 0 13,752,000
CNY 0 3,785 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/11/2026 17:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Tăng cường bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

Tăng cường bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
BIC giảm 30% phí bảo hiểm du lịch dịp cuối năm

BIC giảm 30% phí bảo hiểm du lịch dịp cuối năm

Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
LG tiếp tục chung tay sẻ chia với bà con vùng lũ

LG tiếp tục chung tay sẻ chia với bà con vùng lũ

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa

HANOISME thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Hà Nội và Huế

HANOISME thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Hà Nội và Huế

LangChain huy động 300 triệu USD để mở rộng nền tảng tác tử AI

LangChain huy động 300 triệu USD để mở rộng nền tảng tác tử AI

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game