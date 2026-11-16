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Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

La Giang
La Giang
16:27 | 16/11/2026
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Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền tài chính quốc gia và phát triển đất nước.
Khoa Ngoại ngữ - Học viện Tài Chính: Cái nôi đào tạo những sinh viên ưu tú Giải pháp Tài chính thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tư nhân Tìm giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Ngày hội Tuyển dụng và Văn hóa nghề nghiệp lần thứ XI - năm 2026.

Chuỗi hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Năm 2026 cũng là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, đúng 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì.

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhân dịp này, Học viện Tài Chính vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Đổi với sáng tạo, kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, Học viện Tài chính hiện có hơn 30.000 sinh viên và gần 1.100 cán bộ, giảng viên. Năm 2026, Học viện Tài chính đã có sự thay đổi lớn về tổ chức: Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh về chung một nhà, trở thành Phân hiệu của Học viện Tài chính tại Hưng Yên; Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh được tái thành lập lại; cơ sở đào tạo ở Hòa Lạc...

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu của Đảng bộ, Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các thế hệ sinh viên Học viện.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực, giáo dục đại học không thể chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức sẵn có. Nhà trường phải trở thành nơi kiến tạo tri thức mới, phát triển tư duy độc lập, năng lực thích ứng và khả năng làm chủ tương lai.

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ.

“Với truyền thống và vị thế của mình, tôi hy vọng Học viện Tài chính tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín; góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả”, ông Phạm Tất Thắng nói.

Ngày hội Tuyển dụng và Văn hóa nghề nghiệp lần thứ XI của Học viện tài chính năm 2026 có chủ đề “Trao cơ hội - Nối niềm tin”. Đây là thông điệp thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn. Cơ hội tạo điều kiện để con người phát triển năng lực; niềm tin là nền tảng của hợp tác bền vững. Nhưng cơ hội chỉ thực sự có giá trị khi được trao công bằng; niềm tin chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng bằng trách nhiệm, minh bạch và hành động.

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi lễ.
Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ông Phạm Tất Thắng đề nghị các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tiếp tục đồng hành thực chất với Học viện trong xây dựng chương trình đào tạo, hướng nghiệp, thực tập, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng nghề nghiệp; quan tâm tạo việc làm, trao học bổng, hỗ trợ sinh viên khó khăn và sinh viên có khát vọng vươn lên.

Về phía Học viện, cần lấy chất lượng đào tạo và sự thành công của người học sau tốt nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng; tăng cường kết nối với cựu sinh viên, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp.

Xây dựng hệ sinh thái giáo dục - nghề nghiệp lấy người học làm trung tâm

Đại diện các doanh nghiệp tham gia sự kiện, ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, cựu sinh viên Học viện Tài chính cho biết: “Điều khiến tôi đặc biệt tự hào là tại MISA, không chỉ riêng tôi mà vị Tổng Giám đốc tiền nhiệm cũng là cựu sinh viên Học viện Tài chính.

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Các đại biểu khai mạc Ngày hội Tuyển dụng và Văn hóa nghề nghiệp lần thứ XI - năm 2026 của Học viện Tài chính.

Một cựu sinh viên khác của Học viện đã trưởng thành từ vị trí Giám đốc Tài chính, nay là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, đồng thời điều hành một công ty thành viên trong lĩnh vực công nghệ tài chính – Fintech. Những câu chuyện ấy cho thấy, Học viện Tài chính không chỉ đào tạo những chuyên gia tài chính, kế toán giỏi mà còn góp phần đào tạo những nhà quản trị, những người lãnh đạo doanh nghiệp”.

Theo ông ông Lê Hồng Quang, đang có thay đổi rất lớn của nền kinh tế và thị trường lao động, đặc biệt dưới tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, nhiều công việc đang được phần mềm và AI hỗ trợ, tự động hóa.

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA phát biểu tại buổi lễ.

Vì vậy, doanh nghiệp ngày nay không chỉ cần những người giỏi chuyên môn, mà còn cần những người biết ứng dụng công nghệ, có tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề, tinh thần chủ động và luôn sẵn sàng học hỏi.

AI có thể giúp làm việc nhanh hơn, nhưng chính năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của con người mới quyết định tạo ra giá trị gì. Chính vì vậy, sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp ngày càng quan trọng.

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Các đại biểu tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Ngày hội Tuyển dụng và Văn hóa nghề nghiệp lần thứ XI - năm 2026 của Học viện Tài chính.

Nhà trường cung cấp nền tảng tri thức và những chuẩn mực nghề nghiệp; doanh nghiệp mang đến môi trường thực tiễn và cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức vào công việc. Sự đồng hành ấy giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa “học được gì” và “làm được gì”.

Trong nhiều năm qua, MISA đã hợp tác cùng Học viện Tài chính trong đào tạo, hướng nghiệp, thực tập và tuyển dụng; tạo cơ hội cho hàng trăm sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế và phát triển nghề nghiệp. Trong thời gian tới, MISA mong muốn tiếp tục đồng hành sâu rộng hơn với Học viện, đặc biệt trong việc đưa công nghệ, dữ liệu và AI vào hoạt động đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên.

Học viện Tài chính Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Ngày Văn hóa Việt Nam Ngày Nhà giáo Việt Nam Tập đoàn MISA

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
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Cập nhật: 16/11/2026 17:45
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