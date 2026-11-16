Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

Ngày 14/11/2026, tại TP.HCM, Cục Thương mại điện tử thuộc Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12 và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026). Chương trình năm nay mang chủ đề “Thương mại điện tử không khoảng cách”, hướng tới mở rộng cơ hội kinh doanh trên môi trường số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên cả nước.

Theo kế hoạch, Online Friday 2026 diễn ra từ ngày 10–16/12. Trong đó, không gian trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội vào ngày 10–11/12. Ngày 12/12 là thời điểm cao điểm của chương trình, tập trung các hoạt động kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy mua sắm trực tuyến.

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, cho biết thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam năm 2026 ước đạt 37,2–37,8 tỷ USD, tăng khoảng 20–22% so với năm 2025. Đây là mức dự báo cho cả năm, phản ánh đà mở rộng của thương mại điện tử nhưng chưa phải số liệu tổng kết chính thức.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử phát biểu tại họp báo.

Dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thị trường vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể giữa các nhóm doanh nghiệp và khu vực địa lý. Trong khi doanh nghiệp lớn có lợi thế về công nghệ, nhân lực và hệ thống phân phối, nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ còn gặp khó khăn khi xây dựng gian hàng, tiếp cận khách hàng và vận hành hoạt động bán hàng trực tuyến.

Để giải quyết những hạn chế này, Online Friday 2026 tập trung vào năm nội dung gồm thu hẹp khoảng cách vùng miền, quy mô kinh doanh, thế hệ, kỹ năng số và khả năng tuân thủ pháp luật.

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình là hỗ trợ sản phẩm địa phương, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường rộng lớn hơn thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần mở rộng kênh tiêu thụ, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất tại khu vực nông thôn, miền núi và biên giới.

Bên cạnh việc thúc đẩy tiêu dùng, chương trình chú trọng nâng cao năng lực kinh doanh số. Các hoạt động đào tạo, tư vấn dự kiến tập trung vào kỹ năng vận hành gian hàng trực tuyến, bán hàng qua livestream, quảng cáo số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là những công cụ có thể giúp doanh nghiệp nhỏ cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng và tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, chương trình năm nay hướng tới sự tham gia của tất cả 34 tỉnh, thành phố, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Online Friday gắn với Ngày Thương mại điện tử quốc gia 12/12, được quy định tại Nghị định số 248/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Trước đó, Online Friday đã được tổ chức thường niên từ năm 2014.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu minh bạch giao dịch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với quy mô bán lẻ trực tuyến dự kiến tiến sát 38 tỷ USD, Online Friday 2026 không chỉ là dịp kích cầu mua sắm cuối năm mà còn đặt ra bài toán về hiệu quả kinh doanh thực tế. Khả năng chuyển đổi từ tiếp cận khách hàng sang đơn hàng, doanh thu và lợi nhuận bền vững sẽ là thước đo quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ khi tham gia thương mại điện tử.