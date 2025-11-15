Khai mạc 'Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025'

Đây không chỉ là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, mà còn lan tỏa thông điệp về tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

An toàn – An tâm – An vui là ưu tiên hàng đầu

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Chính vì vậy, việc tổ chức sự kiện Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2025 với chủ đề “An toàn - An Tâm - An vui” năm nay thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng số thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng để xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quản lý và nâng cao trách nhiệm của nền tảng số/sàn TMĐT, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - An tâm - An vui” của Online Friday 2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chương trình năm nay là chuỗi Mega Livestream “An toàn – An tâm – An vui”. Lần đầu tiên Ban Tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên Mega Live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật – hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh và an toàn trên môi trường số. Hoạt động này kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường niềm tin và bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.

Chương trình năm Online Friday 2025 tập trung vào nhiều nội dung chính như:

Nâng cao hoạt động trải nghiệm TMĐT và công nghệ số: Thông qua các Chương trình mua sắm trực tuyến, các Không gian trải nghiệm công nghệ số và Không gian trưng bày – Livestream của các MCN và sàn TMĐT. Tại sự kiện, người dân và du khách được hòa mình vào không gian trải nghiệm công nghệ mới, khám phá các giải pháp và tiện ích hỗ trợ mua sắm hiện đại, an toàn hơn.

Lần đầu tiên Ban Tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên Mega Live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật – hàng giả.

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng: Bằng việc cung cấp ưu đãi thiết thực, thúc đẩy thanh toán điện tử, đồng thời tăng cường phòng, chống hàng giả – hàng nhái. Năm nay, chuỗi Livestream Online Friday “An toàn – An tâm – An vui” sẽ được triển khai xuyên suốt với việc trực quan hướng dẫn cách phân biệt hàng thật – hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh – an toàn, giúp nâng cao nhận thức và bảo vệ người tiêu dùng.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm Việt: Chương trình sẽ tổ chức không gian triển lãm giải pháp số, kết nối doanh nghiệp với các nền tảng TMĐT, MCN, KOLs và đối tác công nghệ. Các hoạt động giao lưu – chia sẻ – kết nối giữa nhà bán hàng – MCN – TSP – KOLs sở hữu lượng người theo dõi lớn sẽ góp phần lan tỏa sản phẩm và thương hiệu Việt. Đây cũng là hành trình đưa hàng Việt vươn xa – từ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP đến sản phẩm công nghệ cao, tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc.

Gia tăng lợi ích, ưu đãi và giá trị cho người tiêu dùng: Thông qua Lễ hội Vouchers – Siêu ưu đãi, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi lớn từ các sàn TMĐT, thương hiệu và nhà bán hàng uy tín.

Chuỗi Mega Livestream “An toàn – An tâm – An vui” - Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chương trình.

Với mục tiêu mang lại trải nghiệm “Vui là sắm, sắm là vui” và “An toàn - An tâm - An vui”, Online Friday 2025 tập trung mạnh mẽ vào việc quảng bá, nhận diện và tiêu thụ sản phẩm uy tín, chất lượng, chính hãng; tăng cường công cụ bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Bên cạnh đó, các nền tảng số và đối tác sẽ triển khai loạt hoạt động nội dung – giải trí – mua sắm mang màu sắc trẻ trung, năng động, tạo sức hút và lan tỏa mạnh mẽ.

Kết nối toàn quốc – Nâng tầm hàng Việt

Online Friday 2025 quy tụ sự hưởng ứng đông đảo từ doanh nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị logistics đến các tổ chức cung cấp giải pháp hạ tầng số, tạo nên hệ sinh thái sôi động cho hoạt động mua sắm trực tuyến trên toàn quốc.

Đặc biệt, đông đảo Sở Công Thương các tỉnh, thành trên cả nước đã đồng hành tích cực trong việc lan tỏa thông tin, kết nối doanh nghiệp địa phương và thúc đẩy phong trào hưởng ứng tại từng địa bàn, góp phần tạo nên sức lan tỏa rộng khắp cho chương trình.

TikTok Shop và Deli – Đối tác chiến lược của chương trình trong ba năm liên tiếp – tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và lan tỏa phong trào mua sắm trực tuyến an toàn, tin cậy, nhiều niềm vui đến với người tiêu dùng cả nước.

Với vai trò đồng tổ chức, TikTok Shop và Deli không chỉ mang đến các hoạt động sôi động trên nền tảng mà còn hỗ trợ kết nối hàng triệu người tiêu dùng với các thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam, góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm nội địa và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho SMEs.

Tại sự kiện, hàng trăm bạn trẻ đã được trải nghiệm không gian ‘Vui là sắm – Sắm là vui’ đầy hào hứng và sôi động.

Bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Thương mại điện tử Deli Việt Nam chia sẻ, Online Friday là sự kiện quan trọng để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mang đến cho người mua sắm những trải nghiệm mua sắm trực tuyến vui vẻ, an tâm và nhiều ưu đãi thiết thực.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm sản phẩm sáng tạo, minigame, quà tặng và ưu đãi online – offline trong các mùa Online Friday trước cũng như năm nay, Văn phòng phẩm Deli mong muốn lan tỏa tinh thần “an tâm vui sắm”, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời cùng các cơ quan quản lý và đối tác thương mại điện tử xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến văn minh, minh bạch và nhiều cảm hứng.

Cùng với TikTok Shop, Deli, chương trình năm nay ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử và toàn bộ hệ sinh thái số, với sự tham gia của Shopee, Lazada, Sendo cùng các đơn vị hạ tầng và hỗ trợ công nghệ như AccessTrade, Grab, Viettel Post. Bên cạnh đó là sự đồng hành của nhiều thương hiệu sản xuất – tiêu dùng uy tín gồm Vinachem, Sao Thái Dương, Doppelherz Việt Nam, Sunhouse, Biti’s, Dược phẩm Bảo Minh, SKIN1004 Vietnam và Dear, Klairs.

Sự kiện cũng kết nối sự hiện diện của các tổ chức, hiệp hội và đối tác truyền thông quan trọng như Hiệp hội Các Nhà Sản Xuất Xe Máy Việt Nam, Báo Công Thương, VECOM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (SYS), cùng các đơn vị MCN và giải pháp số DAKE Group, MCN TikTag, Meta Ecom, Trường Thịnh Group và GOCADO Vietnam, góp phần tạo nên hệ sinh thái phong phú và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” trên nền tảng số.

Sự tham gia đa dạng này giúp làm phong phú trải nghiệm mua sắm, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm Việt, góp phần thúc đẩy tiêu dùng trong nước và lan tỏa tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” trên nền tảng số.

Lan tỏa tinh thần “An tâm vui sắm”

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, TikTok Shop quyết tâm xây dựng và duy trì một môi trường mua sắm cởi mở, đáng tin cậy, nơi người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhiều niềm vui mà còn an tâm trong từng quyết định.

Ông Thanh khẳng định, mục tiêu ‘An tâm vui sắm’ trên môi trường số không thể chỉ được xây dựng từ một phía. Vì vậy, TikTok Shop kêu gọi sự chung tay của cộng đồng người có tầm ảnh hưởng, các nhà sáng tạo nội dung và nhà bán hàng cùng thực hiện và chia sẻ các video ngắn gắn hashtag #AnTamVuiSam #TuHaoHangViet và #OnlineFriday, nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa chất lượng cao, nâng cao nhận thức về quyền lợi khi mua sắm trực tuyến, đồng thời khuyến khích nhà bán hàng và nhà sáng tạo tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch, trách nhiệm.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh.

Ông Thanh cho biết thêm, các nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok Shop đều mong chờ Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam 2025, xem đây là ngày hội của cộng đồng những người làm TMĐT trong nước. Trên nền tảng đó, TikTok Shop đặt mục tiêu đạt 1 tỷ lượt tiếp cận cho các nội dung liên quan đến Tuần lễ TMĐT do cộng đồng sáng tạo và nhà bán hàng tạo ra, qua đó thúc đẩy hàng trăm nghìn đơn hàng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại Sàn thương mại điện tử Shopee cho biết, trong khuôn khổ Online Friday 2025, nền tảng đã đẩy mạnh nhiều chương trình nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân, cùng tính năng livestream tương tác giúp người mua có thể giao tiếp trực tiếp với người bán, tìm hiểu chi tiết sản phẩm trước khi quyết định mua.

Song song với việc tối ưu trải nghiệm, Shopee chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa và thông tin khuyến mại. Nền tảng tăng cường hệ thống nhận diện sản phẩm vi phạm và giả mạo dựa trên công nghệ học máy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thương hiệu chính hãng và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các gian hàng vi phạm, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Theo đại diện Shopee, để bảo đảm trải nghiệm mua sắm xuyên suốt trong dịp cao điểm, Shopee cũng đã phối hợp với các đối tác thanh toán và logistics lớn nhằm tăng tốc độ xử lý đơn và rút ngắn thời gian giao hàng.

Tiếp nối vai trò của các nền tảng số, khối doanh nghiệp sản xuất – thương hiệu Việt cũng tận dụng Online Friday để thúc đẩy chuyển đổi số và minh bạch hóa kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết thông qua sàn thương mại điện tử Vinachemmart – nền tảng giao dịch trực tuyến được bảo trợ chính thức – các sản phẩm của những thương hiệu quốc dân gắn bó hàng chục năm với người Việt, do những doanh nghiệp nhà nước thuộc Vinachem sản xuất, được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng trên cả nước. Cách thức này đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, giá hợp lý, giúp người tiêu dùng phòng ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó củng cố niềm tin vào hàng Việt và khuyến khích tiêu dùng sản phẩm chính hãng, an toàn.

Chương trình lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “An tâm vui sắm” đến từng người dân, góp phần xây dựng thói quen mua sắm trực tuyến an toàn, minh bạch và tích cực trong cộng đồng.

Ở góc độ doanh nghiệp hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, bà Ngô Ngọc Anh, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Sao Thái Dương nhận định, Online Friday là kênh quan trọng giúp củng cố niềm tin số đối với người mua hàng trong bối cảnh TMĐT phát triển nhanh nhưng đi kèm rủi ro về hàng giả, hàng nhái và lợi dụng thương hiệu. Sự đồng hành cùng chương trình cũng là cơ hội để doanh nghiệp Sao Thái Dương lan tỏa tiêu dùng thông minh, khuyến khích người dân lựa chọn sản phẩm chính hãng từ các kênh được xác thực, góp phần xây dựng một môi trường TMĐT an toàn, minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực cho cộng đồng.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nền tảng số và doanh nghiệp, Online Friday 2025 giới thiệu và quảng bá các đặc sản vùng miền, sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. Điều này không chỉ nâng tầm giá trị hàng Việt, mà còn thúc đẩy sản phẩm Việt tự tin sánh vai với các thương hiệu quốc tế, đồng thời tạo ra trải nghiệm mua sắm đa dạng, thuận tiện và tin cậy cho cộng đồng.

Người tiêu dùng trên toàn quốc có thể truy cập vào website chính thức của chương trình: https://onlinefriday.vn/ để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình.