Kinh tế số
Thương mại điện tử

Khai mạc 'Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025'

Lê Giang

Lê Giang

17:09 | 15/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tối ngày 14/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025.
Nhiều ưu đãi hấp dẫn tại Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Phát triển thương mại điện tử Việt Nam bền vững Kích hoạt giờ vàng Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2023

Đây không chỉ là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, mà còn lan tỏa thông điệp về tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

An toàn – An tâm – An vui là ưu tiên hàng đầu

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống.

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Chính vì vậy, việc tổ chức sự kiện Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2025 với chủ đề “An toàn - An Tâm - An vui” năm nay thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng số thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng để xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quản lý và nâng cao trách nhiệm của nền tảng số/sàn TMĐT, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - An tâm - An vui” của Online Friday 2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025
Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh phát biểu tại Lễ khai mạc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chương trình năm nay là chuỗi Mega Livestream “An toàn – An tâm – An vui”. Lần đầu tiên Ban Tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên Mega Live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật – hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh và an toàn trên môi trường số. Hoạt động này kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường niềm tin và bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.

Chương trình năm Online Friday 2025 tập trung vào nhiều nội dung chính như:

Nâng cao hoạt động trải nghiệm TMĐT và công nghệ số: Thông qua các Chương trình mua sắm trực tuyến, các Không gian trải nghiệm công nghệ số và Không gian trưng bày – Livestream của các MCN và sàn TMĐT. Tại sự kiện, người dân và du khách được hòa mình vào không gian trải nghiệm công nghệ mới, khám phá các giải pháp và tiện ích hỗ trợ mua sắm hiện đại, an toàn hơn.

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025
Lần đầu tiên Ban Tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên Mega Live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật – hàng giả.

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng: Bằng việc cung cấp ưu đãi thiết thực, thúc đẩy thanh toán điện tử, đồng thời tăng cường phòng, chống hàng giả – hàng nhái. Năm nay, chuỗi Livestream Online Friday “An toàn – An tâm – An vui” sẽ được triển khai xuyên suốt với việc trực quan hướng dẫn cách phân biệt hàng thật – hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh – an toàn, giúp nâng cao nhận thức và bảo vệ người tiêu dùng.

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm Việt: Chương trình sẽ tổ chức không gian triển lãm giải pháp số, kết nối doanh nghiệp với các nền tảng TMĐT, MCN, KOLs và đối tác công nghệ. Các hoạt động giao lưu – chia sẻ – kết nối giữa nhà bán hàng – MCN – TSP – KOLs sở hữu lượng người theo dõi lớn sẽ góp phần lan tỏa sản phẩm và thương hiệu Việt. Đây cũng là hành trình đưa hàng Việt vươn xa – từ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP đến sản phẩm công nghệ cao, tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc.

Gia tăng lợi ích, ưu đãi và giá trị cho người tiêu dùng: Thông qua Lễ hội Vouchers – Siêu ưu đãi, người tiêu dùng sẽ được tiếp cận nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi lớn từ các sàn TMĐT, thương hiệu và nhà bán hàng uy tín.

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025
Chuỗi Mega Livestream “An toàn – An tâm – An vui” - Một trong những điểm nhấn nổi bật của Chương trình.

Với mục tiêu mang lại trải nghiệm “Vui là sắm, sắm là vui” và “An toàn - An tâm - An vui”, Online Friday 2025 tập trung mạnh mẽ vào việc quảng bá, nhận diện và tiêu thụ sản phẩm uy tín, chất lượng, chính hãng; tăng cường công cụ bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Bên cạnh đó, các nền tảng số và đối tác sẽ triển khai loạt hoạt động nội dung – giải trí – mua sắm mang màu sắc trẻ trung, năng động, tạo sức hút và lan tỏa mạnh mẽ.

Kết nối toàn quốc – Nâng tầm hàng Việt

Online Friday 2025 quy tụ sự hưởng ứng đông đảo từ doanh nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị logistics đến các tổ chức cung cấp giải pháp hạ tầng số, tạo nên hệ sinh thái sôi động cho hoạt động mua sắm trực tuyến trên toàn quốc.

Đặc biệt, đông đảo Sở Công Thương các tỉnh, thành trên cả nước đã đồng hành tích cực trong việc lan tỏa thông tin, kết nối doanh nghiệp địa phương và thúc đẩy phong trào hưởng ứng tại từng địa bàn, góp phần tạo nên sức lan tỏa rộng khắp cho chương trình.

TikTok Shop và Deli – Đối tác chiến lược của chương trình trong ba năm liên tiếp – tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và lan tỏa phong trào mua sắm trực tuyến an toàn, tin cậy, nhiều niềm vui đến với người tiêu dùng cả nước.

Với vai trò đồng tổ chức, TikTok Shop và Deli không chỉ mang đến các hoạt động sôi động trên nền tảng mà còn hỗ trợ kết nối hàng triệu người tiêu dùng với các thương hiệu và doanh nghiệp Việt Nam, góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm nội địa và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho SMEs.

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025
Tại sự kiện, hàng trăm bạn trẻ đã được trải nghiệm không gian ‘Vui là sắm – Sắm là vui’ đầy hào hứng và sôi động.

Bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Thương mại điện tử Deli Việt Nam chia sẻ, Online Friday là sự kiện quan trọng để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mang đến cho người mua sắm những trải nghiệm mua sắm trực tuyến vui vẻ, an tâm và nhiều ưu đãi thiết thực.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm sản phẩm sáng tạo, minigame, quà tặng và ưu đãi online – offline trong các mùa Online Friday trước cũng như năm nay, Văn phòng phẩm Deli mong muốn lan tỏa tinh thần “an tâm vui sắm”, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời cùng các cơ quan quản lý và đối tác thương mại điện tử xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến văn minh, minh bạch và nhiều cảm hứng.

Cùng với TikTok Shop, Deli, chương trình năm nay ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử và toàn bộ hệ sinh thái số, với sự tham gia của Shopee, Lazada, Sendo cùng các đơn vị hạ tầng và hỗ trợ công nghệ như AccessTrade, Grab, Viettel Post. Bên cạnh đó là sự đồng hành của nhiều thương hiệu sản xuất – tiêu dùng uy tín gồm Vinachem, Sao Thái Dương, Doppelherz Việt Nam, Sunhouse, Biti’s, Dược phẩm Bảo Minh, SKIN1004 Vietnam và Dear, Klairs.

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025

Sự kiện cũng kết nối sự hiện diện của các tổ chức, hiệp hội và đối tác truyền thông quan trọng như Hiệp hội Các Nhà Sản Xuất Xe Máy Việt Nam, Báo Công Thương, VECOM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (SYS), cùng các đơn vị MCN và giải pháp số DAKE Group, MCN TikTag, Meta Ecom, Trường Thịnh Group và GOCADO Vietnam, góp phần tạo nên hệ sinh thái phong phú và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” trên nền tảng số.

Sự tham gia đa dạng này giúp làm phong phú trải nghiệm mua sắm, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm Việt, góp phần thúc đẩy tiêu dùng trong nước và lan tỏa tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” trên nền tảng số.

Lan tỏa tinh thần “An tâm vui sắm”

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, TikTok Shop quyết tâm xây dựng và duy trì một môi trường mua sắm cởi mở, đáng tin cậy, nơi người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhiều niềm vui mà còn an tâm trong từng quyết định.

Ông Thanh khẳng định, mục tiêu ‘An tâm vui sắm’ trên môi trường số không thể chỉ được xây dựng từ một phía. Vì vậy, TikTok Shop kêu gọi sự chung tay của cộng đồng người có tầm ảnh hưởng, các nhà sáng tạo nội dung và nhà bán hàng cùng thực hiện và chia sẻ các video ngắn gắn hashtag #AnTamVuiSam #TuHaoHangViet và #OnlineFriday, nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa chất lượng cao, nâng cao nhận thức về quyền lợi khi mua sắm trực tuyến, đồng thời khuyến khích nhà bán hàng và nhà sáng tạo tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch, trách nhiệm.

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025
Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh.

Ông Thanh cho biết thêm, các nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok Shop đều mong chờ Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam 2025, xem đây là ngày hội của cộng đồng những người làm TMĐT trong nước. Trên nền tảng đó, TikTok Shop đặt mục tiêu đạt 1 tỷ lượt tiếp cận cho các nội dung liên quan đến Tuần lễ TMĐT do cộng đồng sáng tạo và nhà bán hàng tạo ra, qua đó thúc đẩy hàng trăm nghìn đơn hàng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại Sàn thương mại điện tử Shopee cho biết, trong khuôn khổ Online Friday 2025, nền tảng đã đẩy mạnh nhiều chương trình nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân, cùng tính năng livestream tương tác giúp người mua có thể giao tiếp trực tiếp với người bán, tìm hiểu chi tiết sản phẩm trước khi quyết định mua.

Song song với việc tối ưu trải nghiệm, Shopee chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa và thông tin khuyến mại. Nền tảng tăng cường hệ thống nhận diện sản phẩm vi phạm và giả mạo dựa trên công nghệ học máy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thương hiệu chính hãng và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các gian hàng vi phạm, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Theo đại diện Shopee, để bảo đảm trải nghiệm mua sắm xuyên suốt trong dịp cao điểm, Shopee cũng đã phối hợp với các đối tác thanh toán và logistics lớn nhằm tăng tốc độ xử lý đơn và rút ngắn thời gian giao hàng.

Tiếp nối vai trò của các nền tảng số, khối doanh nghiệp sản xuất – thương hiệu Việt cũng tận dụng Online Friday để thúc đẩy chuyển đổi số và minh bạch hóa kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết thông qua sàn thương mại điện tử Vinachemmart – nền tảng giao dịch trực tuyến được bảo trợ chính thức – các sản phẩm của những thương hiệu quốc dân gắn bó hàng chục năm với người Việt, do những doanh nghiệp nhà nước thuộc Vinachem sản xuất, được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng trên cả nước. Cách thức này đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, giá hợp lý, giúp người tiêu dùng phòng ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng, từ đó củng cố niềm tin vào hàng Việt và khuyến khích tiêu dùng sản phẩm chính hãng, an toàn.

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025
Chương trình lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “An tâm vui sắm” đến từng người dân, góp phần xây dựng thói quen mua sắm trực tuyến an toàn, minh bạch và tích cực trong cộng đồng.

Ở góc độ doanh nghiệp hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, bà Ngô Ngọc Anh, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Sao Thái Dương nhận định, Online Friday là kênh quan trọng giúp củng cố niềm tin số đối với người mua hàng trong bối cảnh TMĐT phát triển nhanh nhưng đi kèm rủi ro về hàng giả, hàng nhái và lợi dụng thương hiệu. Sự đồng hành cùng chương trình cũng là cơ hội để doanh nghiệp Sao Thái Dương lan tỏa tiêu dùng thông minh, khuyến khích người dân lựa chọn sản phẩm chính hãng từ các kênh được xác thực, góp phần xây dựng một môi trường TMĐT an toàn, minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực cho cộng đồng.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nền tảng số và doanh nghiệp, Online Friday 2025 giới thiệu và quảng bá các đặc sản vùng miền, sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. Điều này không chỉ nâng tầm giá trị hàng Việt, mà còn thúc đẩy sản phẩm Việt tự tin sánh vai với các thương hiệu quốc tế, đồng thời tạo ra trải nghiệm mua sắm đa dạng, thuận tiện và tin cậy cho cộng đồng.

Người tiêu dùng trên toàn quốc có thể truy cập vào website chính thức của chương trình: https://onlinefriday.vn/ để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình.

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 Online Friday 2025

Bài liên quan

Online Friday 2025 khởi động từ 13/11 với chủ đề

Online Friday 2025 khởi động từ 13/11 với chủ đề 'An toàn - An tâm - An vui'

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2024

Khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2024

Online Friday 2025 khởi động từ 13/11 với chủ đề

Online Friday 2025 khởi động từ 13/11 với chủ đề 'An toàn - An tâm - An vui'

Có thể bạn quan tâm

Siêu sale Lazada 11.11 năm nay có gì đặc biệt?

Siêu sale Lazada 11.11 năm nay có gì đặc biệt?

Kinh tế số
Nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á quyết định “chơi lớn” trong mùa siêu sale năm nay bằng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
Online Friday 2025 khởi động từ 13/11 với chủ đề

Online Friday 2025 khởi động từ 13/11 với chủ đề 'An toàn - An tâm - An vui'

Thương mại điện tử
Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia - Online Friday 2025 diễn ra từ 13 đến 17/11. Chương trình năm nay tập trung xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện với chủ đề xuyên suốt “An toàn - An tâm - An vui”.
Apple đối mặt với rủi ro về tài chính lớn và áp lực minh bạch phí trên App Store

Apple đối mặt với rủi ro về tài chính lớn và áp lực minh bạch phí trên App Store

Thương mại điện tử
Tòa Phúc thẩm Cạnh tranh Anh kết luận Apple lạm dụng vị thế thống lĩnh, áp đặt phí không công bằng trên App Store, gây thiệt hại cho người dùng. Tập đoàn công nghệ Mỹ đối mặt khoản bồi thường lên tới 2 tỷ USD, đánh dấu thất bại pháp lý lớn.
Shopee và Meta, mối lương duyên mới

Shopee và Meta, mối lương duyên mới

Kinh tế số
Thông qua bộ công cụ này, các nhà sáng tạo nội dung có thể gia tăng thu nhập bằng cách khám phá sản phẩm trên Facebook và tiến hành mua hàng trực tiếp trên Shopee một cách đơn giản và liền mạch hơn.

'Đại Tiệc Thương Hiệu 10.10' Shopee bùng nổ đơn hàng

Kinh tế số
Nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan, Shopee vừa khép lại sự kiện “10.10 Đại Tiệc Thương Hiệu” bằng những con số vô cùng ấn tượng, mở ra xu hướng tiêu dùng mới đặc biệt là vào lễ hội và mùa mua sắm cuối năm.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
16°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mây rải rác
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
23°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
22°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
14°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
24°C
Quảng Bình

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
11°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
11°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
11°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
18°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
15°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
16°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 21/11/2025 00:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16695 16964 17539
CAD 18255 18531 19152
CHF 32532 32916 33568
CNY 0 3470 3830
EUR 29987 30260 31288
GBP 33900 34289 35236
HKD 0 3259 3461
JPY 163 167 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14656 15249
SGD 19751 20033 20563
THB 728 791 846
USD (1,2) 26085 0 0
USD (5,10,20) 26127 0 0
USD (50,100) 26155 26175 26378
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,168 26,168 26,378
USD(1-2-5) 25,122 - -
USD(10-20) 25,122 - -
EUR 30,262 30,286 31,421
JPY 167.37 167.67 174.6
GBP 34,269 34,362 35,155
AUD 16,964 17,025 17,457
CAD 18,480 18,539 19,058
CHF 33,003 33,106 33,769
SGD 19,880 19,942 20,557
CNY - 3,665 3,761
HKD 3,341 3,351 3,432
KRW 16.73 17.45 18.73
THB 778.68 788.3 838.48
NZD 14,676 14,812 15,153
SEK - 2,757 2,836
DKK - 4,048 4,163
NOK - 2,590 2,664
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,977.62 - 6,702.27
TWD 766.33 - 921.6
SAR - 6,929.19 7,250.62
KWD - 83,894 88,679
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,145 26,148 26,378
EUR 30,049 30,170 31,304
GBP 33,993 34,130 35,098
HKD 3,320 3,333 3,441
CHF 32,615 32,746 33,661
JPY 166.32 166.99 174.05
AUD 16,867 16,935 17,473
SGD 19,893 19,973 20,515
THB 793 796 831
CAD 18,426 18,500 19,037
NZD 14,655 15,163
KRW 17.32 18.93
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26142 26142 26378
AUD 16834 16934 17859
CAD 18425 18525 19539
CHF 32852 32882 34469
CNY 0 3677.1 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 30176 30206 31929
GBP 34177 34227 35979
HKD 0 3390 0
JPY 166.83 167.33 177.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14757 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19860 19990 20717
THB 0 758.1 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 15120000 15120000 15320000
SBJ 13000000 13000000 15320000
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,378
USD20 26,165 26,215 26,378
USD1 23,866 26,215 26,378
AUD 16,881 16,981 18,110
EUR 30,320 30,320 31,671
CAD 18,365 18,465 19,798
SGD 19,931 20,081 20,674
JPY 167.31 168.81 173.61
GBP 34,252 34,402 35,217
XAU 15,118,000 0 15,322,000
CNY 0 3,560 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,900 149,900
Hà Nội - PNJ 146,900 149,900
Đà Nẵng - PNJ 146,900 149,900
Miền Tây - PNJ 146,900 149,900
Tây Nguyên - PNJ 146,900 149,900
Đông Nam Bộ - PNJ 146,900 149,900
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,900 15,100
Miếng SJC Nghệ An 14,900 15,100
Miếng SJC Thái Bình 14,900 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,800 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,800 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,800 15,100
NL 99.99 14,130
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,130
Trang sức 99.9 14,390 14,990
Trang sức 99.99 14,400 15,000
Cập nhật: 16/11/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 149 15,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149 15,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,465 149
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,465 1,491
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 145 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,035 146,535
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,661 111,161
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 933 1,008
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,939 90,439
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,943 86,443
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,372 61,872
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 151
Cập nhật: 16/11/2025 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người dân Phú Quốc vì nghĩa cử giúp du khách Hàn Quốc đi lạc

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người dân Phú Quốc vì nghĩa cử giúp du khách Hàn Quốc đi lạc

Ra mắt bộ phim

Ra mắt bộ phim 'Tình Người Duyên Ma 2025'

'Thời khắc Việt 2025': Sức mạnh mềm Việt Nam trên bản đồ cạnh tranh toàn cầu

UBCKNN phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 tại miền Trung

UBCKNN phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 tại miền Trung

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng ‘soi’ tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L của Xiaomi

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Cùng cộng đồng công nghệ giải mã siêu máy tính ASUS ASCENT XG10

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối 'vá'

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình

Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Jaguar Land Rover chịu thiệt hại

Jaguar Land Rover chịu thiệt hại 'khổng lồ' sau vụ tấn công mạng

Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports