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AI, phim ngắn và quảng cáo theo lợi nhuận dẫn dắt thị trường ứng dụng năm 2026

Thiên Phúc

Thiên Phúc

11:24 | 12/02/2026
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Mintegral, nền tảng quảng cáo tự động hóa toàn cầu, phối hợp cùng công ty phân tích quảng cáo Insightrackr vừa công bố Báo cáo “Xu hướng Ứng dụng Phi trò chơi toàn cầu 2026”.
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Báo cáo 2026 Non-Gaming App Trends được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu của hơn 100 thị trường trong năm 2025 của Mintegral và Insightrackr.

Báo cáo phân tích cách các nhà tiếp thị ứng dụng phi trò chơi điều chỉnh chiến lược thu hút người dùng (UA), tối ưu hóa doanh thu và nội dung trong bối cảnh thị trường cạnh tra nh gay gắt, cùng xu hướng tự động hóa mạnh mẽ và áp lực về hiệu suất lợi nhuận (ROI).

Kết quả của báo cáo cho thấy các nhà tiếp thị di động đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên đó là khó khăn do chi phí leo thang trong việc thu hút người dùng, trong khi hành trình tương tác với khách hàng ngày càng phức tạp; đồng thời chịu áp lực lớn trong việc chứng minh hiệu quả chi tiêu.

AI, phim ngắn và quảng cáo theo lợi nhuận dẫn dắt thị trường ứng dụng năm 2026
Báo cáo 2026 Non-Gaming App Trends được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu của hơn 100 thị trường trong năm 2025 của Mintegral và Insightrackr.

Tuy nhiên, trên toàn cầu, các ứng dụng phân khúc như tài chính, tiện ích, giáo dục và lối sống vẫn đang phát triển mạnh, thúc đẩy nhu cầu về các chiến lược quảng cáo dựa trên dữ liệu và chú trọng hiệu quả thực tế.

Ứng dụng AI mọi nơi: Trí tuệ nhân tạo (AI) đã không chỉ dừng lại ở các ứng dụng chuyên sâu như ChatGPT hay Perplexity, mà còn trở thành công cụ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong các lĩnh vực như Giáo dục và Tiện ích.

Sự bùng nổ toàn cầu của Phim ngắn (Short Drama): Phim ngắn đã ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm (YoY) chưa từng có. Trong đó, 6 ứng dụng dẫn đầu thị trường đã đạt mức tăng trưởng doanh thu ở ba chữ số, chứng minh cho sự thay đổi trong thói quen tiêu thụ nội dung của người dùng.

Đáng chú ý, tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, phim ngắn ghi điểm nhờ hiệu quả về chi phí. Chỉ số CPI (chi phí trên mỗi lượt cài đặt) của danh mục này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực trên hệ điều hành iOS; điều tương tự cũng được ghi nhận trên nền tảng Android tại thị trường Đông Nam Á.

Ưu tiên quảng cáo dựa trên lợi nhuận (ROI): Các giải pháp đấu thầu tự động đang phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, chi tiêu quảng cáo thông qua các giải pháp Đấu thầu thông minh (Smart Bidding) của Mintegral đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 50%, cho thấy các nhà quảng cáo đang ưu tiên hiệu quả lâu dài thay vì số lượng cài đặt.

Cạnh tranh mạnh mẽ tại các danh mục trọng điểm: Số lượng nhà quảng cáo đang tăng vọt trong các lĩnh vực Tài chính & Kinh doanh (+43,5%) và Dịch vụ đời sống (+42%).

Áp lực cạnh tranh khốc liệt đang được ghi nhận tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trên hệ điều hành iOS, với Tài chính & Kinh doanh là các mảng có chi phí cài đặt (CPI) đắt đỏ nhất. Trong bối cảnh như hiện nay, việc tìm đúng khách hàng mục tiêu đã trở thành bài toán sinh tồn của nhiều doanh nghiệp.

"Thị trường ứng dụng phi trò chơi đang bước vào một cuộc đại tu toàn diện," ông Erick Fang, Giám đốc điều hành khu vực của Mintegral cho biết. "Câu chuyện của năm 2026 chính là sự nhạy bén của các nhà tiếp thị. Bằng cách tận dụng các giải pháp tự động thu hút người dùng (UA) dựa trên ROI và các định dạng video tương tác cao, các nhà phát triển đang dần cân bằng giữa việc mở rộng quy mô nhanh chóng và mục tiêu lợi nhuận bền vững."

Ngoài ra, báo cáo này cũng chỉ ra sự phân hóa rõ nét giữa các nền tảng. Trong khi Android vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu về số lượng người dùng mới, iOS tiếp tục thống trị về khả năng tạo doanh thu giá trị cao, đặc biệt là trong hai lĩnh vực Tài chính và Dịch vụ đời sống.

Dữ liệu cho thấy video vẫn là định dạng tạo ra doanh thu tốt nhất nhờ khả năng tương tác vượt trội. Trong đó, định dạng Video có thưởng (Rewarded Video) mang lại hiệu suất cao nhất trên toàn cầu, với chỉ số eCPM trên hệ điều hành iOS cao gấp 165 lần so với biểu ngữ (banner) truyền thống. Bắc Mỹ vẫn là thị trường sinh lời tốt nhất cho định dạng này, đặc biệt là trong các phân khúc Phim ngắn và Ứng dụng tiện ích. Tại Châu Á, Việt Nam hiện là thị trường trọng điểm với tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ tương tác video thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Báo cáo đầy đủ được công bố tại đây.

Về Mintegral : Mintegral là nền tảng quảng cáo hàng đầu chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển trên quy mô toàn cầu. Thông qua lưu lượng truy cập (traffic) chất lượng cao, công nghệ máy học (machine learning) tiên phong và các định dạng quảng cáo sáng tạo, Mintegral cung cấp các giải pháp tối ưu từ Thu hút người dùng (AppGrowth), Tái tương tác (Retargeting) đến Tối ưu hóa doanh thu (Monetization).

Về Insightrackr : Insightrackr là nền tảng phân tích quảng cáo toàn cầu, chuyên cung cấp các dữ liệu chuyên ngành và cập nhật xu hướng thị trường cho hệ sinh thái ứng dụng di động.

thị trường ứng dụng AI quảng cáo Mintegral

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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