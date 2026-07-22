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Mỹ xem xét trừng phạt Trung Quốc vì nghi 'đánh cắp' mô hình AI

Thế Kiên

Thế Kiên

14:27 | 22/07/2026
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Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ điều tra khả năng các công ty AI Trung Quốc sử dụng trái phép công nghệ của doanh nghiệp Mỹ để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
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Mỹ xem xét trừng phạt Trung Quốc vì nghi đánh cắp mô hình AI
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc gia Reagan. Ảnh: Getty.

Mỹ xem xét trừng phạt Trung Quốc vì nghi đánh cắp mô hình AI

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc nếu phát hiện hành vi sử dụng trái phép các mô hình AI do Mỹ phát triển. Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đánh dấu lập trường cứng rắn hơn của Washington trong cuộc cạnh tranh công nghệ đang ngày càng gay gắt.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Mornings with Maria của Fox Business hôm 22/7, ông Scott Bessent cho biết chính phủ Mỹ sẽ điều tra liệu các mô hình AI của Trung Quốc có được xây dựng dựa trên công nghệ của doanh nghiệp Mỹ hay không.

"Nếu chúng tôi phát hiện các mô hình nước ngoài đánh cắp tài sản trí tuệ từ các công ty Mỹ, chúng tôi có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt", ông Bessent nói.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, hình thức bị nghi ngờ nhiều nhất là "chưng cất mô hình" (model distillation). Đây là kỹ thuật cho phép một mô hình AI nhỏ hơn học từ kết quả đầu ra của mô hình lớn hơn để nâng cao năng lực xử lý mà không cần toàn bộ quy trình huấn luyện từ đầu.

Về bản chất, đây là một kỹ thuật phổ biến trong phát triển AI. Tuy nhiên, tranh cãi xuất hiện khi quá trình này sử dụng trái phép đầu ra hoặc dữ liệu của các mô hình thương mại được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.

AI mã nguồn mở của Trung Quốc tạo sức ép với doanh nghiệp Mỹ

Tuyên bố của ông Bessent xuất hiện trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp AI Trung Quốc liên tục tung ra các mô hình có hiệu năng cao.

Đầu tháng này, startup Moonshot AI công bố mô hình Kimi K3, được giới chuyên môn đánh giá đạt kết quả cạnh tranh trên một số bài kiểm tra chuẩn quốc tế, thậm chí vượt một số mô hình của OpenAI và Anthropic ở các tác vụ nhất định.

Khác với mô hình đóng của nhiều doanh nghiệp Mỹ, nhiều công ty Trung Quốc lựa chọn mô hình open weights, tức công khai các tham số đã huấn luyện để cộng đồng tải xuống sử dụng, trong khi mã nguồn và dữ liệu huấn luyện vẫn được giữ kín.

Xu hướng này giúp các mô hình AI Trung Quốc được triển khai nhanh hơn trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Tháng trước, Anthropic gửi thư tới Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Mỹ, cáo buộc Alibaba thực hiện "cuộc tấn công chưng cất lớn nhất từng được biết đến" nhằm vào các mô hình AI của hãng.

Đây là một trong những cơ sở khiến Washington cân nhắc siết chặt việc bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực AI.

Ông Bessent cũng cho biết các chuyên gia Mỹ đã phát hiện những "dấu hiệu nhận diện" của các mô hình ngôn ngữ lớn do Mỹ phát triển xuất hiện trong nhiều mô hình AI của Trung Quốc.

Theo ông, đây là vấn đề "không thể chấp nhận" và chính phủ sẽ xem xét trong vài tuần tới trước khi quyết định các bước tiếp theo.

Mỹ và Trung Quốc vẫn chuẩn bị đối thoại về AI

Dù căng thẳng gia tăng, hai nước vẫn duy trì kênh đối thoại.

Theo Reuters, Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán về trí tuệ nhân tạo vào tháng 9 tới. Ông Scott Bessent dự kiến đại diện phía Mỹ tham gia các cuộc trao đổi nhằm thiết lập cơ chế quản lý rủi ro và thảo luận về các vấn đề liên quan đến AI.

Điều này cho thấy Washington vừa duy trì sức ép đối với Bắc Kinh, vừa để ngỏ khả năng hợp tác trong những lĩnh vực có lợi ích chung.

Tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ trong AI không chỉ diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngay tại Mỹ, nhiều doanh nghiệp AI cũng đang đối mặt với các vụ kiện liên quan đến dữ liệu huấn luyện.

Anthropic đã đồng ý chi 1,5 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện tập thể do các tác giả cáo buộc công ty sử dụng trái phép sách có bản quyền trong quá trình huấn luyện AI.

Trong khi đó, cuối năm 2023, The New York Times khởi kiện OpenAI và Microsoft với cáo buộc hai công ty sử dụng nội dung báo chí có bản quyền để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo mà không được cấp phép.

Các vụ kiện này cho thấy khung pháp lý về AI vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Khi các mô hình AI ngày càng mạnh hơn, tranh chấp về dữ liệu, bản quyền và sở hữu trí tuệ được dự báo sẽ trở thành một trong những vấn đề pháp lý lớn nhất của ngành công nghệ trong những năm tới.

Model distillation là gì?

Model distillation (chưng cất mô hình) là kỹ thuật giúp một mô hình AI nhỏ học từ đầu ra của mô hình lớn hơn nhằm giảm chi phí tính toán nhưng vẫn duy trì hiệu năng. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu AI. Tuy nhiên, việc sử dụng đầu ra của mô hình thương mại mà không được cấp phép có thể dẫn đến tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.
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Thứ hai, 27/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲300K 145,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲300K 145,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲300K 145,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲300K 145,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲300K 145,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲300K 145,500 ▲300K
Cập nhật: 22/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲10K 14,650 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲10K 14,650 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲10K 14,650 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲50K 14,650 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲50K 14,650 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲50K 14,650 ▲50K
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,840 ▲50K 14,540 ▲50K
Trang sức 99.99 13,850 ▲50K 14,550 ▲50K
Cập nhật: 22/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 15:00
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Cập nhật: 22/07/2026 15:00

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