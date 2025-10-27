Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent: 'Tôi cũng cảm thấy đau đớn vì là nông dân trồng đậu nành'

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessett cho biết ông “cảm thấy đau đớn” khi Trung Quốc từ chối mua đậu nành của Mỹ trong cuộc xung đột thương mại với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong chương trình “This Week” của ABC News hôm Chủ Nhật, ông Bessent nói các cuộc đàm phán thương mại kéo dài hai ngày với Bắc Kinh đã đạt được “một khuôn khổ đáng kể”, mở ra hy vọng giải quyết lo ngại của nông dân Mỹ - những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc tẩy chay đậu nành.

“Chúng ta đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận sẽ giúp nông dân cảm thấy hài lòng không chỉ trong mùa vụ này mà còn nhiều năm tới,” ông nói, đồng thời cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tuần này.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2023 và 2024, Trung Quốc mua hơn một nửa lượng đậu nành xuất khẩu của Mỹ, trị giá gần 12,8 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump khơi mào cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh hồi đầu năm, các đơn hàng từ Trung Quốc đã bị đình trệ hoàn toàn.

Bessent - người từng là giám đốc điều hành quỹ đầu cơ, hiện sở hữu trang trại trồng đậu nành và ngô tại Bắc Dakota trị giá từ 5 đến 25 triệu USD - cho biết ông hiểu rõ những khó khăn của người nông dân. “Tôi cũng từng cảm nhận nỗi đau đó,” ông chia sẻ.

Theo bản công khai tài chính, trang trại của ông mang lại thu nhập cho thuê từ 100.000 đến 1 triệu USD mỗi năm.