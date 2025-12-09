FPT hợp tác toàn diện cùng NovaGroup

Tại sự kiện, đại diện Tập đoàn FPT, Ông Nguyễn Văn Khoa Tổng Giám đốc FPT đã chia sẻ: “FPT cam kết sẽ đồng hành cùng NovaGroup. Và trong bối cảnh thời cơ mới đang mở ra, chúng tôi sẽ huy động thế mạnh công nghệ, đặc biệt là AI, để cùng Nova tiên phong tạo nên chuẩn mực mới cho dịch vụ, du lịch và giải trí. Chúng tôi tin rằng: Nova tái định vị , FPT đồng hành và khách hàng sẽ là những người nhận được giá trị lớn nhất”.

Ông Nguyễn Văn Khoa Tổng Giám đốc FPT phát biểu tại lễ ký kết

Theo thỏa thuận, FPT sẽ là đối tác chiến lược tư vấn và triển khai chuyển đổi số toàn diện cho NovaGroup, tập trung vào các lĩnh vực AI, dữ liệu lớn, IoT và tự động hóa, nhằm tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Cụ thể:

- Xây dựng Trung tâm năng lực AI và triển khai chuyển đổi số toàn diện:

- Theo khuôn khổ hợp tác, FPT và NovaGroup sẽ cùng xây dựng Trung tâm Năng lực AI (AI Center of Excellence) – nơi nghiên cứu, phát triển và lan tỏa năng lực công nghệ trong toàn bộ hệ sinh thái NovaGroup.

- Hai bên sẽ cùng xác định các bài toán ưu tiên ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, marketing, quản trị tổ chức, vận hành, tài chính - đầu tư và chăm sóc khách hàng, từ đó triển khai các giải pháp AI trong marketing, quản trị chuỗi cung ứng, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ ra quyết định điều hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng phát triển hạ tầng và nền tảng số cho các khu đô thị thông minh, triển khai hệ thống quản trị tập trung, giám sát năng lượng, quản lý vận hành và kết nối cư dân thông minh.

Ở mảng bất động sản thông minh (PropTech), hai bên hướng đến ứng dụng metaverse, blockchain và nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) để tăng tính minh bạch, nâng cao trải nghiệm và cá nhân hóa dịch vụ.

Song song đó, hai bên cũng hợp tác ứng dụng IoT và AI trong nông nghiệp 4.0, truy xuất nguồn gốc bằng blockchain, cũng như triển khai các nền tảng AR/VR trong du lịch số và chương trình “Nova Tương Lai Số” – Dự án cộng đồng sáng tạo hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời, một nội dung trọng điểm khác trong thỏa thuận hợp tác giữa hai bên đó là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số. FPT và NovaGroup sẽ phối hợp xây dựng và triển khai chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo và nhân sự của NovaGroup về chiến lược AI - First, quản trị số, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Hai bên sẽ tổ chức các chương trình thử nghiệm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ NovaGroup xây dựng đội ngũ công nghệ nội bộ vững mạnh cho các dự án chuyển đổi dài hạn. Đây được xem là nền tảng giúp NovaGroup hình thành năng lực số từ bên trong, bảo đảm tính bền vững của hành trình chuyển đổi.

FPT ký kết hợp tác toàn diện cùng NovaGroup

Và trong giai đoạn tiếp theo, FPT và NovaGroup dự kiến kết nối hệ sinh thái khách hàng và chương trình Nova Membership với nền tảng số của FPT, giúp người dùng được tích điểm, thanh toán và trải nghiệm dịch vụ linh hoạt trong toàn bộ chuỗi sản phẩm, từ bất động sản, tiêu dùng đến giáo dục và du lịch.

Được biết, hiện tại NovaGroup đã triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số từ nhiều năm qua, đặc biệt từ năm 2025 với các chương trình chuẩn hóa toàn hệ thống quy trình vận hành và xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp số. Ví dụ như tại Aqua City, Đô thị sinh thái ven sông do Novaland Group phát triển đã áp dụng hệ thống camera thông minh bao gồm gần 2.000 camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát 24/7, kết hợp với hệ thống cảm biến thông minh và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp. Hệ thống này có khả năng quản lý giao thông thông minh, nhận dạng khuôn mặt và cảnh báo các nguy cơ an ninh như phương tiện vi phạm giao thông, trẻ lạc, hay tai nạn ở khu vực hồ bơi.

Novaland Group đã ứng dụng mô hình thành phố thông minh trong quản lý và vận hành với điểm nhấn là hệ thống tiện ích an ninh tại Aqua City.

Nova Consumer Group cũng bước đầu ra mắt đại siêu thị số Nova AI Mall, hệ sinh thái livestream bán hàng bằng AI đầu tiên tại Việt Nam hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với công nghệ bán hàng tiên tiến. Gần đây nhất, vào tháng 6/2025, NovaGroup đã phối hợp với Trường Đại học FPT tổ chức Hội thảo “AI – Mindset: Doanh nghiệp thích ứng với làn sóng AI” dành riêng cho hơn 1.700 cán bộ nhân viên tham dự.

Việc hợp tác với FPT lần này, là bước tiến quan trọng nhằm đưa chiến lược chuyển đổi số của NovaGroup sang giai đoạn mới với phạm vi sâu hơn và tầm ảnh hưởng rộng hơn, tiếp tục khẳng định năng lực chuyển đổi số, tăng cường sự minh bạch, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cho thấy tầm nhìn kiên định trong việc chuẩn hóa các hoạt động quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là nền tảng để NovaGroup không chỉ gia tăng sức hút với Nhà đầu tư, Đối tác, Khách hàng,….mà còn góp phần đưa năng lực cạnh tranh của Tập đoàn lên một tầm cao mới đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong Kỷ nguyên vươn mình.

NovaGroup liên tục tổ chức các chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho đội ngũ nhân sự các cấp đang làm việc tại Tập đoàn

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Hiếu Liêm – Phó Chủ tịch HĐQT NovaGroup cho biết: “Sự kiện hợp tác ngày hôm nay là cột mốc quan trọng, khẳng định cam kết của NovaGroup trong việc hoàn thiện và phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh thông qua việc triển khai chuyển đổi số và áp dụng các phương pháp công nghệ hiện đại trên mọi lĩnh vực. NovaGroup sẽ cùng Tập đoàn FPT tiếp tục viết nên những dấu ấn mới, với mục tiêu hướng đến một tập đoàn phát triển bền vững, kiến tạo cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc cho người Việt và góp phần đưa Việt Nam vươn tầm thế giới”.