Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Bước vào trận đấu, không nhiều người nghĩ rằng One Star Esports (1S) có thể đánh bại đương kim vô địch FPT X Flash (FPT) một cách áp đảo. Trong khi FPT đang thăng hoa sau tấm huy chương vàng SEA Games, ít ai nghĩ 1S lại có thể tạo nên bất ngờ.

FPT X Flash nhận thất bại 0-3 trước One Star Esports. Nguồn ảnh: Team Flash Liên Quân Mobile

Ở ván một 1S đã cho thấy sự gắn kết rõ rệt trong cách phối hợp giữa các vị trí. Với những pha phối hợp kỹ năng đẹp mắt từ người chơi Karl (hỗ trợ), Stark (đi rừng) và BirdLB (đường trên) giúp 1S tạo lợi thế từ rất sớm. Trận đấu khép lại với tỷ số áp đảo chỉ sau 13 phút với tỷ số hạ gục 12-4 nghiêng về phía 1S.

Sang ván hai, 1S tiếp tục duy trì sức ép trên toàn bản đồ. Đội hình Aya và Billow trở thành điểm sáng trong lối chơi của 1S. Đến phút 10, 1S đã tạo ra cách biệt lớn về lượng vàng. Bước ngoặt đến ở phút 14 khi 1S giành chiến thắng trong pha giao tranh quan trọng trước FPT. Dù FPT nỗ lực chống trả, nhưng chừng đó vẫn là không đủ để cứu vãn được ván đấu, trận đấu kết thúc với tỷ số mạng hạ gục 15-9 và chiến thắng 2-0 nghiêng về phía 1S.

Ván đấu thứ ba diễn ra giằng co khi FPT thi đấu quyết liệt và nhiều thời điểm cân bằng về số mạng hạ gục. Tuy nhiên, 1S cho thấy sự vượt trội trong khả năng kiểm soát thế trận. Tận dụng lợi thế đó, 1S từng bước đẩy sâu vào căn cứ đối thủ và phá hủy nhà chính của FPT ở phút 13, khép lại ván đấu với chiến thắng ấn tượng. Kết thúc trận đấu tuyển thủ Stark được bầu chọn là tuyển thủ xuất sắc nhất trận đấu khi góp công lớn giúp 1S kiểm soát các mục tiêu lớn và giành lợi thế trong các pha giao tranh quyết định.

Tuyển thủ Stark bên phía One Star Esports giành danh hiệu POTM. Nguồn ảnh: Cao thủ Liên Quân

Dưới sự chỉ đạo đầy tinh quái của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn (NoFear), One Star Esports hoàn tất chiến thắng 3-0 trước FPT X Flash. Những quyết định chiến thuật và cách lựa chọn đội hình hợp lý của NoFear đã giúp 1S liên tục chiếm ưu thế trong suốt trận đấu. Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên One Star Esports có trận thắng áp đảo trước FPT X Flash kể từ sau ĐTDV Mùa Đông 2025. Đối với FPT X Flash, thất bại này được xem như lời cảnh tỉnh sau chuỗi phong độ ấn tượng gần đây.d