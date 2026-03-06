BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

Ảnh minh họa

Pin Blade Battery 2.0 của BYD có thể sạc 5 phút

Hãng xe Trung Quốc BYD vừa giới thiệu bộ pin xe điện thế hệ mới mang tên Blade Battery 2.0. Theo công bố của hãng, bộ pin này có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 5 phút. Người dùng cần thêm khoảng 4 phút để đưa mức pin tiến gần 100%.

BYD cho biết hệ thống pin vẫn duy trì tốc độ nạp điện cao ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ở nhiệt độ âm 20 độ C, pin có thể sạc từ 20% lên 97% trong thời gian dưới 12 phút.

BYD dự kiến trang bị Blade Battery 2.0 cho mẫu sedan hạng sang Yangwang U7. Đây là dòng xe cỡ lớn nằm trong danh mục sản phẩm cao cấp của hãng.

Mẫu xe YANGWANG U7

Điều kiện để đạt tốc độ sạc 5 phút

Tốc độ sạc 5 phút chỉ đạt được khi xe sử dụng trạm sạc Flash Charging do BYD phát triển. Hệ thống này có khả năng cung cấp công suất lên tới 1,5 megawatt.

Trong khi đó, phần lớn trạm sạc nhanh tại Mỹ và châu Âu hiện chỉ đạt mức khoảng 350 kW. Một số hệ thống mới nâng công suất lên 500 kW nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với công nghệ mà BYD giới thiệu.

Trước đó, BYD từng triển khai hệ thống sạc 1 megawatt cho mẫu sedan Han L. Hệ thống này cần hai dây sạc 500 kW cắm đồng thời để đạt công suất tối đa.

Các trạm Flash Charging sử dụng dây sạc treo từ trụ phía trên, cho phép người dùng tiếp cận từ cả hai bên xe. Thiết kế này giúp việc cắm sạc thuận tiện hơn khi dây và đầu sạc có kích thước lớn do phải chịu công suất điện rất cao.

BYD cho biết hãng đã hoàn thành khoảng 4.200 trạm Flash Charging tại Trung Quốc. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây thêm khoảng 16.000 trạm trong năm nay. BYD cũng dự kiến lắp hệ thống pin lưu trữ quy mô lưới điện tại các trạm để giảm áp lực cho hệ thống điện.

Công nghệ pin LFP trong Blade Battery 2.0 giúp giảm chi phí

Blade Battery 2.0 sử dụng pin lithium sắt phốt phát (LFP). Dòng pin này không cần kim loại đắt như cobalt hay nickel nên chi phí sản xuất thấp hơn.

Theo số liệu từ BloombergNEF, giá pin LFP hiện khoảng 81 USD mỗi kWh. Trong khi đó, pin NMC gồm nickel, mangan và cobalt có giá khoảng 128 USD mỗi kWh.

Tuy nhiên, pin LFP có mật độ năng lượng thấp hơn so với pin NMC nên khả năng lưu trữ điện hạn chế hơn. Vì lý do này, nhiều hãng xe phương Tây chủ yếu dùng pin LFP cho các mẫu xe giá rẻ.

BYD đặt mục tiêu khắc phục hạn chế đó bằng cách tăng tốc độ sạc. Hãng kỳ vọng công nghệ sạc nhanh sẽ giúp pin LFP xuất hiện nhiều hơn trên các mẫu xe cao cấp.

Tầm hoạt động hơn 1.000 km theo chuẩn CLTC

BYD cho biết mẫu Yangwang U7 trang bị Blade Battery 2.0 có thể di chuyển hơn 1.000 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Chu trình CLTC thường cho kết quả cao hơn thực tế. Mức chênh lệch có thể lên tới khoảng 35% so với chuẩn EPA của Mỹ. Trong điều kiện sử dụng thực tế, chiếc xe có thể chạy hơn 640 km sau mỗi lần sạc.

Con số này thấp hơn mẫu Lucid Air Grand Touring. Theo chuẩn EPA, mẫu xe của Lucid có thể đi 512 dặm với bộ pin 117 kWh.

Tuy nhiên, lợi thế của BYD nằm ở tốc độ nạp điện. Hệ thống sạc mới có thể bổ sung khoảng 240 dặm quãng đường di chuyển chỉ trong 5 phút. Thời gian chờ sạc vì thế giảm mạnh so với nhiều mẫu xe điện hiện nay.

Áp lực cạnh tranh trên thị trường xe điện

BYD hiện giữ vị trí nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Nhiều hãng xe Trung Quốc và Tesla muốn thay đổi vị trí này. Thị trường xuất hiện nhiều đối thủ như Li Auto, Xpeng, Xiaomi và Zeekr.

Dù vẫn dẫn trước các đối thủ, doanh số của BYD gần đây có dấu hiệu giảm. Hãng cho biết tổng lượng xe bán ra trong tháng 1 và tháng 2 năm 2026 giảm khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước.

BYD kỳ vọng hệ thống pin Blade Battery 2.0 có thể giúp hãng thu hút khách hàng mới và giữ chân người dùng hiện tại. Công nghệ sạc siêu nhanh trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược sản phẩm của hãng.