BYD cán mốc 13 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng

BYD trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới đạt sản lượng 13 triệu xe năng lượng mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình điện hóa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, BYD đạt doanh số ấn tượng với hơn 2,11 triệu xe tại Trung Quốc, tăng trưởng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường quốc tế, BYD ghi nhận 472.000 xe được bán ra, tăng mạnh 128,5% so với cùng kỳ. Với kết quả này, BYD giữ vững vị trí số 1 toàn cầu về doanh số xe năng lượng mới.
Thành tựu 13 triệu xe xuất xưởng không chỉ là minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng toàn cầu, mà còn là kết quả của chiến lược phát triển nhất quán, lấy công nghệ làm nền tảng và khách hàng làm trung tâm của BYD.
|mẫu xe YANGWANG U7
Cột mốc lịch sử lần này được đánh dấu bằng mẫu xe YANGWANG U7 - đại diện cho bước tiến vượt bậc của ngành ô tô Trung Quốc ở phân khúc xe siêu sang. Thương hiệu YANGWANG đã trở thành thương hiệu xe cao cấp đầu tiên của Trung Quốc đạt doanh số trên 10.000 xe, cho thấy sức hút mạnh mẽ cả về công nghệ, thiết kế lẫn giá trị thương hiệu.
Sự phát triển mạnh mẽ của YANGWANG không chỉ mở ra tương lai mới cho các thương hiệu nội địa, mà còn khẳng định vị thế vững chắc của BYD trong kỷ nguyên xe xanh, góp phần nâng tầm ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc trên bản đồ thế giới.
Cột mốc 13 triệu xe cũng là động lực để BYD tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển tại các thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam. Với định hướng mang đến các dòng xe thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường, BYD Việt Nam cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình chuyển đổi xanh, mở ra tương lai giao thông bền vững.
|Về BYD Việt Nam
BYD chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 07 năm 2024, mở đầu cho chiến lược phát triển dài hạn tại một trong những thị trường ô tô tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng bậc nhất Đông Nam Á. Sau một năm hoạt động, BYD đã lần lượt giới thiệu 7 mẫu xe năng lượng mới (NEV), bao gồm các dòng sedan (BYD HAN, BYD SEAL), hatchback (BYD DOLPHIN), MPV (BYD M6) và SUV (BYD ATTO 3, BYD SEALION 6, BYD SEALION 8), ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp với đa dạng nhu cầu người dùng: từ di chuyển hàng ngày trong đô thị đến sử dụng cho gia đình hay công việc. BYD ATTO 2 - mẫu SUV đô thị thuần điện hoàn toàn mới – là bước tiến tiếp theo trong hành trình phổ cập xe xanh chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.
Đi cùng với chiến lược sản phẩm, BYD Việt Nam đã xây dựng và mở rộng mạnh mẽ hệ thống hơn 30 showroom, trung tâm dịch vụ và mạng lưới trạm sạc tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây là nền tảng quan trọng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm và yên tâm sử dụng các dòng xe năng lượng mới BYD trong thực tế tại thị trường Việt Nam. Không chỉ cung cấp sản phẩm, BYD đặt trọng tâm vào dịch vụ hậu mãi toàn diện, từ bảo hành đến bảo dưỡng, hệ thống kho phụ tùng, phụ kiện,.. theo tiêu chuẩn toàn cầu, đến đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp nhằm mang đến hành trình sử dụng xe liền mạch và đáng tin cậy.
Hướng đến tương lai di chuyển không phát thải, BYD cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, bằng những sản phẩm giá trị, công nghệ tiên tiến và một hệ sinh thái dịch vụ bền vững.