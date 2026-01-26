8849 Tech giới thiệu Tank X: Smartphone siêu bền, tích hợp máy chiếu và camera nhìn đêm

8849 Tech giới thiệu smartphone siêu bền Tank X

Theo công bố từ nhà sản xuất, Tank X được tích hợp máy chiếu DLP độ phân giải 1920 x 1080 pixel, độ sáng 220 lumens, sử dụng công nghệ laser. Thiết bị hỗ trợ lấy nét tự động bằng laser, giúp việc trình chiếu thuận tiện hơn so với các smartphone máy chiếu đời cũ. Đây được xem là một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Tank X so với các mẫu điện thoại siêu bền hiện nay.

Ở mặt lưng, sản phẩm được trang bị đèn LED cắm trại chuyên dụng với độ sáng tối đa 1.200 lumens, phục vụ chiếu sáng ngoài trời trong điều kiện thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó là hệ thống camera nhìn đêm 64MP, kết hợp với camera chính 50MP, camera tele 8MP hỗ trợ zoom quang 3x và camera selfie 50MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh trong nhiều môi trường khác nhau.

Tank X hướng đến đối tượng người dùng hoạt động ngoài trời, cắm trại hoặc di chuyển dài ngày

Tank X sở hữu màn hình 6,78 inch, độ phân giải 2460 x 1080 pixel, tần số quét 120Hz. Cấu hình phần cứng gồm chip MediaTek Dimensity 8200, RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB. Máy hỗ trợ đầy đủ các kết nối và tính năng đặc thù như GPS, NFC, 2 SIM, khe cắm thẻ nhớ microSD, jack tai nghe 3,5mm và cổng hồng ngoại.

Để đáp ứng các tính năng tiêu thụ nhiều năng lượng, 8849 Tech đã trang bị cho Tank X viên pin dung lượng 17.600mAh, hỗ trợ sạc nhanh 120W qua cổng USB-C. Thiết bị cũng có thể hoạt động như một pin dự phòng với công suất sạc ngược 10W. Đổi lại, máy có kích thước lớn với độ dày khoảng 3,2 cm và trọng lượng xấp xỉ 750 gram.

Tank X là mẫu điện thoại thông minh kén người dùng

Theo kế hoạch được công bố, 8849 Tech Tank X sẽ mở bán từ ngày 1/2 thông qua cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng. Hiện tại, giá bán vẫn chưa được công bố.

Với thiết kế cồng kềnh cùng loạt trang bị chuyên biệt, Tank X tiếp tục là một mẫu smartphone kén người dùng, nhưng tạo dấu ấn riêng trong phân khúc điện thoại siêu bền. Tại Việt Nam, các sản phẩm mang thương hiệu Tank hiện chủ yếu xuất hiện dưới dạng hàng xách tay, với mức giá dao động từ hơn 10 đến trên 20 triệu đồng tùy phiên bản.