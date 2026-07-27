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Nhận định chứng khoán tuần 27-31/7: VN-Index dò tìm vùng cân bằng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:54 | 27/07/2026
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VN-Index về 1.686 điểm sau bốn tuần giảm liên tiếp, tuần 27-31/7 được dự báo giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.645-1.675 điểm khi mùa kết quả kinh doanh quý II tăng tốc.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch 27-31/7 sau khi VN-Index đánh mất hơn 100 điểm và lùi về 1.686,11 điểm. Sau bốn tuần giảm liên tiếp, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, còn dòng tiền chờ tín hiệu tạo đáy rõ ràng hơn trước khi giải ngân.

Trên đồ thị tuần, VN-Index hình thành cây nến giảm dài và cắt xuống dưới đường trung bình 50 tuần, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục nới rộng khoảng cách với đường tín hiệu. Theo Vietstock, nếu MACD rơi xuống dưới ngưỡng 0, rủi ro ngắn hạn sẽ gia tăng.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 và VN100 đồng loạt giảm điểm trong phiên 24/7, còn thanh khoản toàn thị trường tiếp tục cải thiện. Diễn biến cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ trạng thái phòng thủ và theo sát các mốc kỹ thuật của chỉ số cơ sở trước khi mở vị thế mới.

Nhận định chứng khoán tuần 27-31/7: VN-Index dò tìm vùng cân bằng

Vùng hỗ trợ 1.645-1.675 điểm và kịch bản giằng co ngắn hạn

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index đang vận động trên vùng Fibonacci 78,6%, tương đương 1.645-1.675 điểm, được xem là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số. Nếu lực cầu bảo vệ thành công vùng 1.645-1.675 điểm, thị trường có cơ hội tích lũy và cân bằng trở lại. Ngược lại, việc đánh mất mốc 1.645 điểm có thể mở ra nhịp kiểm định các vùng giá thấp hơn.

Phía trên, khu vực 1.770 điểm tương ứng đường trung bình 200 phiên đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự sau khi bị xuyên thủng. Chứng khoán Asean dự báo chỉ số giằng co trong biên độ hẹp quanh 1.690-1.700 điểm trước khi xác lập xu hướng, đồng thời khuyến nghị giao dịch theo vùng 1.690-1.720 điểm và hạn chế mua đuổi.

Chứng khoán SHS cho rằng trong những phiên tới, thị trường có thể luân phiên hồi phục ở nhiều mã khi áp lực cung giá thấp giảm mạnh sau giai đoạn giải chấp và quá bán. Dù vậy, áp lực cung giá cao vẫn có thể quay lại mỗi khi chỉ số tiến tới vùng kháng cự mạnh, khiến biên độ hồi phục bị thu hẹp.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index đang được nâng đỡ bởi vùng Fibonacci 61,8% trùng với đường trung bình 100 ngày, tương đương 270-276 điểm. Tuy nhiên, chỉ báo MACD của HNX-Index vẫn nằm dưới ngưỡng 0, cho thấy triển vọng ngắn hạn của sàn niêm yết phía Bắc chưa cải thiện rõ nét.

Nhóm ngành đáng theo dõi giữa mùa kết quả kinh doanh quý II

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II được xem là động lực chính chi phối dòng tiền trong tuần. Sự phân hóa dự kiến diễn ra rõ nét giữa các nhóm ngành và ngay trong cùng một ngành, tùy theo chất lượng lợi nhuận bán niên. Những doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản vững và lợi nhuận tăng trưởng sẽ thu hút dòng tiền tốt hơn.

Ở nhóm ngân hàng, diễn biến tuần tới phụ thuộc vào bức tranh lợi nhuận và chất lượng tài sản của các nhà băng lớn. Sau khi giảm sâu, nhiều mã trụ như VCB, CTG, TCB, MBB đã lùi về vùng định giá thấp hơn, trong khi khối ngoại có dấu hiệu mua gom trở lại ở VCB và STB. Nhóm chứng khoán vốn nhạy với thanh khoản có thể biến động mạnh theo tâm lý chung.

Nhóm bất động sản tiếp tục được theo dõi ở các câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân và mở bán dự án mới. Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ sau nhịp giảm khoảng 7,4% đứng trước vùng quá bán ngắn hạn, mở ra khả năng hồi kỹ thuật nếu dòng tiền quay lại với FPT, CMG và ELC.

Nhóm bán lẻ và logistic chịu chi phối bởi sức mua tiêu dùng và diễn biến thương mại. Thông tin Mỹ áp thuế bổ sung 12,5% với một số mặt hàng khiến các ngành gia công như dệt may, gỗ và thủy sản chịu sức ép chi phí, còn nhóm hạ tầng, cảng biển và công nghệ được nhìn nhận có phần hưởng lợi nhờ danh mục miễn trừ rộng.

Tuần 27-31/7 cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, trong đó nổi bật là khoản chi trả bằng tiền tỷ lệ cao của một doanh nghiệp ngành hàng không và mức cổ tức còn lại năm 2025 của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn ở nhóm logistic hàng không. Các sự kiện quyền có thể tạo biến động cục bộ ở một số cổ phiếu riêng lẻ, tách biệt với xu hướng chung của chỉ số. Ở nhóm bán lẻ, diễn biến của MWG, FRT và DGW sẽ phản ánh sức mua tiêu dùng, trong khi PNJ cần thêm thời gian ổn định tâm lý sau nhịp giảm sàn cuối tuần trước.

Diễn biến tuần tới nhiều khả năng tiếp tục phân hóa theo câu chuyện lợi nhuận của từng nhóm ngành
Nhận định chứng khoán tuần 27-31/7 với VN-Index dò tìm vùng cân bằng

Chiến lược quản trị rủi ro và điểm tựa từ câu chuyện nâng hạng

Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng, các công ty chứng khoán nghiêng về quan điểm ưu tiên quản trị rủi ro. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và chỉ giải ngân từng phần vào doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tốt.

Về dài hạn, câu chuyện nâng hạng thị trường vẫn là điểm tựa cho kỳ vọng dòng vốn. Việc thị trường lùi về vùng định giá thấp, với P/E khoảng 10,7 lần nếu loại nhóm Vingroup, tạo dư địa cho hoạt động đầu tư giá trị khi lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện trong nửa cuối năm.

Yếu tố cần quan sát trong tuần là thanh khoản. Việc dòng tiền tăng mạnh ở giai đoạn giảm sâu phản ánh cả áp lực bán tháo lẫn lực cầu bắt đáy, nên thị trường cần thêm những phiên thanh khoản cải thiện đi kèm chỉ số phục hồi để xác nhận vùng cân bằng. Nếu thanh khoản suy yếu trở lại ở các nhịp hồi, khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ vẫn còn hiện hữu.

Ở góc độ vĩ mô, dòng tiền trên thị trường đang chờ thêm tín hiệu từ tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm và tiến độ giải ngân đầu tư công. Nền tảng tăng trưởng được duy trì cùng mặt bằng lãi suất ổn định là cơ sở để kỳ vọng thị trường tìm lại điểm cân bằng, dù lộ trình phục hồi có thể kéo dài và đi kèm nhiều biến động.

Tổng thể, tuần 27-31/7 nhiều khả năng tiếp diễn trạng thái giằng co với biên độ dao động thu hẹp dần quanh vùng hỗ trợ. Thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận từ thanh khoản và kết quả kinh doanh trước khi hình thành xu hướng bền vững hơn. Việc kiểm soát tỷ trọng và chọn lọc cổ phiếu tiếp tục giữ vai trò then chốt.

nhận định chứng khoán tuần 27-31/7 Nhận định chứng khoán tuần VN-Index vùng hỗ trợ 1.645-1.675 điểm kết quả kinh doanh quý II quản trị rủi ro Nâng hạng thị trường

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
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Cập nhật: 27/07/2026 10:00
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Cập nhật: 27/07/2026 10:00
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