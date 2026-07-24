Nhận định chứng khoán 24/7: VN-Index thử thách lại mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch cuối tuần 24/7 với tâm thế khác hẳn ba phiên trước. VN-Index đã lấy lại 30,85 điểm và đóng cửa tại 1.699,38 điểm, ngay sát mốc tâm lý 1.700 điểm.

Cây nến ngày của phiên 23/7 mang hình dạng Big White Candle, phản ánh lực cầu chủ động quay trở lại sau giai đoạn bán tháo. Dù vậy, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng với triển vọng ngắn hạn của chỉ số.

Tín hiệu kỹ thuật cải thiện nhưng chưa xác nhận xu hướng

Theo Bộ phận Phân tích Kinh tế và Chiến lược Thị trường của Vietstock, VN-Index chững lại đà giảm với sự xuất hiện của mẫu hình nến Big White Candle, song chỉ số vẫn bám sát dải dưới của Bollinger Bands.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi xuống vùng quá bán. Nếu chỉ báo cắt lên trên đường tín hiệu trong các phiên tới, triển vọng ngắn hạn có thể được cải thiện. Trên sàn Hà Nội, tín hiệu đó đã xuất hiện sớm hơn.

HNX-Index phục hồi và giữ được vị trí trên đường trung bình động SMA 100 ngày. Stochastic Oscillator của chỉ số đã cắt lên đường tín hiệu ngay trong vùng quá bán, mở ra khả năng chuyển biến sớm hơn so với VN-Index.

Các công ty chứng khoán đánh giá phản ứng tại vùng hỗ trợ 1.650 - 1.670 điểm mang ý nghĩa tích cực, bởi đây trùng với vùng đáy thiết lập hồi tháng 12/2025 và tháng 4/2026, đồng thời là vùng quá bán trong ngắn hạn.

Trong những phiên tới, thị trường có thể xuất hiện thêm các nhịp hồi kỹ thuật hướng tới vùng 1.730 - 1.750 điểm. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn được nhìn nhận là suy giảm và phần lớn nhóm ngành còn trong quá trình tích lũy.

Thanh khoản là thước đo cần theo dõi sát trong phiên 24/7. Giá trị khớp lệnh sàn HOSE giảm 14,34% so với phiên liền trước, dù khối lượng vẫn cao hơn khoảng 35,2% so với bình quân 20 phiên.

Dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu tăng giá với giá trị giao dịch gấp khoảng 4,4 lần nhóm giảm giá. Nếu tỷ lệ đó được duy trì, khả năng giữ vững mốc 1.700 điểm của chỉ số sẽ cao hơn.

Độ rộng thị trường cũng cải thiện với 404 mã tăng giá trên cả ba sàn, trong đó có 21 mã tăng trần. Chỉ số VS-LargeCap tăng 2,02% còn VS-SmallCap giảm 0,16%, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Nhóm ngành nào có thể giữ dòng tiền trong phiên cuối tuần

Bất động sản dẫn dắt phiên 23/7 với mức tăng 4,49%, nhưng phần lớn động lực đến từ VIC và VHM khi hai mã đóng góp 24,73 điểm cho VN-Index. Sự phụ thuộc đó khiến chỉ số dễ biến động mạnh nếu bộ đôi quay đầu giảm.

Ngoài nhóm Vingroup, dòng tiền mới chỉ trở lại lác đác ở KBC, VPI và BCM, trong khi DXG, NLG, DIG và IDC vẫn giảm. Áp lực đáo hạn trái phiếu cũng là yếu tố cần theo dõi với ngành bất động sản.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, những tháng còn lại của năm 2026 có khoảng 111.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm 54,7% tổng giá trị đáo hạn.

Nhóm chứng khoán tăng 3,09% và đang được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý II/2026. Lãi từ hoạt động cho vay ký quỹ tại phần lớn công ty chứng khoán vẫn tăng mạnh dù thanh khoản thị trường thu hẹp.

Ngân hàng là nhóm cần quan sát kỹ nhất trong phiên 24/7. Chỉ số ngành chỉ tăng 0,16% trong khi khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại MBB, TCB, VCB, VPB và TPB, cho thấy dòng vốn ngoại chưa sẵn sàng quay lại.

Nhóm công nghệ giữ nhịp với FPT đóng cửa tại 64.700 đồng. Vietstock lưu ý cổ phiếu đang kiểm định lại vùng đáy cũ tháng 10/2023, tương đương 60.000 - 65.000 đồng, và đây sẽ là hỗ trợ mạnh trong thời gian tới.

Chỉ báo Stochastic Oscillator của FPT cũng nằm trong vùng quá bán. Nếu chỉ báo cắt lên đường tín hiệu, triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu đầu ngành công nghệ có thể chuyển biến tích cực hơn.

Nhóm vận tải và logistics phục hồi từ vùng giá thấp với VSC tăng 3,26% và GMD trở lại tham chiếu sau khi giảm sàn trong phiên sáng. Nhóm bán lẻ vẫn chịu lực cản từ PNJ khi cổ phiếu giảm sàn ba phiên liên tiếp.

Nhóm năng lượng tăng 1,95% và có thể hưởng lợi tiếp nếu giá dầu duy trì đà tăng. Ngược lại, hóa chất chịu sức ép riêng sau thông tin ba lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị khởi tố.

VN-Index đóng cửa phiên 23/7 tại 1.699,38 điểm, tăng 30,85 điểm nhờ dòng tiền bắt đáy lan tỏa ở bất động sản, chứng khoán, công nghệ, logistics và dầu khí.

Chiến lược ưu tiên quản trị rủi ro cho phiên giao dịch cuối tuần

Yếu tố bên ngoài chưa hỗ trợ nhiều cho thị trường trong nước. Phố Wall giảm nhẹ ở phiên gần nhất khi S&P 500 mất 0,14%, Nasdaq Composite giảm 0,57% còn Dow Jones gần như đi ngang.

Chỉ số DXY giữ quanh 101 điểm, giảm bớt sức ép lên tỷ giá trong nước. Diễn biến đó tạo thêm dư địa cho dòng tiền nội, song chưa đủ để đảo ngược trạng thái bán ròng kéo dài của khối ngoại.

Các công ty chứng khoán duy trì khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro. Nhà đầu tư được khuyên hạn chế sử dụng đòn bẩy, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và chỉ giải ngân từng phần với doanh nghiệp đầu ngành.

Kịch bản tích cực cho phiên 24/7 là VN-Index vượt và giữ được mốc 1.700 điểm với thanh khoản cải thiện, mở đường hướng tới vùng 1.730 - 1.750 điểm. Khi đó, chứng khoán và bất động sản nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt.

Kịch bản kém thuận lợi là áp lực chốt lời xuất hiện ngay đầu phiên, đẩy chỉ số quay lại kiểm định vùng 1.650 - 1.670 điểm. Việc đánh mất vùng hỗ trợ đó sẽ mở ra rủi ro hướng về vùng đáy cũ tháng 11/2025.

Ở bình diện dài hơn, việc chuẩn hóa giao dịch điện tử và tăng cường an ninh mạng cho thị trường chứng khoán đang được cơ quan quản lý thúc đẩy. Đó là nền tảng kỹ thuật phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường.

Bộ Tài chính cũng vừa công bố sửa đổi, bổ sung một loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán theo hướng đơn giản hóa. Những thay đổi đó giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp niêm yết và công ty chứng khoán.

Tổng hợp lại, phiên 23/7 giúp thị trường thoát khỏi trạng thái quá bán nhưng chưa tạo ra tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Mốc 1.700 điểm và thanh khoản khớp lệnh sẽ là hai thước đo quan trọng nhất trong phiên 24/7.