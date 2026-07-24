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Trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026: Vinh danh những tài năng trẻ sáng tạo bằng AI

Hậu Thạch

Hậu Thạch

09:03 | 24/07/2026
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Tối 23/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức lễ tổng kết và trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026. Cuộc thi được đánh giá là một trong những sân chơi công nghệ tiêu biểu dành cho học sinh, sinh viên, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.
Nhiều sản phẩm AI nổi bật tại cuộc thi sáng tạo khoa học của Học viện Hải quân VEDC 2026 bùng nổ 270 đội thi, hơn 1.000 sinh viên so tài thiết kế điện tử AI IoT Danh sách 36 Đội thi xuất sắc vào vòng bán kết VEDC 2026
Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.
Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải Vietnamese Student HackAIthon 2026. (Ảnh: thanhnien.vn)

Tham dự chương trình có ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Xây dựng môi trường để học sinh, sinh viên sáng tạo bằng AI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược; đồng thời coi trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn và các công nghệ số là những lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt để Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Vietnamese Student HackAIthon 2026, hướng tới xây dựng môi trường để học sinh, sinh viên chuyển từ tư duy ứng dụng AI sang sáng tạo bằng AI, hình thành các sản phẩm giải quyết những bài toán của cộng đồng, doanh nghiệp và đất nước.

Nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực trẻ trong kỷ nguyên số, anh Nguyễn Minh Triết cho biết: "Điều chúng ta cần không chỉ là nhiều người biết sử dụng AI, mà quan trọng hơn là ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi, để AI thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, trong thời gian tới, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ từng bước phát triển Vietnamese Student HackAIthon thành nền tảng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy học sinh, sinh viên có năng lực về trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Đồng thời, cuộc thi sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô, phát triển hệ thống học liệu, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và các quỹ đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ các sản phẩm tiềm năng hoàn thiện và ứng dụng vào thực tiễn.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh.
Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh. (Ảnh: thanhnien.vn)

Hơn 225.000 bài dự thi, thu hút hơn 20 trường đại học quốc tế

Theo Ban Tổ chức, sau gần hai tháng triển khai, Vietnamese Student HackAIthon 2026 ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ với 225.168 bài dự thi ở bảng đánh giá năng lực sử dụng AI; 210 bài dự thi xây dựng giải pháp AI, lựa chọn 8 đội vào vòng chung kết; cùng 98 bài dự thi thiết kế AI Agent xử lý đa tác vụ với 6 đội tranh tài ở vòng chung kết.

Cuộc thi thu hút học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường phổ thông, đại học, học viện trong nước và 10 quốc gia, với sự tham gia của hơn 20 trường đại học uy tín trên thế giới như Đại học London, Đại học Nottingham (Anh), Đại học Sydney, Đại học Adelaide (Úc), Đại học Toronto (Canada), Viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản), Đại học Boston (Mỹ)...

Theo Ban Tổ chức, nhiều sản phẩm dự thi không chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm công nghệ mà đã hướng tới giải quyết các bài toán thực tiễn trong giáo dục, y tế, hành chính công, phát triển ngân hàng số và ứng dụng AI trong công tác Đoàn - Hội. Điều này cho thấy AI đang trở thành công cụ quan trọng giúp thế hệ trẻ nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao giải cho các cá nhân, đội thi xuất sắc ở ba bảng Explorer, Challenger và Innovator; đồng thời trao giải cho các cơ sở giáo dục có số lượng thí sinh tham gia tích cực. Sinh viên của nhiều trường đại học trên thế giới cũng được trao giải khuyến khích.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều cơ hội thực tập, phát triển sản phẩm và kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ.

Vietnamese Student HackAIthon 2026 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nhân lực chất lượng cao Trí tuệ nhân tạo Chuyển đổi số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
NL 99.99 12,900 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800 ▼100K
Trang sức 99.9 13,090 ▼100K 13,790 ▼100K
Trang sức 99.99 13,100 ▼100K 13,800 ▼100K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 134 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133 ▼1K 1,381 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 130 ▼1K 136 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,653 ▼991K 134,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,236 ▼75K 10,216 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,839 ▼680K 92,639 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,318 ▼610K 83,118 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,646 ▼583K 79,446 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,068 ▼417K 56,868 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00

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