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VEDC 2026 bùng nổ 270 đội thi, hơn 1.000 sinh viên so tài thiết kế điện tử AI IoT

Hiền Ngô

Hiền Ngô

14:39 | 06/07/2026
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Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026 (VEDC 2026) thu hút 270 đội thi và hơn 1.000 sinh viên từ 61 cơ sở đào tạo kỹ thuật công nghệ trên cả nước tranh tài thiết kế điện tử AI nhúng cho IoT thông minh.
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường Khởi động Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026

VEDC 2026 hoàn tất một tháng nhận hồ sơ với 270 đội thi đăng ký, gần gấp đôi mùa giải đầu tiên, đưa Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ "gay cấn" trước vòng bán kết được tổ chức vào tháng 10/2026.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 01 đến 30/6/2026, Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026 (VEDC 2026) thu hút 61 trường đại học, học viện, cao đẳng và viện nghiên cứu trên khắp ba miền gửi hồ sơ dự thi, quy tụ 1.017 sinh viên ngành điện tử, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và hệ thống nhúng cùng theo đuổi những dự án mang tính ứng dụng thực tiễn.

VEDC 2026 bùng nổ 270 đội thi, hơn 1.000 sinh viên so tài thiết kế điện tử AI IoT
Ảnh minh họa. (Có dùng AI)

Thực tế cho thấy, số đội thi tăng gần gấp đôi so với VEDC 2025 bắt nguồn trực tiếp từ việc Ban Tổ chức kiên trì xây dựng một bộ khung học thuật bài bản, cùng với sự đồng hành tích cực của các trường đăng cai tổ chức và nhận được sự bảo trợ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Cuộc thi VEDC 2026 do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chủ trì, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng đăng cai, cùng sự phối hợp của Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cho thấy VEDC 2026 được xây dựng không dừng lại ở một sân chơi phong trào mà hướng tới chuẩn mực học thuật nghiêm túc, trong đó sinh viên buộc phải đi từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm, tích hợp AI, thử nghiệm và triển khai.

Theo Ban Tổ chức, phân bố đội thi theo khu vực, miền Bắc dẫn đầu với 114 đội, miền Nam theo sau với 96 đội và miền Trung góp mặt 60 đội.

Phân bổ Các cơ sở đào tạo trên cả nước tham dự Cuộc thi. Nguồn: Ban Tổ chức
Phân bổ Các cơ sở đào tạo trên cả nước tham dự Cuộc thi. Nguồn: Ban Tổ chức

Ở cấp độ từng trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cùng dẫn đầu với 26 đội mỗi trường, tương ứng 89 và 101 sinh viên tham gia. Xếp ngay sau là Trường Điện Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội với 18 đội và 87 sinh viên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với 14 đội và 58 sinh viên, đơn vị đăng cai Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng góp 13 đội với 49 sinh viên, còn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đóng góp 10 đội với 38 sinh viên.

Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Phenikaa, Đại học Duy Tân, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học FPT và Trường Đại học VinUni cũng đều góp mặt, cho thấy sức hút của VEDC 2026 đã vượt ra khỏi nhóm trường kỹ thuật truyền thống để "chạm" tới cả khối trường tư thục và trường đa ngành.

Theo Ban Tổ chức, điểm khác biệt lớn nhất của mùa giải năm nay so với mùa đầu tiên là toàn bộ 270 đội thi đều bắt buộc phát triển sản phẩm theo chủ đề: "AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh". Ban Tổ chức khuyến khích sinh viên khai thác các công nghệ đang định hình ngành bán dẫn và điện tử thế giới như Edge AI, TinyML, AI Vision, thiết kế FPGA và vi mạch, triển khai trên những nền tảng phần cứng phổ biến gồm ESP32, STM32, Raspberry Pi và Jetson Nano. Các đội thi được yêu cầu hoàn thiện sản phẩm từ khâu ý tưởng, thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm, tích hợp AI cho đến thử nghiệm và triển khai thực tế.

Xét theo lĩnh vực ứng dụng, y tế thông minh chiếm tỷ trọng cao nhất với 24,4% số đội, tương đương 66 dự án tập trung vào các giải pháp theo dõi sức khỏe, chẩn đoán hỗ trợ hoặc thiết bị y tế đeo được tích hợp AI. Công nghiệp xếp thứ hai với 19,6%, tương ứng 53 đội, thường gắn với các bài toán giám sát dây chuyền sản xuất và bảo trì dự đoán. Nông nghiệp thông minh và giao thông thông minh cùng chiếm 14,8%, mỗi lĩnh vực có 40 đội theo đuổi, trong khi đô thị thông minh giữ khoảng 13% với 34 đội. Giáo dục chỉ chiếm 5,6% với 15 đội, còn lại 7,8% tương đương 22 đội rơi vào những lĩnh vực khác không thuộc các nhóm chính. Tỷ trọng nghiêng về y tế và công nghiệp cho thấy sinh viên Việt Nam đang bám khá sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động, trong đó hai ngành này đang chịu áp lực chuyển đổi số lớn nhất trong vài năm gần đây.

Nguồn: Ban Tổ chức
Nguồn: Ban Tổ chức

Sau khi kết thúc vòng nhận hồ sơ, ban giám khảo sẽ chấm điểm theo ba khu vực Bắc, Trung, Nam để chọn ra 30 đội xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/10/2026. Từ 30 đội, ban tổ chức tiếp tục sàng lọc còn 10 đội tiêu biểu để tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức ngày 25/11/2026 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng.

Ban tổ chức cho biết việc thu hút hơn 1.000 sinh viên ngay từ mùa giải thứ hai tiếp tục khẳng định uy tín và sức hấp dẫn của VEDC 2026 đối với cộng đồng sinh viên kỹ thuật trên toàn quốc. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, VEDC được kỳ vọng trở thành cuộc thi thiết kế điện tử thường niên có quy mô quốc gia, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực điện tử, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, hệ thống nhúng và bán dẫn.

VEDC 2026 Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2026 AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 22:45
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Cập nhật: 06/07/2026 22:45
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Cập nhật: 06/07/2026 22:45
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Cập nhật: 06/07/2026 22:45
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Cập nhật: 06/07/2026 22:45
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Cập nhật: 06/07/2026 22:45