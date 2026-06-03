Ngày 29/5/2026, tại Đại học Phenikaa, sự kiện Kick-off cuộc thi "AIoT Developer InnoWorks 2026" chính thức diễn ra với sự tham gia của 15 trường đại học, đại diện doanh nghiệp, nhà tài trợ, chuyên gia công nghệ cùng đông đảo sinh viên và học viên cao học.

Không khí của chương trình cho thấy sức hút ngày càng lớn của các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và tự động hóa. Với sinh viên kỹ thuật, đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để thử sức với những bài toán gần với thực tế sản xuất, đô thị, năng lượng và môi trường. Cuộc thi AIoT InnoWorks 2026 hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những nội dung mà cuộc thi hướng tới như AI, IoT, dữ liệu lớn, tự động hóa và các nền tảng công nghệ thông minh đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cho Việt Nam. Các lĩnh vực khoa học công nghệ đều liên quan trực tiếp tới nhóm ngành Công nghệ chiến lược Quốc gia theo quyết định số 21/2026/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ Kick-off Cuộc thi “Phát triển ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2026” đã được tổ chức thành công tại Đại học Phenikaa

AIoT Developer InnoWorks 2026 do Tập đoàn Advantech phát động và tài trợ, Đại học Phenikaa là đơn vị đăng cai, với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam. Theo kế hoạch tổ chức, cuộc thi hướng tới việc kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp và các công cụ công nghệ hiện đại; đồng thời giúp người học rèn luyện năng lực nghiên cứu, thiết kế, lập trình, tích hợp phần cứng - phần mềm và phát triển sản phẩm theo hướng liên ngành.

Năm nay, các đội thi tập trung vào ba nhóm chủ đề chính: nhà máy thông minh/sản xuất thông minh, thành phố thông minh, năng lượng và môi trường. Đây đều là những hướng ứng dụng đang được doanh nghiệp và xã hội quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu thực tế ở nhiều lĩnh vực.

Cuộc thi kế thừa uy tín của InnoWorks qua 6 mùa trước, khi nhiều đội sinh viên đã phát triển các giải pháp AIoT có khả năng ứng dụng trong thực tế. Sự đồng hành của Advantech mang lại nền tảng công nghệ và kinh nghiệm triển khai. Cuộc thi AIoT Innowork 2026 được Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam bảo trợ chuyên môn, đảm bảo cho cuộc thi có chất lượng cao với công nghệ tiên tiến.

Với Đại học Phenikaa, việc đăng cai AIoT InnoWorks 2026 có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng đào tạo kỹ thuật gắn với thực hành, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các ngành đào tạo như Kỹ thuật điện tử - viễn thông, định hướng Hệ thống nhúng thông minh và IoT (mã ngành: EEE3), Kỹ thuật Cơ điện tử, định hướng Hệ thống Cơ điện tử thông minh (mã ngành MEM1-IMS), Cơ điện tử Ô-tô (mã ngành: VEE3), cùng các ngành liên quan đến robot, tự động hóa, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và kỹ thuật điều khiển đều có thể tìm thấy trong cuộc thi những bài toán rất gần với nội dung học tập và nghiên cứu.

Giải thưởng của cuộc thi năm nay cũng tạo thêm động lực cho các đội tham gia. Cơ cấu giải chính gồm 01 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 02 giải Nhì mỗi giải 25 triệu đồng, 03 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng, 04 giải Khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng và 20 giải hỗ trợ cho các nhóm vượt qua vòng loại, mỗi nhóm 2 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ cho ý tưởng có tính ứng dụng thực tế, bài thuyết trình chuyên nghiệp và đội thi được yêu thích nhất.