Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 3301/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2026, phê duyệt danh mục các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn tham gia Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 (đợt 2).

Theo quyết định, có 53 chương trình đào tạo thuộc 25 cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn tham gia Chương trình 1017, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21/9/2024. Đây là bước tiếp theo trong việc mở rộng mạng lưới đào tạo nhân lực bán dẫn, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Danh mục được phê duyệt bao gồm các chương trình đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ, tập trung vào những lĩnh vực như thiết kế vi mạch, kỹ thuật điện tử, công nghệ bán dẫn, vật lý kỹ thuật, khoa học vật liệu và kỹ thuật máy tính.

Các cơ sở đào tạo tham gia đợt này có Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhiều trường đại học khác.

Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm 53 chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn.

Đáng chú ý, Đại học Huế có 4 chương trình đào tạo được phê duyệt, thuộc Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Khoa học. Các chương trình tập trung vào công nghệ thiết kế vi mạch, bán dẫn và công nghệ chế tạo, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo tại miền Trung tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những chương trình nằm trong danh mục được tham gia thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động và cơ chế hỗ trợ của Chương trình 1017 theo quy định pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các trường có trách nhiệm triển khai đào tạo theo đề án đã đề xuất, bảo đảm đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn. Đồng thời, các đơn vị phải ưu tiên bố trí nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, công nghệ và học liệu nhằm duy trì chất lượng đào tạo.

Một yêu cầu đáng chú ý là các cơ sở đào tạo phải cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về chương trình, người học, giảng viên cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng lên Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học (HEMIS).

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện. Những chương trình không duy trì được các điều kiện theo quy định có thể bị xem xét đưa ra khỏi danh mục từ các khóa tuyển sinh tiếp theo.

Theo mục tiêu của Chương trình 1017, Việt Nam phấn đấu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn vào năm 2030. Hoạt động đào tạo tập trung vào thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử và từng bước tiếp cận công nghệ sản xuất bán dẫn.

Việc phê duyệt thêm 53 chương trình góp phần mở rộng năng lực đào tạo, song hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào chất lượng giảng viên, mức độ đầu tư phòng thí nghiệm và khả năng hợp tác với doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong thực tập, nghiên cứu, sử dụng công cụ thiết kế và tiếp nhận nhân lực sau tốt nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng để chuyển các chương trình được phê duyệt thành nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp bán dẫn.