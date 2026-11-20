Chiều 19/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức Diễn đàn giáo dục quốc tế với chủ đề “Từ tư duy đến hành động: Phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ) trong giáo dục phổ thông”.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống và giáo dục, đặt ra yêu cầu phát triển công nghệ song hành với bồi dưỡng năng lực con người, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung trao đổi về vai trò của EQ, đồng thời đề xuất giải pháp tích hợp giáo dục cảm xúc vào hoạt động dạy học và văn hóa nhà trường, góp phần phát triển hài hòa tư duy và cảm xúc cho học sinh.

Giáo dục EQ cần được tích hợp trong hoạt động hằng ngày

Tại diễn đàn, ông Gareth Collier, Giám đốc điều hành Tổ chức Học tập siêu hiệu quả (High Performance Learning - HPL), chia sẻ về vai trò của EQ trong giáo dục toàn diện và xây dựng văn hóa học tập bền vững. Tham luận gợi mở cách nuôi dưỡng năng lực cảm xúc trong quá trình học tập hằng ngày, giúp học sinh nhận diện, điều chỉnh cảm xúc và ứng xử phù hợp.

Diễn giả Gareth Collier - Giám đốc Điều hành Tổ chức Học tập siêu hiệu quả – HPL.

Đề cập mối quan hệ giữa thành tích học thuật và sự trưởng thành về cảm xúc qua tham luận “Hơn cả thành tích học thuật - Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc trong hệ sinh thái nhà trường”, ông Melvyn Lim, Quản lý quốc gia cấp cao của Hội đồng khảo thí Cambridge, cho rằng giáo dục EQ cần được đặt trong tổng thể môi trường học đường, với sự đồng hành của giáo viên và các thành viên trong nhà trường, thay vì chỉ giới hạn trong những giờ học kỹ năng riêng biệt.

Ở góc độ tâm lý học, GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp, phân tích cơ sở khoa học về EQ ở lứa tuổi phổ thông, đồng thời trao đổi những giải pháp phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh từng cấp học.

Theo bà, mục tiêu của trường học không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức mà còn phải giúp học sinh học cách chung sống với cảm xúc của bản thân và những người xung quanh. Năng lực cảm xúc - xã hội (SEL) có vai trò quan trọng đối với hành vi, hiệu quả học tập và sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân.

GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mỹ Lộc chia sẻ tại sự kiện.

Dẫn chứng dữ liệu từ 424 nghiên cứu tại 53 quốc gia với quy mô hơn 575.000 học sinh, GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho biết các chương trình SEL mang lại tác động tích cực đến hành vi, chất lượng quan hệ bạn bè, môi trường học đường và thành tích học tập.

Tuy nhiên, thực tiễn nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy vẫn còn khoảng trống giữa hiểu biết về EQ và khả năng vận dụng linh hoạt vào đời sống của học sinh. Vì vậy, hiệu quả giáo dục cảm xúc không chỉ phụ thuộc vào khung chương trình mà còn gắn với năng lực đội ngũ giáo viên và phương thức tổ chức của từng nhà trường.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, cho rằng giáo dục không chỉ hướng tới thành tích học thuật mà cần giúp học sinh hiểu bản thân, biết thấu cảm, hợp tác và vững vàng trước thử thách. Những năng lực này cần được nuôi dưỡng thường xuyên thông qua phương pháp giảng dạy và văn hóa nhà trường, thay vì chỉ được đề cập trong một vài tiết học kỹ năng.

Nhà trường góp phần kết nối gia đình và học sinh

Một trong những vấn đề được các chuyên gia đề cập tại diễn đàn là những áp lực tâm lý mà học sinh đang đối mặt, trong đó có khoảng cách thế hệ và sự đứt gãy trong giao tiếp giữa cha mẹ với con cái.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT FPT Tây Hà Nội, cho biết học sinh hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực tâm lý phức tạp, xuất phát từ mối quan hệ với bạn bè và chính người thân. Khoảng cách giao tiếp giữa cha mẹ và con cái ngày càng nới rộng khiến việc chia sẻ, thấu hiểu những khúc mắc của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Diễn giả Melvyn Lim - Quản lý Quốc gia cấp cao, Cambridge International Education.

Theo bà Hiền, nhà trường cần đóng vai trò cầu nối giữa phụ huynh và học sinh, tạo môi trường để các em được thấu hiểu, có thêm động lực khám phá bản thân. Giáo dục EQ không nhất thiết phải trở thành một môn học độc lập mà có thể tích hợp xuyên suốt trong các môn khoa học xã hội, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và công tác tham vấn tâm lý học đường.

Đại diện Trường THPT FPT Tây Hà Nội cũng chia sẻ kinh nghiệm chủ động phòng ngừa các vấn đề tâm lý thông qua hoạt động khảo sát, sàng lọc ngay từ đầu năm học. Trên cơ sở kết quả khảo sát, bộ phận tâm lý phân loại nguy cơ và triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp, từ tư vấn cá nhân, nhóm nhỏ đến hội thảo chuyên đề.

Các chuyên gia đồng thời khuyến cáo không biến công cụ đánh giá EQ thành thước đo để chấm điểm, xếp loại hoặc gắn nhãn học sinh. Việc đánh giá cần dựa trên quan sát, xử lý tình huống thực tế, kết hợp tự đánh giá của học sinh với phản hồi từ giáo viên và cha mẹ, qua đó theo dõi sự tiến bộ trong các mối quan hệ và mức độ an toàn tâm lý của các em.

Trong khuôn khổ diễn đàn, tọa đàm “Những giải pháp khả thi cho trường phổ thông” cũng tập trung trao đổi những khó khăn khi tích hợp EQ vào hoạt động sư phạm, đồng thời tìm kiếm phương pháp phù hợp với đặc điểm của từng lứa tuổi.

Hà Nội xây dựng khung năng lực EQ trong trường học

Từ năm học 2026-2027, giáo dục EQ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng khung năng lực EQ và hệ thống công cụ đánh giá, gồm tiêu chí, chỉ báo hành vi, thang đo và quy trình bảo mật dữ liệu, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh từng cấp học.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm.

Theo định hướng, EQ được lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục, giúp học sinh rèn luyện năng lực tự nhận thức, điều chỉnh hành vi, thấu cảm, giao tiếp tích cực, hợp tác và ra quyết định có trách nhiệm. Qua đó, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, phòng, chống bạo lực học đường.

Khung năng lực EQ dự kiến áp dụng tại các trường tiểu học, THCS và THPT. Trước mắt, ngành Giáo dục Hà Nội sẽ thí điểm tại một số cơ sở giáo dục, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thiện công cụ trước khi triển khai rộng hơn.

Việc theo dõi, đánh giá năng lực cảm xúc của học sinh được đặt trên nguyên tắc nhân văn, bảo mật thông tin và không tạo thêm áp lực. Đây cũng là yêu cầu quan trọng để giáo dục EQ trở thành hoạt động thiết thực, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện trong môi trường học đường.