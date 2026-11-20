Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), ngày 19/11/2026, Trường THCS Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đăng Chung

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Về phía phường Giảng Võ có ông Tống Học Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Quế Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Cồ Như Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng các đại biểu, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Theo Quyết định số 1935/QĐ-CTN ngày 12/11/2026 của Chủ tịch nước, Trường THCS Thành Công được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Trước đó, ngày 17/11/2026, tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026, nhà trường đã được trao tặng phần thưởng cao quý này.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công.

Tại buổi lễ, ông Tống Học Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ đã thực hiện nghi thức gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ truyền thống của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công bày tỏ niềm tự hào, xúc động trước sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của tập thể nhà trường.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Anh, phần thưởng là kết tinh của truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Bà cũng gửi lời tri ân tới các thế hệ nhà giáo, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành Giáo dục Thủ đô và sự đồng hành của phụ huynh trong quá trình xây dựng, phát triển nhà trường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa thực hiện nghi thức gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ truyền thống.

Trong giai đoạn phát triển mới, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, Trường THCS Thành Công xác định tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, hiện đại và hội nhập.

Nhà trường hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện học sinh, bồi dưỡng các giá trị cốt lõi “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân ái”, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục và khẳng định vị thế trong ngành Giáo dục Thủ đô.