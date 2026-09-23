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Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng

Nam Khánh

Nam Khánh

08:32 | 23/09/2026
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Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) được đầu tư xây dựng mới với quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, 44 phòng học và hệ thống phòng chức năng, hướng tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
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Dự án xây dựng trường học quy mô lớn

Ngày 22/9, phường Kim Liên (Hà Nội) tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên, đánh dấu bước phát triển mới của ngôi trường có truyền thống 54 năm xây dựng và trưởng thành.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo thành phố, phường Kim Liên, các sở, ban, ngành, cùng các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh nhà trường và đại diện đơn vị thi công.

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng
Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: N Long

Dự án xây dựng Trường THCS Kim Liên được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/6/2019 của HĐND quận Đống Đa (trước đây) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Sau ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Kim Liên được UBND thành phố Hà Nội giao tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Địa phương đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trong đó có phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 30/10/2025; phê duyệt dự án tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 9/3/2026 và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở ngày 26/6/2026.

Theo thiết kế, công trình được xây dựng trên tổng diện tích ô đất nghiên cứu khoảng 15.876m², gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Diện tích đất xây dựng khoảng 5.098m², mật độ xây dựng khoảng 34,5%, diện tích sân vườn và cây xanh khoảng 9.680m². Tổng diện tích sàn công trình đạt 18.324m².

Dự án bố trí 44 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng như Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ, phòng học bộ môn, thư viện, phòng y tế, tư vấn học đường và phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật. Công trình cũng bao gồm nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời, khu hiệu bộ, nhà ăn, bếp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên. Ảnh: N Long

Tầng hầm được bố trí khu vực để xe và các không gian phục vụ hoạt động thể chất. Dự án đồng thời đầu tư, bổ sung trang thiết bị theo mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tổng mức đầu tư dự án là 270,9 tỷ đồng. Đến tháng 9/2026, Ban Quản lý dự án đã hoàn tất công tác đấu thầu, lựa chọn liên danh nhà thầu thi công gồm 6 doanh nghiệp. Thời gian thực hiện hợp đồng là 335 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 9/2027.

Viết tiếp truyền thống 54 năm của nhà trường

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Lê Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Liên, cho biết Trường THCS Kim Liên kế thừa truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là Trường cấp I, II Đống Đa, sau đó là Trường THCS Đống Đa.

Cách đây hơn 50 năm, ngôi trường bắt đầu hành trình giáo dục tại khu tập thể Kim Liên với 22 lớp, khoảng 1.100 học sinh. Trong những năm đầu thập niên 1970, cơ sở vật chất nhà trường còn đơn sơ, chủ yếu là các phòng học cấp 4, phục vụ việc dạy và học cho con em cán bộ, công nhân viên tại khu vực mới xây dựng.

Khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên với tổng mức đầu tư 270,9 tỷ đồng
Phối cảnh công trình Trường THCS Kim Liên. Ảnh: N Long

Trải qua hơn nửa thế kỷ, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Theo thông tin tại buổi lễ, trường đã 4 lần nhận các phần thưởng cao quý và Huân chương của Nhà nước.

Bước vào năm học 2026-2027, Trường THCS Đống Đa được đổi tên thành Trường THCS Kim Liên, gắn với vùng đất Kim Liên giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Việc xây dựng cơ sở mới được kỳ vọng tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

“Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của nhà trường. Trên nền tảng truyền thống được vun đắp qua 54 năm, mong tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quyết tâm viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của phụ huynh và ngành Giáo dục Thủ đô”, bà Lê Thị Kim Huệ chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên yêu cầu các đơn vị thi công tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và giao thông quanh công trường. Nhà trường được đề nghị chủ động phối hợp trong quá trình thi công, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.

“Khởi công là bước đầu; giá trị của dự án phải được thể hiện bằng một công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường”, bà Lê Thị Kim Huệ nhấn mạnh.

Trường THCS Kim Liên khởi công

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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AUD 17940 18214 18796
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00

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