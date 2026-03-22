Trường THCS Nguyễn Du đẩy mạnh môi trường học tiếng Anh toàn diện

Trường THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ - Hà Nội) vừa tổ chức Ngày hội Tiếng Anh năm học 2025-2026, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia. Chương trình có sự tham dự của Giám đốc sở GDĐT Hà Nội - PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền.

Ngày hội tiếng Anh

Ngày hội Tiếng Anh năm học 2025-2026 tại trường THCS Nguyễn Du phường Đại Mỗ là hoạt động cụ thể hóa Đề án của nhà trường về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, với phương châm “Everyone, everyday, everywhere” (mỗi người, mỗi ngày, mọi nơi đều sử dụng tiếng Anh).

Tham gia ngày hội, các em học sinh được hòa mình trong không khí sôi nổi với chuỗi hoạt động sáng tạo, thỏa sức bộc lộ khả năng giao tiếp tiếng Anh. Học sinh 4 khối được trải nghiệm lần lượt qua những trạm khác nhau như: Daily English Zone - Ring the golden bell - English speaking challenge - English talent stage với những phần thể hiện về khả năng hiểu biết, trình bày bằng tiếng Anh về một chủ đề bất kỳ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại ngày hội.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du Nguyễn Thị Lý chia sẻ, để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đòi hỏi chúng ta cần nói tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi với tất cả mọi người. Khi nói thành thạo tiếng Anh thì sẽ có cơ hội học tập và việc làm tốt hơn; dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài; tiếp cận nhiều tài liệu và kiến thức quốc tế; tự tin hơn khi học tập, làm việc và du lịch; có cơ hội hội nhập và phát triển toàn cầu. Để làm được điều đó, các em cần nghe và xem các video ngắn về hội thoại tiếng Anh; tập nói những câu hội thoại từ đơn rồi từng bước nâng cao dần; kiên trì học và nói thêm các từ mới hằng ngày.

“Đừng sợ nói sai, nói sai rồi sẽ đúng. Nhưng nếu chúng ta không nói thì mãi mãi sẽ không nói được” - bà Nguyễn Thị Lý nhấn mạnh.

Chia sẻ tại ngày hội, Giám đốc sở GDĐT Hà Nội - PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền đánh giá cao việc tổ chức “Ngày hội Tiếng Anh năm học 2025-2026” của trường Trường THCS Nguyễn Du. PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền cũng bày tỏ ấn tượng trước không khí học tập giàu cảm hứng, sự sôi nổi, tự tin của giáo viên và học sinh, đặc biệt trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền nhận định, ngày hội tiếng Anh năm học 2025-2026 của trường Trường THCS Nguyễn Du không chỉ là một sân chơi bổ ích mà còn mở ra hành trình bền bỉ đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

“Trường THCS Nguyễn Du đang từng bước kiến tạo môi trường học tập hiện đại, năng động, góp phần giúp học sinh thêm tự tin hội nhập và vươn ra thế giới. Kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì và lan tỏa các mô hình học tập hiệu quả, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Mỗi học sinh sẽ chủ động rèn luyện, mạnh dạn giao tiếp, biến tiếng Anh thành kỹ năng thiết yếu trong học tập và cuộc sống, qua đó mở rộng cơ hội phát triển bản thân trong môi trường hội nhập quốc tế” - PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền chia sẻ.

Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên

Không chỉ dừng lại ở một ngày hội, Trường THCS Nguyễn Du đã và đang từng bước xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh thường xuyên, liên tục. Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lý, việc hình thành thói quen nói tiếng Anh cần bắt đầu từ những hành động nhỏ, đều đặn mỗi ngày.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du Nguyễn Thị Lý chia sẻ tại sự kiện.

Trường THCS Nguyễn Du đã triển khai quy định toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cả phụ huynh khi đến trường đều thực hiện giao tiếp bằng tiếng Anh với số lượng câu nói tối thiểu trước khi sử dụng tiếng Việt. Ban giám hiệu mỗi ngày giao tiếp bằng tiếng Anh với ít nhất 10 học sinh và 3 giáo viên; giáo viên sử dụng tiếng Anh với 1 lãnh đạo, 3 đồng nghiệp và 10 học sinh. Giáo viên trực cổng chủ động chào hỏi học sinh bằng tiếng Anh với các mẫu câu được dán sẵn. Mỗi học sinh cần giao tiếp tối thiểu với 2 giáo viên và 5 bạn học; phụ huynh khi đến trường cũng được khuyến khích sử dụng các mẫu câu giao tiếp đơn giản như “Can I help you?”, “I need…” với sự hỗ trợ, hướng dẫn từ nhà trường.

Bên cạnh đó, Trường THCS Nguyễn Du đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Từ năm 2018, Trường THCS Nguyễn Du đã phối hợp với các trung tâm uy tín tổ chức giảng dạy một số môn học như Toán, Khoa học bằng tiếng Anh; 100% học sinh được học với giáo viên nước ngoài. Mỗi tuần, nhà trường xây dựng 15 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng để toàn trường luyện tập; mỗi ngày học và sử dụng ít nhất 3 câu trong thực tế. Không gian giao tiếp tiếng Anh được mở rộng từ cổng trường, lớp học đến mọi khu vực trong khuôn viên.

Đặc biệt, Trường THCS Nguyễn Du đã xây dựng kênh YouTube lưu trữ các mẫu hội thoại giúp giáo viên và học sinh luyện tập hằng ngày; tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh của giáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo với mục tiêu 100% đạt trình độ B trong năm 2026. Học sinh được tham gia kỳ thi đánh giá đầu ra tiếng Anh lớp 9 theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ những quy định giao tiếp hằng ngày đến các giải pháp đồng bộ, thiết thực, Trường THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ, Hà Nội đang từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và năng lực hội nhập cho học sinh.

Trên cơ sở triển khai các giải pháp đồng bộ, Trường THCS Nguyễn Du đã từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và năng lực hội nhập cho học sinh.

Chất lượng dạy và học tiếng Anh của Trường THCS Nguyễn Du đã có những chuyển biến rõ nét. 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt trình độ A2 theo Khung tham chiếu châu Âu; khoảng 50% học sinh tham gia và đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge từ A2 trở lên. Năm học 2025-2026, trong tổng số 276 học sinh khối 9 đã có 3 em đạt trình độ C1, 16 em đạt B2 và 40 em đạt B1 theo chuẩn đánh giá.