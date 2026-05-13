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LG ra mắt loạt TV và dàn âm thanh thế hệ mới

Hồng Nhung

Hồng Nhung

13:15 | 13/05/2026
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Tiếp tục đặt trọng tâm vào công nghệ hiển thị, trải nghiệm AI, thế hệ TV mới 2026 sở hữu thiết kế cao cấp và khả năng kết nối đồng bộ giữa TV và loa thanh, ghi dấu bước tiến mới trong chiến lược nâng cấp hệ sinh thái giải trí tại gia.
LG trình làng loạt siêu phẩm TV 2024: Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh LG ra mắt loạt TV AI mới tại sự kiện 'Đột phá AI - Tuyệt đỉnh Thấu cảm' LG và Điện Máy Xanh hợp tác chiến lược
thế hệ TV mới 2026
LG ra mắt loạt TV thế hệ mới 2026 tại sự kiện Tuyệt phẩm kiến tạo tinh hoa

Trong đó, nhóm sản phẩm chủ lực dẫn đầu là TV LG OLED evo AI W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng và công nghệ không dây đích thực; tiếp đến là dòng TV LG Micro RGB evo AI, danh mục sản phẩm hoàn toàn mới trong phân khúc TV LCD cao cấp; TV LG QNED evo AI MiniLED với nhiều lựa chọn kích thước, lên đến 115 inch; và các dòng Nano4K UHD AI kích thước lớn lên đến 98 inch.

Song hành cùng TV, loa thanh 2026 hoàn thiện trải nghiệm nghe nhìn chuẩn điện ảnh trong không gian sống hiện đại.

Ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện 2
Ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện 2
Chia sẻ tại sự kiện, ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam cho biết: "Thế hệ TV AI và loa thanh 2026 không chỉ vượt xa thế hệ tiền nhiệm mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của LG về một chuẩn mực nghe nhìn không thỏa hiệp. Thế hệ TV 2026 còn mang đến cho người dùng những lợi ích thiết thực nhờ nền tảng trí tuệ nhân tạo thấu cảm được tích hợp toàn diện. Đây chính là những tuyệt phẩm công nghệ, kiến tạo nên tinh hoa trải nghiệm cho người dùng Việt Nam".
W6
LG OLED evo AI W6

Được biết, đây là lần thứ 2 LG mang dòng TV OLED cao cấp dán tường siêu mỏng về thị trường Việt Nam. LG OLED evo AI W6 với công nghệ không dây đích thực, mỏng nhất thế giới với độ mỏng chỉ khoảng 9,9mm. LG chia sẻ, để đạt được độ mỏng ấn tượng này, các chuyên gia của hãng đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống linh kiện, bao gồm cả hệ thống loa, vào bên trong màn hình.

W6 tích hợp công nghệ truyền tải không dây hình ảnh và âm thanh chất lượng cao lên đến 4K 165Hz với Zero Connect Box. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland cho khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc trong các tiêu chí như độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR.

Micro OLED và OLED
Micro OLED và TV LG OLED evo AI

Ngoài LG OLED evo AI W6, LG cũng mang đến loạt TV LG OLED evo AI thế hệ mới với các model G6, C6 và evo B6, cùng nhiều kích thước từ 48 đến 97 inch. Đi cùng công nghệ OLED, LG còn trang bị công nghệ Hyper Radiant Color Technology trên các dòng OLED evo thế hệ mới, giúp mang đến độ sáng vượt trội, khả năng chống phản chiếu cao cấp, màu đen sâu đặc trưng và khả năng tối ưu hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Dòng TV OLED evo AI cũng đạt chứng nhận Reflection Free Premium đầu tiên trên thế giới từ Intertek với độ phản chiếu ở mức 0,3%, giúp hình ảnh giữ được độ rõ nét, độ sâu và chi tiết ngay cả trong không gian nhiều ánh sáng.

LG ra mắt loạt TV và dàn âm thanh thế hệ mới
Cả Micro OLED và TV LG OLED evo AI đều được trang bị bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước,

Đáng chú ý, dải sản phẩm OLED evo AI 2026 còn được trang bị bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước, góp phần tối ưu chất lượng hiển thị, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm theo thời gian thực.

Và để tối ưu trải nghiệm gaming trên dòng TV OLED evo AI thế hệ mới, LG cũng trang bị tần số quét lên đến 165Hz, mở rộng trải nghiệm Cloud Gaming với chất lượng hình ảnh 4K 120Hz và kết nối tay cầm với độ trễ siêu thấp dưới 2,5ms. Theo đó, các dòng OLED evo AI đều đạt các chứng nhận quốc tế về bảo vệ mắt, hạn chế ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và bổ sung các chế độ hiển thị phù hợp với từng đối tượng người dùng, bao gồm cả trẻ em.

LG ra mắt loạt TV và dàn âm thanh thế hệ mới
LG Micro RGB evo AI

Ở dải sản phẩm LG Micro RGB evo AI, đây là dòng TV LCD cao cấp mới với sắc màu rực rỡ, giúp LG mở rộng hệ sinh thái giải trí tại gia của mình. Với TV LG Micro RGB evo AI kích thước 100 inch, LG đã mở rộng danh mục sản phẩm hoàn toàn mới trong phân khúc TV LCD cao cấp.

Với công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra, dòng TV Micro RGB được trang bị hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ, cho phép kiểm soát trực tiếp ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương, mang đến khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ nhưng vẫn giữ được độ chính xác cao.

Điểm nổi bật của dòng TV LG Micro RGB evo AI là sự kết hợp giữa công nghệ Micro RGB và bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba, vốn được trang bị trên dòng OLED evo cao cấp, qua đó giúp dòng TV này dễ dàng tối ưu màu sắc, ánh sáng và độ tương phản theo thời gian thực.

Chưa dừng lại ở đó, TV LG Micro RGB evo AI còn đạt chứng nhận Triple 100% Colour Coverage từ Intertek ở ba không gian màu BT.2020, DCI-P3 và Adobe RGB, đáp ứng nhu cầu hiển thị cao cấp từ thưởng thức nội dung HDR, điện ảnh đến sáng tạo nội dung. Sản phẩm cũng được trang bị Micro Dimming Ultra để kiểm soát độ sáng theo vùng, tăng chiều sâu hình ảnh và cải thiện độ tương phản trong cả cảnh tối lẫn cảnh sáng.

Về thiết kế, TV LG Micro RGB evo AI sở hữu mặt lưng phẳng với độ mỏng khoảng 4,99cm, giúp sản phẩm hài hòa vào nhiều không gian sống. Ngoài ra, LG cũng hỗ trợ trải nghiệm gaming đa nền tảng 165Hz và tích hợp Motion Booster trên dòng TV này, giúp tăng cường độ mượt chuyển động lên đến 330Hz, phù hợp với các nội dung tốc độ cao.

Ở dòng Micro RGB evo AI thế hệ mới, LG còn giới thiệu dải sản phẩm Mini RGB evo AI với các kích thước 75 và 86 inch, hướng đến người dùng mong muốn tiếp cận trải nghiệm màu sắc cao cấp. Đây sẽ là dòng sản phẩm này thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế tinh giản từ OLED với viền mỏng, giúp tối ưu diện tích hiển thị và tăng tính thẩm mỹ trong không gian sống, đi cùng những công nghệ vượt trội của dòng LG Micro RGB evo AI và mức giá hấp dẫn.

QNED 115 inch
LG QNED evo AI 2026 với kích thước trải đều từ 43 đến 115inch

LG QNED evo AI 2026 luôn là dòng TV mang đến kích thước màn hình siêu lớn nhờ tấm nền MiniLED, cho trải nghiệm thể thao, gaming và giải trí đỉnh cao. Cụ thể ở dải sản phẩm QNED năm nay, LG mang đến các model bao gồm QNED90, QNED86, QNED81, QNED80 và QNED70 với kích thước trải đều từ 43 inch đến 115 inch, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí từ phòng khách gia đình đến rạp phim tại gia, không gian thể thao và gaming quy mô lớn.

TV LG QNED evo AI 2026 được trang bị Dynamic QNED Color Pro, Precision Dimming Ultra, AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro và AI Sound Pro, nhằm tăng cường màu sắc, độ tương phản, độ chi tiết và âm thanh trên màn hình lớn. Với khả năng hỗ trợ VRR lên đến 165Hz và Motion Booster lên đến 330Hz, QNED90 kích thước 115 inch và QNED86 được định vị để đáp ứng các nội dung chuyển động nhanh như thể thao và game. Dải QNED evo năm nay cũng hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh gần với chuẩn rạp chiếu phim.

AI
Điểm chung của thế hệ TV LG 2026 đó chính là khả năng tìm kiếm đa dạng, tính cá nhân hóa và tương tác tự nhiên hơn

Điểm chung của thế hệ TV LG 2026 đó chính là khả năng tìm kiếm đa dạng, tính cá nhân hóa và tương tác tự nhiên hơn. Cụ thể, LG đã tiếp tục mở rộng trải nghiệm AI trên nền tảng webOS, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, trực quan và dễ sử dụng hơn. Đồng thời bên cạnh nền tảng trí tuệ nhân tạo sẵn có Microsoft Copilot, thì năm nay LG cũng đã chính thức tích hợp tính năng tìm kiếm Gemini trên các dòng TV thế hệ mới, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp trên màn hình theo cách tự nhiên hơn.

Các tính năng như AI Voice ID cũng giúp nhận diện người dùng bằng giọng nói, từ đó cá nhân hóa giao diện trang chủ, đề xuất nội dung và các tiện ích theo từng thành viên trong gia đình. AI Concierge tiếp tục được nâng cấp để không chỉ gợi ý theo từ khóa, mà còn tìm kiếm thông tin liên quan đến nội dung người dùng đang xem hoặc chương trình đang diễn ra cùng thời điểm. AI Chatbot tự động phát hiện lỗi của TV và gợi ý lựa chọn xử lý cho người dùng. Bên cạnh đó thì LG cũng mở rộng các ứng dụng AI tạo sinh trên TV, cho phép người dùng tạo nội dung theo sở thích cá nhân ngay trên màn hình lớn.

Đặc biệt trong các giải đấu World Cup năm nay thì các tính năng AI trên TV LG thế hệ mới sẽ hỗ trợ người dùng theo dõi lịch thi đấu, đặt lịch xem trận, cập nhật tỉ số và kết quả theo thời gian thực, đề xuất các nội dung thể thao liên quan dựa trên thói quen của từng người dùng để giúp người dùng có được trải nghiệm cá nhân hóa tốt nhất.

thế hệ TV mới 2026
Không chỉ đóng vai trò là một trung tâm giải trí tại gia, thế hệ TV LG 2026 còn được phát triển như một điểm chạm trung tâm với LG Home Hub

Không chỉ đóng vai trò là một trung tâm giải trí tại gia, thế hệ TV LG 2026 còn được phát triển như một điểm chạm trung tâm với LG Home Hub, nơi mà giúp người dùng có thể theo dõi và điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà. Nền tảng webOS tiếp tục được nâng cấp với giao diện dễ sử dụng và cam kết cập nhật trong 5 năm. Bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái này là LG Shield, ứng dụng mã hóa tiên tiến để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng và các trải nghiệm được cá nhân hóa.

Đáng chú ý, chiếc điều khiển LG Magic Remote cũng được tối ưu hóa toàn diện cho trải nghiệm AI, với nút bấm Yêu thích mới, cho phép người dùng tùy chỉnh các lối tắt theo nhu cầu cá nhân, cùng các phím tắt truy cập nhanh cho các ứng dụng phổ biến như VTVGo, FPT Play và YouTube.

Nâng tầm chuẩn mực giải trí tại gia, LG ra mắt loạt TV và dàn âm thanh thế hệ mới
Bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái này là LG Shield, ứng dụng mã hóa tiên tiến để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng và các trải nghiệm được cá nhân hóa

LG Sound Suite là hệ thống loa soundbar thế hệ mới với công nghệ Dolby Atmos FlexConnect đầu tiên trên thế giới. Không chỉ song hành cùng TV LG, hệ thống loa thanh mới bao gồm LG Sound Suite và S95AR trong đó LG Sound Suite là hệ thống âm thanh tại gia đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ Dolby Atmos FlexConnect, cho phép TV và loa thanh liên kết với các loa phụ không dây để tạo thành hệ thống âm thanh chuẩn rạp phim.

Người dùng có thể kết hợp loa thanh trung tâm H7, loa surround M7 và loa siêu trầm Ư7 để tạo ra đến 50 cấu hình thiết lập khác nhau, từ đơn giản đến hệ thống rạp hát tại gia 13.1.7 kênh, mà không cần tác động đến thiết kế không gian hay hiệu chỉnh phức tạp. Tính năng Sound Follow kết hợp với ứng dụng LG ThinQ giúp định vị người nghe, điều chỉnh luồng âm thanh sao cho vị trí ngồi của người dùng luôn là tâm điểm.

Bên cạnh Sound Suite, LG cũng giới thiệu loa thanh S95AR với công suất lên đến 810W và hệ thống âm thanh 9.1.5 kênh, là mảnh ghép hoàn hảo cho các dòng TV kích thước lớn. Loa thanh LG năm nay tiếp tục nhấn mạnh khả năng đồng bộ với TV từ thiết kế đến trải nghiệm âm thanh, trong đó WOW Orchestra cho phép cộng hưởng âm thanh từ TV và loa thanh, mở rộng và tạo hiệu ứng vòm sống động hơn.

thế hệ TV mới 2026
QNED 115 inch
Nâng tầm chuẩn mực giải trí tại gia, LG ra mắt loạt TV và dàn âm thanh thế hệ mới

Song song với các nâng cấp về công nghệ và trải nghiệm, LG tiếp tục nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững trong vòng đời sản phẩm.

Từ một thiết bị trung tâm của phòng khách, TV trong hệ sinh thái LG 2026 đã được mở rộng vai trò để trở thành điểm chạm của nhiều trải nghiệm sống khác nhau. Dịch vụ LG Gallery+ hợp tác cùng Sedition mang đến hơn 300 tác phẩm nghệ thuật số được tuyển chọn bao gồm một số tác phẩm độc quyền - giúp người dùng biến màn hình TV thành một canvas nghệ thuật ngay trong không gian sống.

Bên cạnh TV và loa thanh, LG giới thiệu dòng loa LG xboom Stage 501 với thiết kế nguyên khối, hai dải đèn LED, công suất lên đến 220W, thời lượng pin lên đến 25 giờ và tính năng AI Karaoke Master có khả năng tách lời hát khỏi nền nhạc, phù hợp với các bữa tiệc và giải trí linh hoạt.

Song song với các nâng cấp về công nghệ và trải nghiệm, LG tiếp tục nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững trong vòng đời sản phẩm. Theo đó, dải TV 2026 đã nhận được nhiều chứng nhận môi trường từ các tổ chức quốc tế, bao gồm chứng nhận liên quan đến CO2 từ Carbon Trust cho TV OLED và chứng nhận Resource Efficiency từ Intertek cho tám dòng sản phẩm - phản ánh nỗ lực của LG trong việc giảm phát thải, tối ưu vật liệu và mở rộng sử dụng nhựa tái chế trong quá trình phát triển sản phẩm.

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Chủ nhật, 01/11/2026 21:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45

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