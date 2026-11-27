Sau thành công của mùa đầu tiên với hơn 13.000 người tham dự, JBL Fest 2026 sẽ chính thức đổ bộ Thủ đô Hà Nội vào ngày 05/12/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

JBL Fest 2026 sẽ diễn ra vào ngày 05/12/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội)

Không chỉ là một đại nhạc hội quy tụ những nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích, JBL Fest 2026 còn mở ra không gian trải nghiệm đa sắc màu, nơi mỗi người được tự do thể hiện cá tính, khám phá bản thân và kết nối với cộng đồng thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Sự kiện là nơi tôn vinh những âm thanh mang dấu ấn riêng của JBL

80 Năm Ngân Vang Âm Sắc là nơi tôn vinh những thanh âm mang dấu ấn riêng của thương hiệu JBL. Suốt 80 năm qua, JBL đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người yêu nhạc, từ những sân khấu biểu diễn lớn đến những khoảnh khắc đời thường, từ những giai điệu làm nên dấu ấn thời đại đến những thanh âm thể hiện cá tính cá nhân của mỗi người.

Sự kiện còn là lời khẳng định cho tinh thần “Made To Be Heard”

Với chủ đề “80 Years Powering Voices – 80 Năm Ngân Vang Âm Sắc”, JBL Fest 2026 không chỉ là sự kiện đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của JBL, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần “Made To Be Heard” – nơi mọi thanh âm, mọi cá tính đều xứng đáng được lắng nghe.

Từ 9 giờ sáng, JBL Fest 2026 chào đón những tín đồ yêu nhạc bước vào “Hành trình ngân vang âm sắc”

Chính thức bắt đầu từ 9 giờ sáng, JBL Fest 2026 chào đón những tín đồ yêu nhạc bước vào “Hành trình ngân vang âm sắc” – nơi âm thanh không chỉ được lắng nghe mà còn được khám phá, cảm nhận và biến hóa qua những trải nghiệm đầy màu sắc.

Lấy cảm hứng từ di sản 80 năm của JBL, sáu trạm trải nghiệm hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị, từ khám phá công nghệ, giải trí đến nghệ thuật và sáng tạo cá nhân.

Tại sự kiện, JBL bố trí sáu khu vực trải nghiệm, tái hiện hành trình phát triển thương hiệu và giới thiệu các công nghệ âm thanh mới. Khu vực “Âm vang tạo di sản” đưa khách tham quan nhìn lại 80 năm hình thành và phát triển của JBL qua những sản phẩm và dấu ấn âm thanh tiêu biểu. Trong khi đó, khu vực “Hiện tại và tương lai” giới thiệu các cải tiến công nghệ, giúp khách tham quan trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm và giải pháp âm thanh mới.

Các khu vực còn lại tập trung vào hoạt động tương tác và sáng tạo. “Âm vang tạo cuộc vui” tổ chức các trò chơi thử thách, kết hợp giới thiệu sản phẩm và chương trình ưu đãi. “Âm vang dự đoán tương lai” mang đến những thông điệp khám phá dành cho khách tham quan. Tại khu vực “Âm vang tạo chất riêng”, người tham dự có thể tự tay sáng tạo nội dung mang dấu ấn cá nhân. Còn “Âm vang tạo bản sắc” khuyến khích khách tham quan đóng góp ý tưởng, cùng tạo nên không gian kết nối cộng đồng JBL.

Sự kiện có sự góp mặt của Đen Vâu

Đặc biệt, hành trình khám phá JBL Fest 2026 còn trở nên thú vị hơn với thử thách sưu tầm các mảnh ghép trải nghiệm. Chỉ cần hoàn thành 4/6 mảnh ghép hành trình, người tham dự sẽ mở khóa phần quà độc quyền từ JBL.

Và dàn nghệ sĩ tên tuổi

Không đơn thuần là những hoạt động giải trí, mỗi trạm trải nghiệm là một lời mời để người trẻ tự do thể hiện bản thân, khám phá những giới hạn mới của âm thanh và trở thành một phần trong câu chuyện 80 Năm Ngân Vang Âm Sắc của JBL.

Liu Grace

Và khi Hà Nội lên đèn, sân khấu chính của JBL Fest 2026 sẽ chính thức bùng nổ với sự xuất hiện của Đen Vâu, Phùng Khánh Linh, Liu Grace, Bùi Trường Linh và Chillies – những nghệ sĩ sở hữu cá tính âm nhạc riêng biệt, được đông đảo khán giả trẻ yêu mến.

Phùng Khánh Linh

Từ những câu chuyện đời thường đầy chất tự sự của Đen Vâu, thế giới âm nhạc giàu màu sắc của Phùng Khánh Linh, nguồn năng lượng cá tính của Liu Grace, những giai điệu giàu cảm xúc của Bùi Trường Linh đến chất nhạc đầy cuốn hút của Chillies, tất cả sẽ cùng tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái.

Mỗi nghệ sĩ là một màu sắc, mỗi màn trình diễn là một câu chuyện. Dù bạn yêu thích rap, pop, indie hay những giai điệu giàu cảm xúc, JBL Fest 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đồng điệu khó quên.

Kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu ấn tượng, đại nhạc hội sẽ là điểm nhấn khép lại một ngày trải nghiệm trọn vẹn, nơi hàng nghìn khán giả cùng hát, cùng cháy và cùng ngân vang theo cách của riêng mình.

Các bước để đổi vé

Tiếp nối tinh thần tri ân từ mùa đầu tiên, JBL Fest 2026 là lời cảm ơn đặc biệt gửi đến những khách hàng đã tin tưởng, yêu thích và đồng hành cùng JBL.

Thông qua chương trình, khách hàng mua sản phẩm JBL sẽ có cơ hội sở hữu vé tham dự đại nhạc hội, trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc cùng những nghệ sĩ yêu thích.

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