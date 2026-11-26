Sáng 25/11, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo sau đại học năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện những khó khăn trong thực tiễn và thống nhất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới. Dự hội nghị có PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng cùng lãnh đạo, cán bộ các trường đại học thành viên, Trung tâm Số, Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế và Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đại học Thái Nguyên hiện triển khai 164 chương trình đào tạo sau đại học, với 10 đơn vị đào tạo trình độ thạc sĩ và 8 đơn vị đào tạo trình độ tiến sĩ. Qua nhiều năm hoạt động, Đại học đã đào tạo hơn 14.000 thạc sĩ và gần 300 tiến sĩ, góp phần cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực và cả nước.

Toàn cảnh hội nghị.

Quy mô đào tạo sau đại học hiện đạt gần 6.000 người học. Trong đó, có trên 3.000 học viên cao học, 375 nghiên cứu sinh và gần 2.500 học viên thuộc các chương trình bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú. Công tác tuyển sinh sau đại học năm 2026 ghi nhận sự khởi sắc sau nhiều năm duy trì mức tăng trưởng ổn định. Kết quả này cho thấy nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn của người học và sức hút của các chương trình đào tạo tại Đại học Thái Nguyên.

Triển khai quy chế tuyển sinh mới từ năm 2027

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị là những điểm mới của Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT ngày 30/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại diện Ban Đào tạo và Quản lý người học đã thông tin, phân tích các quy định mới, đồng thời làm rõ định hướng triển khai tại Đại học Thái Nguyên và các đơn vị trực thuộc đối với những khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027.

Trên cơ sở đó, hội nghị đề xuất nhiều nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Trong công tác tuyển sinh, Đại học Thái Nguyên đặt ra yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, phát triển các chương trình song ngữ và chương trình đào tạo quốc tế. Đối với đội ngũ giảng viên, các đơn vị cần tăng cường bồi dưỡng năng lực công bố quốc tế, kỹ năng số và ngoại ngữ. Cùng với đó, chương trình đào tạo cần được rà soát, chuẩn hóa và hiện đại hóa; mở rộng ứng dụng E-learning, tức hình thức học tập thông qua nền tảng điện tử, đồng thời tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị

Đại học Thái Nguyên cũng đặt ra nhiệm vụ đẩy nhanh lộ trình kiểm định quốc tế, mở rộng hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài, tăng cường trao đổi giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu, kho học liệu số và học liệu mở tiếp tục được xác định là những nội dung cần quan tâm.

Kiểm soát AI, bảo đảm liêm chính học thuật trong đào tạo

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trong quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học. Các nội dung được trao đổi gồm triển khai Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Y Dược; phân định giữa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với chương trình bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế quản lý; giải pháp bảo đảm chất lượng và liêm chính học thuật đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027.

Bên cạnh đó, các tham luận đề cập việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam; kiểm soát và sử dụng có trách nhiệm công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn, luận án; xây dựng đề án học bổng hỗ trợ nghiên cứu sinh và chương trình dự bị tiến sĩ. Việc đưa vấn đề kiểm soát, sử dụng AI vào nội dung thảo luận cho thấy yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo trong bối cảnh công nghệ đang tác động trực tiếp đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và đánh giá kết quả học tập. Công nghệ có thể hỗ trợ người học và giảng viên trong quá trình nghiên cứu, nhưng việc sử dụng cần gắn với trách nhiệm học thuật và yêu cầu bảo đảm chất lượng.

Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đào tạo; cơ chế hỗ trợ nghiên cứu sinh; ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu; mô hình liên thông giữa các trình độ đào tạo từ cao đẳng, đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều ý kiến đề xuất tập trung vào việc hoàn thiện chương trình, đổi mới phương thức tổ chức đào tạo và nâng cao chất lượng đầu ra. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát hoạt động chuyên môn, xây dựng giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo sau đại học năm 2026 là dịp để Đại học Thái Nguyên và các đơn vị trực thuộc thống nhất cách thức triển khai quy định mới về tuyển sinh, đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm và xác định những nhiệm vụ cần ưu tiên trong thời gian tới. Với quy mô gần 6.000 người học sau đại học cùng hệ thống 164 chương trình đào tạo, việc tiếp tục đổi mới quản lý, chuẩn hóa chương trình, bảo đảm liêm chính học thuật và tăng cường ứng dụng công nghệ sẽ là những nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và mở rộng hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên.