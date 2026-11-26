Ngày 20/11/2026, Honda giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ Avancier hoàn toàn mới tại một sự kiện ở Nhật Bản. Đáng chú ý, sự kiện này cũng đánh dấu màn hé lộ một phần danh mục xe hybrid thế hệ tiếp theo của hãng, với 6 mẫu xe được phủ kín và dự kiến ra mắt trong những năm tới.

Trước đó, Honda xác nhận kế hoạch giới thiệu 15 mẫu xe hybrid thế hệ mới trên toàn cầu từ nay đến trước tháng 3/2030. Dựa trên hình dáng và kích thước của những mẫu xe xuất hiện trong đoạn video giới thiệu, giới quan sát nhận định danh mục này có thể bao gồm các phiên bản kế nhiệm của Odyssey, CR-V, Accord, Civic, HR-V và ZR-V.

Honda hé lộ loạt mẫu xe hybrid mới. Ảnh: Honda.

Odyssey và CR-V có thể được nâng cấp toàn diện

Mẫu xe đáng chú ý đầu tiên là chiếc có kiểu dáng MPV cỡ lớn, nằm thứ ba từ trái sang phải trong dãy xe được hé lộ. Thiết kế phần đầu cao cùng thân xe kéo dài gợi liên tưởng đến Honda Odyssey thế hệ mới.

Hiện tại, Odyssey có hai phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ và các thị trường khác. Cả hai đều đã bước vào giai đoạn cần được thay thế. Trong khi Toyota Sienna, Kia Carnival và Chrysler Pacifica tại Mỹ đều đã được điện hóa, Odyssey thế hệ tiếp theo được kỳ vọng sẽ chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid.

Honda Odyssey. Ảnh: Honda.

Tại Nhật Bản, mẫu MPV này cũng phải cạnh tranh với Toyota Alphard và Nissan Elgrand, những đối thủ đang sở hữu hệ truyền động hybrid tiên tiến. Riêng phiên bản Bắc Mỹ có thể sử dụng động cơ hybrid kết hợp máy xăng V6 thế hệ mới mà Honda đang phát triển.

Bên cạnh đó, mẫu SUV nằm cạnh Avancier nhiều khả năng là Honda CR-V thế hệ thứ 7. Theo các thông tin trước đó, xe dự kiến ra mắt tại Mỹ vào năm 2027 và chỉ cung cấp tùy chọn động cơ hybrid.

Honda CR-V. Ảnh: Honda.

CR-V mới được kỳ vọng sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung dạng mô-đun, lần đầu xuất hiện trên Avancier. Hệ truyền động dự kiến gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L được cải tiến, kết hợp hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh DualPower eAWD. Xe cũng có thể được trang bị công nghệ mô phỏng chuyển số S+ Shift.

Accord, Civic và HR-V có thể xuất hiện thế hệ mới

Trong dãy xe được hé lộ, một mẫu sedan có phần thân thấp và thiết kế thanh thoát hơn cũng thu hút sự chú ý. Đây có thể là thế hệ tiếp theo của Honda Accord hoặc Civic.

Đáng chú ý, Honda đã từng giới thiệu mẫu xe ý tưởng Hybrid Sedan Prototype với thiết kế được cho là định hướng cho Accord thế hệ mới. Xe sở hữu những đường nét sắc sảo, phần đuôi kiểu fastback và diện mạo hiện đại hơn. Accord mới dự kiến được giới thiệu trên thị trường toàn cầu vào năm 2027.

Honda Accord. Ảnh: Honda.

Một mẫu xe khác mang kiểu dáng SUV nhỏ gọn có thể là Honda HR-V thế hệ tiếp theo. Trong khi đó, chiếc SUV nằm giữa CR-V và mẫu sedan nhiều khả năng là ZR-V thế hệ mới, dòng xe còn được bán dưới tên HR-V tại thị trường Mỹ.

Mẫu xe ở ngoài cùng bên trái có thiết kế gầm thấp, nhưng phần đầu xe bị che khuất nên chưa đủ cơ sở để xác định danh tính.

Honda HR-V. Ảnh: Honda.

Ngôn ngữ thiết kế mới cho dòng hybrid Honda

Không chỉ thay đổi hệ truyền động, các mẫu xe hybrid tương lai của Honda còn được kỳ vọng áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới. Điểm nhận diện là logo Honda được đơn giản hóa, kết hợp những đường nét vuông vức hơn, tương tự Avancier và mẫu Hybrid Sedan Prototype.

Khoang nội thất cũng có thể được nâng cấp với màn hình kích thước lớn, vô lăng đáy phẳng tích hợp nút điều khiển và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Đoạn video giới thiệu mới chỉ hé lộ một phần danh mục sản phẩm hybrid mà Honda đang phát triển. Với mục tiêu ra mắt tổng cộng 15 mẫu xe trước tháng 3/2030, hãng vẫn còn nhiều sản phẩm chưa công bố. Những hình ảnh và thông tin tiếp theo được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn chiến lược điện hóa của thương hiệu Nhật Bản trong thời gian tới.