ADO A30 Air là mẫu xe đạp trợ lực điện mới nhất của E-bike

ADO A30 Air vừa ra mắt được xem là lựa chọn mới giúp đa dạng hoá danh mục sản phẩm của thương hiệu. Với thiết kế năng động và công nghệ trợ lực thông minh, A30 Air hướng đến những người yêu thích đạp xe kết hợp vận động với nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Trước đó hãng cũng đã giới thiệu ra thị trường hai mẫu xe là ADO A20 và ADO A28 Series

Hiện tại, danh mục sản phẩm của ADO E-bike trải đều ở nhiều phân khúc. Trong đó, dòng A20, A28 hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị, trong khi những mẫu xe gấp gọn phù hợp với người dùng có không gian lưu trữ hạn chế hoặc cần sự linh hoạt khi kết hợp nhiều phương thức di chuyển.

ADO A30 Ari là sự bỗ sung cho lựa chọn mang phong cách thể thao, năng động

ADO A30 Air là sự bổ sung cho lựa chọn mang phong cách thể thao mạnh mẽ và thiết kế hiện đại, hướng đến những người yêu thích vận động và muốn trải nghiệm đạp xe nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Công nghệ dây xích mới giúp gia tăng tuổi thọ, hạn chế thời gian bảo hành bảo dưỡng

Ngay từ thiết kế bên ngoài, ADO A30 Air đã toát lên phong cách thể thao mạnh mẽ. Mẫu xe phù hợp với những ai muốn kết hợp việc di chuyển hàng ngày với trải nghiệm đạp xe, từ những cung đường quen thuộc trong thành phố đến các chuyến khám phá vào cuối tuần. Trong đó, điểm nhấn công nghệ của A30 Air là hệ thống trợ lực điện sử dụng cảm biến mô-men xoắn (Torque Sensor), ghi nhận lực đạp của người dùng và điều chỉnh mức hỗ trợ tương ứng. Nhờ đó, hệ thống phản hồi theo từng nhịp đạp, mang lại cảm giác vận hành tự nhiên và giúp người lái chủ động kiểm soát quá trình đạp xe.

Hệ thống trợ lực điện sử dụng cảm biến mo-men xoắn

Hệ thống truyền động bằng dây curoa giúp xe vận hành êm ái, sạch sẽ và giảm nhu cầu bảo dưỡng thường xuyên.

Khung bằng hợp kim nhôm cho trọng lượng nhẹ

A30 Air cũng được sử dụng khung hợp kim nhôm, có trọng lượng khoảng 21 kg, cùng hệ thống phanh đĩa thủy lực hỗ trợ kiểm soát tốc độ và giảm tốc hiệu quả.

Công nghệ trợ lực sẽ đóng vai trò hỗ trợ

Với ADO A30 Air, công nghệ trợ lực đóng vai trò hỗ trợ thay vì thay thế sức đạp của người dùng, giúp mỗi người linh hoạt điều chỉnh mức độ vận động theo thể trạng và nhu cầu cá nhân.

ADO A30 Air bán ra tại Việt Nam với giá 29.990.000 đồng

ADO A30 Air sẽ chính thức được bán ra tại Việt Nam thông qua hệ thống bán hàng và các đối tác phân phối chính thức của ADO E-bike như AEON Bicycle Shop, FPT Shop, Điện Máy Xanh, cùng mạng lưới đại lý trên toàn quốc, với giá bán lẻ tham khảo từ 29.990.000 đồng.

Ông Tài Nguyễn, đại diện ADO E-bike chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ về mẫu xe mới ra mắt lần này, đại diện ADO E-bike Việt Nam cho biết: "Chúng tôi mong muốn mỗi người dùng đều có thể tìm thấy mẫu xe phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Với A30 Air, ADO E-bike mang đến một lựa chọn dành riêng cho những người yêu thích phong cách đạp xe thể thao, kết hợp giữa cảm giác vận động và sự hỗ trợ từ công nghệ trợ lực điện. Chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ góp phần giúp hoạt động đạp xe trở thành một phần thú vị trong cuộc sống hằng ngày.”