Bộ Công Thương vừa lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 60/2025/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện. Dự thảo mang ngày 18/11/2026, gồm 03 điều. Cục Điện lực soạn thảo văn bản theo trình tự rút gọn và dự kiến trình ban hành trong tháng 12/2026.

Danh sách lấy ý kiến gồm 27 cơ quan, đơn vị. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng đầu danh sách, tiếp theo là các bộ Tài chính, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, rồi tới Ủy ban nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. Phía ngành điện có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng 05 tổng công ty điện lực.

Đáng chú ý, dự thảo gửi trực tiếp tới 8 doanh nghiệp chịu tác động. Nhóm dữ liệu, viễn thông gồm VNG Data Center, Viettel CHT, Công ty Công nghệ thông tin VNPT, Viễn thông FPT và Hạ tầng viễn thông CMC. Nhóm xe điện, trạm sạc gồm VinFast, V-GREEN và VinEnergo.

Trọng tâm của dự thảo nằm ở giá điện cho trung tâm dữ liệu. Văn bản bổ sung định nghĩa trung tâm dữ liệu là công trình viễn thông gồm nhà, trạm, hệ thống cáp, hệ thống máy tính, hệ thống điện cùng thiết bị phụ trợ để xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Khoản 14a “Hoạt động của Trung tâm dữ liệu” xuất hiện trong danh mục hưởng giá bán lẻ điện cho sản xuất, còn giá kinh doanh chỉ áp cho các cơ sở dữ liệu tập trung ngoài nhóm trên.

Dự thảo sửa đổi Thông tư 60 điều chỉnh ghi chú về thời hạn áp dụng giá điện cho sạc xe điện.

Theo tờ trình của Cục Điện lực, Thông tư 60 hiện áp giá kinh doanh cho trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ ra bên ngoài và yêu cầu hai bên mua, bán điện thỏa thuận tỷ lệ điện năng khi dùng điện cho nhiều mục đích. EVN và các tổng công ty điện lực không thỏa thuận được tỷ lệ với doanh nghiệp, do một trung tâm dữ liệu có thể vừa phục vụ cơ quan quân đội, công an, vừa phục vụ bên thứ ba.

Tháng 4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị áp giá điện sản xuất cho hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu, còn văn phòng, điểm giao dịch áp giá kinh doanh. Bộ Công Thương sau đó ban hành Công văn số 2818/BCT-ĐL ngày 22/4/2026 hướng dẫn EVN theo hướng trên khi hai bên không thỏa thuận được tỷ lệ.

Khi kiểm toán tại EVN, Kiểm toán Nhà nước cho rằng Công văn 2818 là văn bản cá biệt, không thay thế Thông tư 60, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Tờ trình nêu: “Căn cứ ý kiến của KTNN nêu trên, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về áp dụng giá bán điện cho TTDL là cần thiết”.

Hai nội dung còn lại liên quan đến phụ lục biểu giá. Dự thảo gộp hai cấp điện áp trong giá bán điện cho đơn vị bán lẻ tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp thành một cấp “trên 01 kV đến 35 kV”, thống nhất với Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. Thay đổi có hiệu lực từ lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau ngày thông tư có hiệu lực.

Với sạc xe điện, dự thảo bỏ đoạn ghi chú cho phép tiếp tục áp cơ cấu biểu giá khi hết thời hạn 03 năm mà chưa có cơ cấu mới. Bộ Công Thương cho biết sẽ nghiên cứu, trình Thủ tướng sửa Quyết định 14 nếu cần thiết, bảo đảm áp giá điện liên tục cho sạc xe điện.