Bộ đôi tablet mới HONOR Pà X7b và HONOR Pad X9b Max

Trong đó, HONOR Pad X7b sở hữu màn hình 9.7 inch độ phân giải 2K, đi cùng viên pin 8.000mAh và khả năng chống rơi vỡ, đè nén đạt chuẩn vàng SGS 5 sao. Còn HONOR Pad X9b Max sở hữu màn hình 13 inch hỗ trợ IMAX Enhanced, thời lượng pin lên đến hơn 10.100mAh trong một thân máy siêu mỏng, mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn mọi lúc mọi nơi.

HONOR Pad X7b

HONOR Pad X7b tập trung vào ba yếu tố chính mà người dùng thường quan tâm khi chọn máy tính bảng, đó là màn hình dịu mắt, thời lượng pin dài và độ bền cao. Sự kết hợp này giúp HONOR Pad X7b có được hiệu năng thiết thực và độ bền đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu giải trí và sử dụng hàng ngày.

Với bộ vi xử lý Qualcomm® Snapdragon® 685, HONOR Pad X7b không chỉ vận hành êm ái trên hệ điều hành MagicOS 10.0 (dựa trên nền tảng Android™ 16), mà còn hỗ trợ mở ra nhiều công cụ được thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ, đáp ứng dễ dàng nhu cầu sử dụng hằng ngày của cả gia đình.

HONOR Pad X7b sở hữu màn hình 9.7inch độ phân giải 2K

Một trong những điểm nhấn trên HONOR Pad X7b đó chính là màn hình LCD 9,7 inch độ phân giải 2K (2052 x 1152 pixel), hiển thị chi tiết sắc nét khi lướt web, đọc tài liệu, xem video hay xử lý công việc hằng ngày.

Thiết kế sản phẩm cũng được tối ưu cho trải nghiệm cả theo chiều dọc và chiều ngang, giúp cân bằng giữa không gian hiển thị rộng rãi và kích thước nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm, thuận tiện mang theo và sử dụng khi đang di chuyển.

Màn hình hỗ trợ các tính năng Dynamic Dimming (tự động điều chỉnh độ sáng linh hoạt), giảm ánh sáng xanh bằng phần mềm và chế độ eBook, đồng thời đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh và chứng nhận màn hình không nhấp nháy từ TÜV Rheinland, giúp dễ chịu hơn cho mắt, hạn chế mỏi mắt khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài.

Bên trong máy là vi xử lý Snapdragon® 685 với CPU 8 nhân

Bên trong máy là vi xử lý Snapdragon® 685 với CPU 8 nhân kết hợp RAM tương đương 8GB với 4GB mở rộng thông minh và bộ nhớ 128GB giúp HONOR Pad X7b xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm hằng ngày. Thiết bị còn hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 2TB, mang đến thêm không gian lưu trữ cho các nội dung tải về, hình ảnh và tài liệu.

Ngoài ra, viên pin 8.000mAh cũng đáp ứng bền bỉ nhu cầu xem phim, đọc sách và nghe nhạc mỗi ngày.

Thiết kế sản phẩm cũng được tối ưu cho trải nghiệm cả theo chiều dọc và chiều ngang

Đáng chú ý, HONOR Pad X7b đã vượt qua các thử nghiệm khắt khe, từ bức xạ mặt trời, sương muối, cát bụi cho đến rung lắc hay chu kỳ đóng băng và rã đông,... cũng như nhiều điều kiện sử dụng khác nhau trong cuộc sống hằng ngày, giúp máy dễ dàng đạt chuẩn SGS 5 sao.

Thân máy được chế tác từ hợp kim nhôm nguyên khối

Thân máy được chế tác từ hợp kim nhôm nguyên khối, với mặt lưng liền mạch và bề mặt phun cát mịn mang đến thiết kế tinh tế. Đi cùng trọng lượng khoảng 449g cùng độ mỏng 8,48mm, mang lại cảm giác cầm vừa tay mà vẫn gọn nhẹ để sử dụng ở bất cứ đâu.

Máy cũng được trang bị camera sau 5MP, camera trước 5MP, hỗ trợ quay video 1080p cùng hệ thống loa kép với công nghệ HONOR Sound, để người dùng thuận tiện gọi video, lưu lại những khoảnh khắc thường ngày và tận hưởng các nội dung giải trí.

HONOR Pad X7b phiên bản Wi-Fi được bán với giá 6.490.000 đồng

HONOR Pad X7b phiên bản Wi-Fi được bán ra từ hôm nay, 20/11/2026 trên các kênh phân phối, hệ thống bán lẻ toàn quốc của HONOR và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop, với giá bán 6.490.000 đồng.

* Trong thời gian từ ngày 20/11 đến hết ngày 31/12/2026, khách hàng mua HONOR Pad X7b được giảm ngay 500.000 đồng, kèm theo ưu đãi hỗ trợ lên đời lên đến 1.500.000 đồng hoặc nếu khách hàng là học sinh, sinh viên sẽ được trợ giá 200.000 đồng.

HONOR Pad X9b Max

HONOR Pad X9b Max là chiếc tablet dành cho những ai muốn tận hưởng không gian giải trí rộng lớn hơn. Với trọng lượng chỉ 618g và độ mỏng 6,72mm, cùng màn hình 13 inch, độ phân giải Ultra-HD 2.5K 120Hz, kết hợp viên pin lớn 10.100mAh trong một thiết kế tinh tế, mỏng nhẹ dễ dàng mang theo.

Điểm nhấn trên HONOR Pad X9b Max là trải nghiệm IMAX Enhanced, bộ nhớ mở rộng dung lượng lớn, các tính năng AI hỗ trợ làm việc thông minh và hệ thống 4 loa HONOR Sound sống động, đáp ứng trọn vẹn giữa trải nghiệm giải trí điện ảnh và tính linh hoạt trong sử dụng hằng ngày.

Theo HONOR, màn hình HONOR Max 13 inch 2.5K, tốc độ làm mới 120Hz là một trong những điểm nhấn trên HONOR Pad X9b Max

Theo HONOR, màn hình HONOR Max 13 inch 2.5K, tốc độ làm mới 120Hz là một trong những điểm nhấn trên HONOR Pad X9b Max, mang đến hình ảnh rõ nét, không gian hiển thị rộng lớn và chuyển động mượt mà cho mọi nhu cầu giải trí, học tập và sáng tạo.

Với độ phân giải 2500 x 1560 pixel, mật độ điểm ảnh 228 PPI và khả năng hiển thị lên đến 1,07 tỷ màu, màn hình của HONOR Pad X9b Max tái hiện từng khung hình giàu chi tiết và có chiều sâu, tối ưu cho mọi tác vụ từ xem phim, đọc tài liệu, phác thảo ý tưởng hay trình chiếu nội dung.

Độ sáng tối đa đạt 700 nits giúp hiển thị dễ nhìn trong môi trường nhiều ánh sáng, trong khi tốc độ làm mới 120Hz giúp thao tác cuộn trang, phát video và tương tác với nội dung luôn mượt mà.

Kích thước 13 inch mang đến không gian hiển thị rộng hơn so với các mẫu máy tính bảng thông thường

Kích thước 13 inch mang đến không gian hiển thị rộng hơn so với các mẫu máy tính bảng thông thường, mang lại khung hình rộng lớn và sống động hơn nhưng vẫn thuận tiện mang theo mọi nơi.

Với những người thường xuyên đọc sách hay học tập trong thời gian dài, HONOR Pad X9b Max được trang bị hệ thống bảo vệ mắt đa lớp, bao gồm công nghệ làm mờ DC (DC Dimming), giảm ánh sáng xanh ở cấp độ phần cứng và Dynamic Dimming. Màn hình đồng thời đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh và chứng nhận không nhấp nháy từ TÜV Rheinland, giúp mắt dễ chịu hơn trong những phiên đọc, viết và học tập kéo dài.

HONOR Pad X9b Max đã kết hợp khả năng đa nhiệm nhanh nhạy cùng dung lượng lưu trữ lớn

HONOR Pad X9b Max cũng sở hữu thân máy kim loại nguyên khối với mặt lưng liền mạch, bề mặt phun cát mịn cùng các góc bo cong mềm mại, mang lại vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại. Chỉ mỏng 6,72mm và nặng 618g, thiết bị mang lại cảm giác cầm nắm tinh tế, thoải mái dù sở hữu màn hình lớn 13 inch.

Và để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, HONOR Pad X9b Max đã kết hợp khả năng đa nhiệm nhanh nhạy cùng dung lượng lưu trữ lớn. Công nghệ HONOR RAM Turbo giúp mở rộng 6GB RAM vật lý sẵn có thêm 12GB, mang đến trải nghiệm bộ nhớ tương đương 18GB đi kèm bộ nhớ trong 256GB.

Thiết bị cũng hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 2TB

Thiết bị cũng hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 2TB, giúp người dùng thoải mái lưu trữ thư viện phim ảnh, tài liệu và các tệp sáng tạo.

Viên pin dung lượng lớn 10.100mAh giúp HONOR Pad X9b Max có thể có được 16 giờ phát nhạc liên tục, 13 giờ đọc tài liệu, ghi chú trên ứng dụng HONOR Notes 12 giờ và nghe nhạc lên đến 73 giờ. Ở chế độ chờ, thiết bị có thể duy trì lên đến 90 ngày chỉ với một lần sạc. Và khi cần nạp lại năng lượng, công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, để người dùng nhanh chóng quay lại với việc sáng tạo, làm việc, học tập hay giải trí.

HONOR Pad X9b Max còn hỗ trợ trải nghiệm IMAX Enhanced, mang chất lượng hình ảnh và âm thanh chuẩn điện ảnh

Tính năng AI Memo (Trí nhớ AI) trên HONOR Pad X9b Max hỗ trợ ghi chép và quản lý cuộc họp nhờ khả năng tự động nhận diện cuộc họp, theo dõi các ý chính, hỏi đáp với AI theo thời gian thực và tạo biên bản họp ngắn gọn. Tính năng Quản lý tệp chuẩn PC (PC-Class File Management) mang giao diện quản lý tệp quen thuộc như trên máy tính, giúp người dùng thao tác dễ dàng và thuận tiện hơn.

HONOR Pad X9b Max còn hỗ trợ trải nghiệm IMAX Enhanced, mang chất lượng hình ảnh và âm thanh chuẩn điện ảnh đến gần hơn với người dùng trên một thiết bị mỏng nhẹ. Trải nghiệm này được xây dựng dựa trên bốn trụ cột đặc trưng của IMAX: chất lượng hình ảnh sống động, âm thanh sống động, tỷ lệ khung hình mở rộng và nội dung độc quyền.

IMAX Enhanced cũng giúp hiển thị hình ảnh trong trẻo, sáng rõ với màu sắc trung thực cùng dải chuyển sáng mượt mà. Màn hình lớn 13 inch tận dụng tối đa tỷ lệ khung hình mở rộng của IMAX, cho phép người dùng bao quát trọn vẹn các chi tiết trong khung hình ở các nội dung tương thích. Nhờ đó, những bộ phim và series trở nên hoành tráng hơn, trải nghiệm ấn tượng và cuốn hút hơn.

HONOR Pad X9b Max cũng được trang bị tính năng AI Memo (Trí nhớ AI)

Về âm thanh, máy được trang bị hệ thống 4 loa kết hợp thuật toán âm thanh độc quyền của HONOR, hỗ trợ khuếch đại âm lượng lên đến 200% cho không gian âm thanh mạnh mẽ hơn. Cùng với chứng nhận Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, và công nghệ xử lý âm thanh DTS®, thiết bị mang lại trải nghiệm âm thanh đa chiều ấn tượng dù nghe bằng loa ngoài hay tai nghe. Hiện người dùng có thể thưởng thức kho nội dung IMAX Enhanced trên các nền tảng phát trực tuyến được hỗ trợ, bao gồm Disney+.

HONOR Pad X9b Max cũng mang đến khả năng tương thích linh hoạt, kết nối mượt mà giữa các thiết bị và nền tảng khác nhau. Tính năng HONOR Connect hỗ trợ chia sẻ tệp đa nền tảng với các thiết bị chạy iOS, HarmonyOS, Android, Windows và macOS. Trong khi đó, HONOR MagicRing giúp kết nối trực tiếp thiết bị với điện thoại HONOR để chia sẻ kết nối mạng, cuộc gọi và thông báo cũng như chia sẻ dữ liệu một chạm giữa các thiết bị trong cùng hệ sinh thái.

Cả HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max đều được tích hợp HONOR Kids

Điểm đáng giá là cả HONOR Pad X7b và HONOR Pad X9b Max đều được tích hợp HONOR Kids, kiến tạo không gian riêng để trẻ học tập, sáng tạo và giải trí. Không gian dành cho trẻ (Kids' Space) tích hợp các ứng dụng như Camera cho bé, Bảng vẽ cho bé và Ghi âm cho bé, trong khi các tính năng quản lý dành cho phụ huynh như quản lý thời gian, quản lý ứng dụng và lọc nội dung giúp gia đình chủ động kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị cũng như nội dung mà trẻ được tiếp cận. Bên cạnh đó, hệ thống bảo vệ mắt 6 lớp với cảnh báo khoảng cách, nhắc nhở tư thế, cảnh báo độ sáng và cảnh báo khi di chuyển trên đường gập ghềnh giúp trẻ sử dụng thiết bị an toàn và lành mạnh hơn.

HONOR Pad X9b Max chính thức mở bán với giá 12.990.000 đồng

HONOR Pad X9b Max chính thức mở bán từ ngày 20/11/2026 thông qua các kênh phân phối, hệ thống bán lẻ toàn quốc của HONOR và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada và TikTok Shop, với giá bán 12.990.000 đồng.

* Khi mua HONOR Pad X9b Max, khách hàng được tặng ngay Bàn phím Bluetooth thông minh HONOR Pad X9b Max, cùng ưu đãi hỗ trợ lên đời lên đến 3.000.000 đồng hoặc mức trợ giá 200.000 đồng tương tự dành cho học sinh, sinh viên.

** Cả hai sản phẩm đều đi kèm chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày (áp dụng khi có lỗi từ nhà sản xuất), bảo hành 18 tháng và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất.

Chi tiết xem thêm tại https://www.honor.com/vn/.