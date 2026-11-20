Sự kiện được PTIT tổ chức tại Hội trường A2, Cơ sở đào tạo Hà Nội, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ quán Campuchia cùng các đối tác chiến lược.

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: PTIT).

Về phía Học viện có PGS.TS. Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện; các thành viên Ban Giám đốc, nguyên lãnh đạo Học viện cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên. Nhân dịp này, Học viện cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và các đơn vị đối tác.

Ghi nhận thành tích, tôn vinh những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

Trong không khí trang trọng, buổi lễ là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học PTIT ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Những lời phát biểu của lãnh đạo Học viện cùng hoạt động tri ân của đại diện học viên, sinh viên đã góp phần lan tỏa tình cảm, trách nhiệm và niềm tự hào về nghề giáo.

Điểm nhấn của chương trình là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Cùng với đó, 2 tập thể gồm Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông, Khoa Công nghệ thông tin 1 và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

PTIT đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ - (Ảnh: PTIT)

Ở cấp Bộ, 5 tập thể được trao Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ; 3 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Khoa học và Công nghệ. Phòng Tài chính kế toán cùng 42 cá nhân khu vực phía Bắc được nhận Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ vì những thành tích trong các giai đoạn 2023–2024 và 2024–2025.

Ngoài ra, 12 cá nhân phía Bắc được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ. Các tập thể, cá nhân khác cũng được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho tập thể Học viện, Trung tâm Đào tạo quốc tế, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc và PGS.TS. Trần Quang Anh. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác đào tạo lưu học sinh Lào, đồng thời thể hiện kết quả hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Cũng tại buổi lễ, Học viện tôn vinh các Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và Cán bộ cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026. Các danh hiệu, phần thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên, qua đó khuyến khích tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Đẩy mạnh đào tạo trí tuệ nhân tạo, hướng tới dấu mốc 30 năm thành lập

Cùng với hoạt động tôn vinh và khen thưởng, PTIT tiếp tục khẳng định định hướng phát triển trong lĩnh vực công nghệ mới, trọng tâm là trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, Học viện được lựa chọn là một trong 10 cơ sở đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026–2030.

Tại chương trình, Học viện công bố và trao quyết định thành lập Trung tâm Physical AI, đồng thời công bố chương trình đào tạo thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo bằng tiếng Anh. Đây là những bước đi nhằm tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ.

Việc phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu, mở rộng hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng cho thấy định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn công nghệ của Học viện, đồng thời tạo thêm cơ hội hội nhập quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Học viện (17/9/1997 – 17/9/2027), PTIT chính thức khởi động chuỗi hoạt động thi đua với nhiều nội dung thiết thực. Trong khuôn khổ chương trình, Học viện vinh danh 8 tác giả có tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo và trao giải Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) chào mừng dấu mốc 30 năm xây dựng và phát triển.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “300 ngày đếm ngược” được phát động từ ngày 20/11/2026 đến 17/9/2027 với thông điệp: “Mỗi ngày một việc làm tốt, mỗi đơn vị một dấu ấn đột phá, mỗi giảng viên một công trình sáng tạo, mỗi sinh viên một thành tích rèn luyện tiêu biểu”.

Phong trào hướng tới tạo khí thế thi đua rộng khắp trong toàn Học viện, khuyến khích từng đơn vị, cán bộ, giảng viên và sinh viên chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa tinh thần thi đua bằng những hành động và kết quả thiết thực.

Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và phát động phong trào “300 ngày đếm ngược” không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh đội ngũ nhà giáo mà còn mở đầu cho chặng đường hướng tới dấu mốc 30 năm thành lập PTIT.

Những thành tựu được ghi nhận cùng các định hướng phát triển trong đào tạo và nghiên cứu công nghệ mới là cơ sở để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.