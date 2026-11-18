Ngày 16/11/2026, Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (ORNL), thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, công bố đưa siêu máy tính Lux vào phục vụ các nhà nghiên cứu khoa học. Hệ thống được phát triển thông qua hợp tác giữa ORNL, Tập đoàn AMD và Hewlett Packard Enterprise (HPE), nhằm mở rộng năng lực tính toán hiệu năng cao, phục vụ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ chiến lược.

Theo công bố của Oak Ridge Leadership Computing Facility (OLCF), Lux đạt hiệu năng 220,79 petaflop, tương đương hơn 220 triệu tỷ phép tính mỗi giây. Với kết quả này, hệ thống đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng TOP500 tháng 11/2026, trở thành một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Lux sử dụng nền tảng máy chủ HPE ProLiant Compute XD685, tích hợp bộ xử lý AMD EPYC, bộ tăng tốc đồ họa AMD Instinct MI355X và công nghệ kết nối AMD Pensando. Hệ thống hỗ trợ các tác vụ mô phỏng khoa học, huấn luyện mô hình AI, xử lý dữ liệu và triển khai ứng dụng tính toán chuyên sâu.

Phối cảnh siêu máy tính Lux do Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge (Mỹ) hợp tác với AMD và HPE phát triển, đạt hiệu năng 220,79 petaflop, đứng thứ 14 thế giới theo bảng xếp hạng TOP500 tháng 11/2026. Ảnh: Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở mô hình hợp tác đầu tư giữa khu vực công và doanh nghiệp tư nhân. Theo thỏa thuận, Lux cung cấp khoảng 3,5 triệu giờ-nút tính toán mỗi năm, trong đó một nửa được phân bổ cho Genesis Mission, chương trình nghiên cứu khoa học do Bộ Năng lượng Mỹ dẫn dắt. Phần năng lực còn lại dành cho AMD nhằm phát triển công nghệ AI, phần mềm và hệ sinh thái tính toán hiệu năng cao.

Cơ chế này cho phép Chính phủ Mỹ tận dụng nguồn lực doanh nghiệp để mở rộng hạ tầng nghiên cứu, đồng thời giúp AMD tiếp cận hệ thống tính toán quy mô lớn. Hai bên cùng chia sẻ hạ tầng và chi phí vận hành, thay vì phát triển những hệ thống hoàn toàn độc lập.

Trong giai đoạn đầu, Lux được phân bổ cho nhiều hướng nghiên cứu quan trọng, gồm ứng dụng AI trong thiết kế nhà máy điện nhiệt hạch, phát triển vật liệu mới và công nghệ sản xuất tiên tiến. Một số dự án sử dụng AI để dự báo nguồn nước, lưu lượng sông và nhiệt độ nước, qua đó hỗ trợ hoạt động thủy điện và các nhà máy nhiệt điện tại Mỹ.

Ngoài ra, Lux kết hợp công nghệ tính toán hiệu năng cao truyền thống với các nền tảng AI hiện đại. Việc hỗ trợ đồng thời hệ thống quản lý tài nguyên Slurm và Kubernetes giúp các nhóm nghiên cứu linh hoạt triển khai mô phỏng, huấn luyện mô hình và xử lý dữ liệu trên cùng hạ tầng.

Theo ORNL, các dự án thuộc Genesis Mission sẽ tiếp tục được đánh giá về khả năng rút ngắn thời gian nghiên cứu, nâng cao chất lượng dự báo và thúc đẩy những khám phá khoa học mới. Việc đưa Lux vào hoạt động cũng cho thấy hướng phát triển hạ tầng tính toán dùng chung, trong đó Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, khai thác nguồn lực công nghệ phục vụ những mục tiêu khác nhau.