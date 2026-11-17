Họa sĩ Hoàng Giang – người minh họa sách tranh song ngữ “Kho tàng của bố – Loving Eyes” – vừa giành Giải thưởng lớn hạng mục quốc tế (Grand Award – International) tại cuộc thi Golden Pinwheel Young Illustrators Competition 2026, trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi Quốc tế Thượng Hải (China Shanghai International Children’s Book Fair – CCBF). Đây là hoạ sĩ Việt Nam đầu tiên giành được giải thưởng này.

Họa sĩ Hoàng Giang.

Ra đời năm 2015, Golden Pinwheel Young Illustrators Competition (tạm dịch: Cuộc thi Hoạ sĩ minh hoạ trẻ Golden Pinwheel) là sân chơi dành cho các họa sĩ minh họa trẻ trên toàn thế giới, được tổ chức nhằm tìm kiếm và giới thiệu những tên tuổi mới trong nghệ thuật minh họa, đặc biệt ở lĩnh vực sách thiếu nhi.

Kho tàng của bố - Loving Eyes.

Năm 2026, cuộc thi nhận được hơn 2.100 hồ sơ từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau quá trình tuyển chọn của hội đồng giám khảo quốc tế, chỉ 50 họa sĩ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ được gọi tên trong danh sách cuối cùng.

Ở vòng tuyển chọn cuối cùng, các giám khảo đã trao Giải thưởng lớn hạng mục quốc tế (Grand Award – International) cho hoạ sĩ Hoàng Giang của Việt Nam với phần minh hoạ xuất sắc trong “Kho tàng của bố - Loving Eyes”. Cô cũng là họa sĩ Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng này.

“Kho tàng của bố – Loving Eyes” là tác phẩm sách tranh do tác giả Bùi Phương Tâm viết lời, Hoàng Giang minh họa và Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành bản song ngữ Việt - Anh. Câu chuyện mở đầu bằng thắc mắc của người con gái về thói quen giữ lại mọi thứ của bố. Quần chật thì bố nới ra, áo rộng thì bố túm lại cho vừa, có khi bố còn mang về cả những thứ người khác vứt đi.

Lần theo diễn biến của câu chuyện, người con gái bắt đầu hiểu vì sao bố muốn giữ lại những món đồ mà cô từng thấy thừa thãi. Từ những lựa chọn rất nhỏ ấy, câu chuyện gợi ra một cuộc trò chuyện giữa các thế hệ trong gia đình về cách ta sử dụng đồ vật, về những khác biệt và va chạm của hai thế giới, hai thế hệ.

Trong phần minh họa, họa sĩ Hoàng Giang khắc họa sự khác biệt giữa hai thế giới của bố và con theo màu sắc không gian. Không gian của người bố nghiêng về sắc xám màu chì với ngổn ngang những món đồ cũ tối màu. Thế giới của người con gái, ngược lại, nhiều màu sắc hơn, ngăn nắp hơn. Hoàng Giang khéo léo kết hợp màu nước, than chì và phấn màu để tạo ra một thế giới đầy hoài niệm với nhiều chi tiết đậm văn hoá Việt Nam.

Trước khi thực hiện “Kho tàng của bố – Loving Eyes”, họa sĩ Hoàng Giang từng hợp tác với tác giả Bùi Phương Tâm trong cuốn “Bỏ điện thoại xuống nào! – Put the phone down, now!” được 4 đơn vị tại Đức, Trung Quốc, Đài Loan, Brazil mua bản quyền xuất bản. Ngoài ra, cô còn là tác giả của bộ truyện tranh “Xóm Om Xòm” (8 tập), truyện đồ hoạ (graphic novel) “Lựa chọn” cũng do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Họa sĩ Hoàng Giang sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt. Cô tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ về Minh họa & Nghệ thuật sách tại trường Anglia Ruskin ở Anh Quốc và là họa sĩ minh họa sách thiếu nhi được hơn 10 năm. Hiện cô đang làm việc tại Lá Studio ở TP. Hồ Chí Minh.