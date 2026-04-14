Triển lãm 'Thầm thì' mở ra đối thoại nghệ thuật đương đại tại Hà Nội

Đây cũng là sự kiện đánh dấu 3 năm hoạt động tại Hà Nội của Vietnam Art Collection - một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận hoạt động tại Hà Nội, New York (Mỹ) và Thượng Hải (Trung Quốc).

Được đồng giám tuyển bởi Yang Zi, nghệ sĩ Mai Tạ và Giám đốc VAC Sophie Huang, “Thầm thì” lựa chọn cách tiếp cận tinh tế, không trực diện hay ồn ào.

Sắp đặt điêu khắc trong không gian ‘Thầm thì’.

Niên biểu hoạt động 3 năm của Vietnam Art Collection, trong khuôn khổ ‘Thầm thì’ tại Vietnam Art Collection (VAC), Hà Nội . Ảnh: Khôi Nguyên

Triển lãm khai thác các trải nghiệm cá nhân, ký ức riêng tư và những cảm xúc khó gọi tên như điểm khởi đầu cho sáng tạo. Thông qua các chất liệu như hội họa, điêu khắc, video, sắp đặt và trình diễn, các tác phẩm tạo nên một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu cảm xúc.

Một trong những điểm nhấn của “Thầm thì” là sự hiện diện của nhiều thế hệ nghệ sĩ trong cùng một không gian trưng bày.

Từ những tên tuổi đã có nhiều năm thực hành nghệ thuật như Lý Trực Sơn, Hà Mạnh Thắng, Lê Thừa Tiến đến các nghệ sĩ trẻ trong và ngoài nước, triển lãm tạo nên sự giao thoa giữa kinh nghiệm cá nhân và lịch sử tập thể, giữa những hình thức biểu đạt đã định hình và các tìm kiếm mới.

Trong bối cảnh Việt Nam trải qua nhiều thay đổi sau các giai đoạn đổi mới và đô thị hóa, “Thầm thì” được xem như một lát cắt phản ánh những chuyển biến tinh tế trong đời sống và nhận thức con người.

Chương trình tọa đàm ‘Nuôi dưỡng & Kết nối: Từ địa phương đến toàn cầu’ trong khuôn khổ ‘Thầm thì’.

Tên gọi “Thầm thì” gợi đến những âm thanh nhỏ, khó nắm bắt nhưng luôn hiện diện, đồng thời liên hệ đến lịch sử ngôn ngữ khi chữ Nôm từng ghi lại tiếng nói đời thường. Không chỉ là một khái niệm, “thầm thì” còn thể hiện trạng thái lặng lẽ nhưng bền bỉ trong thực hành nghệ thuật.

Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Võ Huỳnh Phúc cho biết, Trong lần trưng bày này, tôi mang đến các tác phẩm gốm khắc họa những thế giới được kiến tạo từ chính cảm xúc của con người. Mỗi cung bậc cảm xúc khác nhau sẽ tạo nên một thế giới riêng biệt, nơi chúng ta sinh sống và trải nghiệm sự biến đổi không ngừng theo từng ngày. Từ những cảm xúc mãnh liệt như nóng giận, đau khổ cho đến những trạng thái tích cực như vui vẻ, hạnh phúc, tất cả đều hình thành nên những không gian sống có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia chia sẻ những góc nhìn nghệ thuật này."

Triển lãm “Thầm thì” mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 24/5/2026 tại Vietnam Art Collection, địa chỉ số 6/44/11 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội.