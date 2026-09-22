Xe và phương tiện
Xe 365

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Phạm Anh

Phạm Anh

15:34 | 22/09/2026
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Theo đó, KTV đạt giải Nhất sẽ đại diện Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Kỹ thuật Khu vực khối các thị trường quốc tế (IMG - International Market Group) tại Thái Lan vào tháng 11/2026.
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Phát triển nguồn nhân lực, Ford Việt Nam ra mắt Trung tâm đào tạo mới Phát triển nguồn nhân lực, Ford Việt Nam ra mắt Trung tâm đào tạo mới

Hoạt động này nằm trong hệ thống đào tạo và đánh giá năng lực mà Ford Việt Nam triển khai nhằm cập nhật kiến thức theo sự phát triển của sản phẩm và công nghệ, đồng thời duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất trên toàn hệ thống.

Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026
Hội thi tay nghề toàn quốc 2026 quy tụ 53 thí sinh đến từ hệ thống đại lý khắp cả nước

Nội dung hội thi tập trung vào hai sản phẩm chiến lược Ford Ranger và Ford Everest phiên bản nâng cấp vừa ra mắt đầu năm 2026. Các bài thi được thiết kế theo hướng kết hợp kiến thức tổng quát với nội dung chuyên sâu, đồng thời yêu cầu thí sinh vận dụng trực tiếp vào quá trình chẩn đoán và xử lý các tình huống kỹ thuật.

Ở phần thực hành, KTV được đánh giá về khả năng xác định nguyên nhân, xử lý lỗi và thực hiện các yêu cầu sửa chữa - bảo dưỡng theo quy trình. Việc bám sát tình huống thực tế giúp Hội thi không chỉ kiểm chứng kiến thức mà còn đánh giá khả năng áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công việc hằng ngày, qua đó hỗ trợ sửa chữa đúng ngay từ lần đầu, hạn chế sửa chữa lặp lại và nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của khách hàng.

Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026
Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026
Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Nội dung hội thi tập trung vào hai sản phẩm chiến lược Ford Ranger và Ford Everest phiên bản nâng cấp vừa ra mắt đầu năm 2026

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đây còn là dịp để đội ngũ KTV đến từ các đại lý trên toàn quốc giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị và tuyển chọn đại diện Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Kỹ thuật khu vực khối các thị trường quốc tế, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11/2026. Qua đó, các Kỹ thuật viên có thành tích nổi bật sẽ có thêm cơ hội cọ xát, trau dồi và phát triển năng lực trong môi trường mang tầm khu vực.

Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026
Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026
Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Đây cũng là bước chuẩn bị và tuyển chọn đại diện Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Kỹ thuật khu vực khối các thị trường quốc tế, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11/2026

Hội thi được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo khu vực miền Bắc vừa được khánh thành vào tháng 8 vừa qua trong khuôn khổ nhà máy Ford ở Hải Phòng. Với diện tích khoảng 1.000 m², trung tâm có các khu vực đào tạo lý thuyết và thực hành chuyên biệt, được trang bị thiết bị, dụng cụ đồng bộ giúp ban tổ chức chủ động hơn trong việc chuẩn bị các bài thi. Nhờ đó, năm nay các Kỹ thuật viên dự thi được trải nghiệm điều kiện thi sát với thực tế công việc và thực tiễn.

Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026
Ông Saurabh Arya, Giám đốc Chiến lược Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật, Ford IMG

Chia sẻ về hội thi năm nay, ông Saurabh Arya, Giám đốc Chiến lược Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật, đại diện Ford IMG, cho biết: “Đối với Ford, phát triển Kỹ thuật viên là một quá trình liên tục. Khi sản phẩm và công nghệ không ngừng thay đổi, chúng ta cần một đội ngũ có kiến thức cập nhật, khả năng chuẩn đoán chính xác và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ford. Vì vậy đào tạo, đánh giá và chia sẻ kiến thức luôn là những trọng tâm trong chiến lược phát triển năng lực của Ford IMG.”

Song song với việc phát triển cơ sở đào tạo, Ford Việt Nam tiếp tục nâng cao tỷ lệ Kỹ thuật viên đạt chứng nhận kỹ năng theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu. Mục tiêu đến cuối năm 2026, 83% Kỹ thuật viên đạt chứng nhận từ cấp độ 1 đến cấp độ 3; trong đó tỷ lệ Kỹ thuật viên cấp độ 3 tăng từ 11% năm 2025 lên 13% năm 2026, phản ánh định hướng tăng cường đào tạo chuyên sâu cho nhóm có khả năng xử lý các yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn.

Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026
Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026
Nâng cao năng lực sau bán hàng, Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ảnh minh họa.

Bên cạnh các cuộc thi và chương trình đào tạo, Ford Việt Nam còn phát triển nguồn nhân lực thông qua chương trình học bổng AutoTech dành cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô. Hàng năm sẽ có 80 suất học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc có cơ hội thực tập tại các đại lý của Ford. Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đại lý, được tiếp cận môi trường làm việc thực tế và nắm bắt quy trình vận hành cũng như tiêu chuẩn dịch vụ của hãng. Nhờ đó, Ford từng bước xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên kế thừa, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công nghệ và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng trong tương lai.

Ford Việt Nam Hội thi tay nghề kỹ thuật viên toàn quốc 2026 nhà máy Ford Hải Phòng Hội thi Tay nghề Kỹ thuật Khu vực nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,900 ▼1700K 144,900 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 141,900 ▼1700K 144,900 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 141,900 ▼1700K 144,900 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 141,900 ▼1700K 144,900 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 141,900 ▼1700K 144,900 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,900 ▼1700K 144,900 ▼1700K
Cập nhật: 22/09/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,190 ▼170K 14,490 ▼170K
Miếng SJC Nghệ An 14,190 ▼170K 14,490 ▼170K
Miếng SJC Thái Bình 14,190 ▼170K 14,490 ▼170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,140 ▼170K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,140 ▼170K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,140 ▼170K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 22/09/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,419 ▼17K 14,492 ▼170K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,419 ▼17K 14,493 ▼170K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,414 ▼17K 1,444 ▼17K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,414 ▼17K 1,445 ▼17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▼17K 1,434 ▼17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼123165K 14,198 ▼129465K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▼1275K 107,711 ▼1275K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▼1156K 97,672 ▼1156K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▲69946K 87,633 ▲78766K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▼991K 83,761 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▼709K 59,954 ▼709K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,419 ▼17K 1,449 ▼17K
Cập nhật: 22/09/2026 16:45
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Cập nhật: 22/09/2026 16:45
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