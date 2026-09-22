Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Hoạt động này nằm trong hệ thống đào tạo và đánh giá năng lực mà Ford Việt Nam triển khai nhằm cập nhật kiến thức theo sự phát triển của sản phẩm và công nghệ, đồng thời duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất trên toàn hệ thống.

Hội thi tay nghề toàn quốc 2026 quy tụ 53 thí sinh đến từ hệ thống đại lý khắp cả nước

Nội dung hội thi tập trung vào hai sản phẩm chiến lược Ford Ranger và Ford Everest phiên bản nâng cấp vừa ra mắt đầu năm 2026. Các bài thi được thiết kế theo hướng kết hợp kiến thức tổng quát với nội dung chuyên sâu, đồng thời yêu cầu thí sinh vận dụng trực tiếp vào quá trình chẩn đoán và xử lý các tình huống kỹ thuật.

Ở phần thực hành, KTV được đánh giá về khả năng xác định nguyên nhân, xử lý lỗi và thực hiện các yêu cầu sửa chữa - bảo dưỡng theo quy trình. Việc bám sát tình huống thực tế giúp Hội thi không chỉ kiểm chứng kiến thức mà còn đánh giá khả năng áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật trong công việc hằng ngày, qua đó hỗ trợ sửa chữa đúng ngay từ lần đầu, hạn chế sửa chữa lặp lại và nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng của khách hàng.

Nội dung hội thi tập trung vào hai sản phẩm chiến lược Ford Ranger và Ford Everest phiên bản nâng cấp vừa ra mắt đầu năm 2026

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đây còn là dịp để đội ngũ KTV đến từ các đại lý trên toàn quốc giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị và tuyển chọn đại diện Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Kỹ thuật khu vực khối các thị trường quốc tế, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11/2026. Qua đó, các Kỹ thuật viên có thành tích nổi bật sẽ có thêm cơ hội cọ xát, trau dồi và phát triển năng lực trong môi trường mang tầm khu vực.

Đây cũng là bước chuẩn bị và tuyển chọn đại diện Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Kỹ thuật khu vực khối các thị trường quốc tế, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11/2026

Hội thi được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo khu vực miền Bắc vừa được khánh thành vào tháng 8 vừa qua trong khuôn khổ nhà máy Ford ở Hải Phòng. Với diện tích khoảng 1.000 m², trung tâm có các khu vực đào tạo lý thuyết và thực hành chuyên biệt, được trang bị thiết bị, dụng cụ đồng bộ giúp ban tổ chức chủ động hơn trong việc chuẩn bị các bài thi. Nhờ đó, năm nay các Kỹ thuật viên dự thi được trải nghiệm điều kiện thi sát với thực tế công việc và thực tiễn.

Ông Saurabh Arya, Giám đốc Chiến lược Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật, Ford IMG

Chia sẻ về hội thi năm nay, ông Saurabh Arya, Giám đốc Chiến lược Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật, đại diện Ford IMG, cho biết: “Đối với Ford, phát triển Kỹ thuật viên là một quá trình liên tục. Khi sản phẩm và công nghệ không ngừng thay đổi, chúng ta cần một đội ngũ có kiến thức cập nhật, khả năng chuẩn đoán chính xác và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ford. Vì vậy đào tạo, đánh giá và chia sẻ kiến thức luôn là những trọng tâm trong chiến lược phát triển năng lực của Ford IMG.”

Song song với việc phát triển cơ sở đào tạo, Ford Việt Nam tiếp tục nâng cao tỷ lệ Kỹ thuật viên đạt chứng nhận kỹ năng theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu. Mục tiêu đến cuối năm 2026, 83% Kỹ thuật viên đạt chứng nhận từ cấp độ 1 đến cấp độ 3; trong đó tỷ lệ Kỹ thuật viên cấp độ 3 tăng từ 11% năm 2025 lên 13% năm 2026, phản ánh định hướng tăng cường đào tạo chuyên sâu cho nhóm có khả năng xử lý các yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh các cuộc thi và chương trình đào tạo, Ford Việt Nam còn phát triển nguồn nhân lực thông qua chương trình học bổng AutoTech dành cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô. Hàng năm sẽ có 80 suất học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc có cơ hội thực tập tại các đại lý của Ford. Sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đại lý, được tiếp cận môi trường làm việc thực tế và nắm bắt quy trình vận hành cũng như tiêu chuẩn dịch vụ của hãng. Nhờ đó, Ford từng bước xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên kế thừa, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công nghệ và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng trong tương lai.