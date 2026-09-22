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EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

08:38 | 22/09/2026
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UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội, dự kiến khởi công trong quý IV/2026 và đưa vào vận hành trong quý IV/2027.
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UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận EVNNPT là nhà đầu tư thực hiện dự án đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội.

Dự án được triển khai nhằm truyền tải nguồn điện nhập khẩu từ Lào vào hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng cường liên kết lưới điện truyền tải giữa các khu vực. Tuyến đường dây cũng tạo liên kết mạch vòng, góp phần nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tăng cường độ ổn định cung cấp điện cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời giảm tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

Phối cảnh mặt bằng dự án - Ảnh: EVNNPT

Dự án xây dựng đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội với kết cấu 2 mạch, chiều dài khoảng 77,4 km. Điểm đầu của tuyến là thanh cái 500 kV tại Trạm cắt Hòa Bình 2, điểm cuối là thanh cái 500 kV tại Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội. Tại Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội, dự án sẽ lắp mới 2 ngăn đường dây 500 kV để đấu nối với Trạm cắt Hòa Bình.

Tuyến đường dây đi qua địa bàn các xã Lạc Lương, An Nghĩa, An Bình, Dũng Tiến, Cao Dương, Hợp Kim và Liên Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; cùng các xã Trần Phú, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Kiều Phú, Hưng Đạo và Quốc Oai thuộc thành phố Hà Nội. Theo tiến độ được chấp thuận, dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2026. Công trình được đặt mục tiêu nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ, EVNNPT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư.

Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện dự án đúng nội dung đã được chấp thuận, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ được phê duyệt.

Việc UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận EVNNPT là nhà đầu tư tạo cơ sở để Tổng công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết cho dự án. Trong đó có các thủ tục về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đấu nối, giấy phép hoạt động điện lực và các thủ tục pháp lý khác theo quy định. Tuy nhiên, quyết định chấp thuận nhà đầu tư không thay thế các thủ tục nêu trên. EVNNPT vẫn phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định trước khi triển khai các hạng mục tương ứng của dự án.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Với quy mô khoảng 77,4 km và kết cấu 2 mạch, đường dây 500 kV Trạm cắt Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội là một trong những hạng mục truyền tải có vai trò kết nối nguồn điện từ khu vực phía Tây Bắc với hệ thống điện phục vụ Hà Nội và các vùng lân cận. Việc đưa công trình vào vận hành theo kế hoạch sẽ bổ sung năng lực truyền tải, tăng cường liên kết lưới và hỗ trợ yêu cầu vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

EVNNPT đường dây 500 kV Hòa Bình 2 lưới điện 500 kV điện nhập khẩu từ Lào đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 146,600
Hà Nội - PNJ 143,600 146,600
Đà Nẵng - PNJ 143,600 146,600
Miền Tây - PNJ 143,600 146,600
Tây Nguyên - PNJ 143,600 146,600
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 146,600
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 14,660
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Cập nhật: 22/09/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics Vùng đồng bằng sông Hồng

Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

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Điện tử tiêu dùng

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Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp 'Tóc đẹp, Bật chất riêng'

ShopDunk đưa định vị

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

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Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

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Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

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Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

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