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Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Đạt Xanh

Đạt Xanh

16:40 | 21/09/2026
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Kimi K3, mô hình mà Moonshot AI giới thiệu là mạnh nhất từ trước tới nay của hãng, chính thức có mặt trên Amazon Bedrock từ ngày 18/9, mở thêm một lựa chọn cho giới lập trình và người làm công việc tri thức trên nền tảng đám mây của AWS.
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Theo thông báo của AWS, Amazon Bedrock đã đưa Kimi K3 vào trạng thái phát hành chính thức cho tất cả người dùng, mở rộng danh mục mô hình trọng số mở trên nền tảng với các cơ chế bảo mật và quản trị hiện có.

Kimi K3 là mô hình ngôn ngữ lớn do Moonshot AI phát triển. Moonshot AI có tên tiếng Trung là Nguyệt Chi Ám Diện, mang nghĩa “mặt tối của mặt trăng”. Việc tích hợp Kimi K3 bổ sung thêm một lựa chọn mô hình phục vụ các tác vụ lập trình trên Amazon Bedrock.

Công ty Moonshot AI của Trung Quốc vừa cho ra mắt Kimi K3, mô hình AI mã nguồn mở lớn nhất thế giới.
Mô hình Kimi K3 của Moonshot AI chính thức có mặt trên nền tảng Amazon Bedrock

Theo Moonshot AI, Kimi K3 là mô hình có năng lực cao nhất mà hãng từng phát triển và là mô hình mở đầu tiên trên thế giới đạt quy mô 2,8 nghìn tỷ tham số. Mô hình được thiết kế với khả năng xử lý hình ảnh ngay từ gốc và cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token, cho phép xử lý các phiên lập trình kéo dài trên kho mã nguồn lớn, phân tích đồng thời nhiều tài liệu gồm trang giấy được quét và ảnh chụp màn hình, đồng thời duy trì chuỗi tác vụ của tác tử AI trong thời gian dài.

Moonshot AI cho biết hiệu quả mở rộng quy mô của Kimi K3 cao hơn khoảng 2,5 lần so với thế hệ Kimi K2 trước đó. Quy mô tham số lớn, khả năng xử lý hình ảnh tích hợp và cửa sổ ngữ cảnh lên tới một triệu token cho thấy Moonshot AI hướng Kimi K3 vào các tác vụ đòi hỏi xử lý lượng thông tin lớn, đặc biệt trong lập trình và xử lý tài liệu, nơi mô hình phải duy trì lượng ngữ cảnh lớn trong suốt quá trình làm việc mà vẫn giữ được mạch lập luận.

AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ
AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Trên Amazon Bedrock, Kimi K3 được vận hành trong cùng môi trường bảo mật với các mô hình độc quyền, đồng thời áp dụng chung các cơ chế kiểm soát quyền truy cập, mã hóa và kiểm toán mà doanh nghiệp đang sử dụng cho toàn bộ danh mục mô hình. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa một mô hình mở vào hệ thống theo các quy định quản trị hiện có, không phải xây dựng thêm cơ chế kiểm soát riêng cho từng mô hình.

AWS cũng xác nhận Kimi K3 là mô hình trọng số mở đầu tiên trên Amazon Bedrock hỗ trợ bộ nhớ đệm câu lệnh tường minh (explicit prompt caching). Khi nhiều lượt gọi mô hình sử dụng lại cùng một phần ngữ cảnh, tính năng này giúp giảm độ trễ và chi phí xử lý dữ liệu đầu vào. Điều này đặc biệt hữu ích với các phiên lập trình kéo dài, khi mô hình phải nhiều lần truy xuất cùng một kho mã nguồn.

Kimi K3 hiện được cung cấp tại tất cả các khu vực AWS hỗ trợ Amazon Bedrock thông qua cơ chế suy luận liên vùng, cho phép khách hàng tại các khu vực này sử dụng mô hình ngay. Người dùng có thể bắt đầu từ bảng điều khiển Amazon Bedrock Console, đồng thời tham khảo tài liệu hướng dẫn và bài blog giới thiệu Kimi K3 do AWS công bố.

Amazon Bedrock bổ sung Kimi K3 cho thấy AWS tiếp tục mở rộng danh mục mô hình trọng số mở, đồng thời duy trì các cơ chế bảo mật và quản trị chung trên nền tảng. Với người dùng, sự xuất hiện của Kimi K3 bổ sung thêm một lựa chọn có quy mô 2,8 nghìn tỷ tham số, cùng khả năng xử lý hình ảnh và cửa sổ ngữ cảnh lên tới một triệu token. Những đặc điểm này cho phép mô hình đáp ứng các tác vụ lập trình và xử lý tài liệu đòi hỏi xử lý lượng thông tin lớn.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 ▼1000K 146,600 ▼1000K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▼100K 14,660 ▼100K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 ▼100K 14,570 ▼100K
Trang sức 99.99 13,980 ▼100K 14,580 ▼100K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▼10K 14,662 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▼10K 14,663 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼10K 1,462 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼10K 1,451 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 ▼990K 143,663 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 ▼750K 108,986 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 ▼680K 98,828 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 ▼61K 8,867 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 ▼583K 84,752 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 ▲45735K 60,663 ▲54555K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▼10K 1,466 ▼10K
Cập nhật: 21/09/2026 17:00
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