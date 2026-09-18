ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục ghi dấu ấn khi liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh tại các bảng xếp hạng uy tín hàng đầu. Trên thị trường quốc tế, ACB lập “cú đúp” với sự góp mặt trong danh sách World’s Best Banks 2026 và World’s Top Performing Banks 2026.

Tại Việt Nam, ngân hàng tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 và Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026.

Những ghi nhận này là minh chứng cho những nền tảng mà ACB đã kiên định xây dựng trong nhiều năm qua: hiệu quả hoạt động, quản trị thận trọng, năng lực tạo giá trị dài hạn và cam kết phát triển bền vững.

Dấu ấn nổi bật trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

World’s Best Banks là bảng xếp hạng thường niên uy tín của Forbes, được thực hiện dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với các ngân hàng trên toàn cầu. Kể từ khi thị trường Việt Nam được đưa vào đánh giá từ năm 2023, ACB là một trong số ít ngân hàng duy trì 4 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Năm 2026, Forbes khảo sát 410 ngân hàng tại hơn 34 quốc gia và chỉ có 368 ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn để được xếp hạng.

Trong năm 2026, Forbes ra mắt bảng xếp hạng World’s Top Performing Banks, được thực hiện cùng Statista nhằm xác định những ngân hàng có hiệu quả hoạt động nổi bật dựa trên dữ liệu tài chính khách quan.

Trong mùa đầu tiên, 500 ngân hàng đến từ 89 quốc gia đã được lựa chọn vào danh sách. Các tổ chức tham gia phải đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ về quy mô, hoạt động kinh doanh, chuẩn mực báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và tính liên tục của dữ liệu. Đồng thời, Forbes và Statista phân loại ngân hàng theo quy mô tổng tài sản nhằm đảm bảo mỗi tổ chức được đánh giá trong nhóm tương đồng.

Với tổng tài sản gần 40 tỷ USD tại cuối năm 2025, ACB được xếp vào nhóm ngân hàng quy mô trung bình (Mid-size Banks).

Bảng xếp hạng đánh giá các ngân hàng trên bốn nhóm tiêu chí gồm: Hiệu quả sinh lời; Chất lượng tài sản và hiệu quả quản lý; An toàn vốn và huy động; cùng Chất lượng lợi nhuận và tăng trưởng. Không chỉ xem xét kết quả kinh doanh tại một thời điểm, phương pháp đánh giá còn phân tích tăng trưởng và chất lượng lợi nhuận trong ba năm gần nhất nhằm phản ánh khả năng duy trì hiệu quả hoạt động một cách ổn định và bền vững. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải sở hữu mô hình kinh doanh hiệu quả, nền tảng vốn vững chắc và cơ cấu huy động ổn định, tối ưu.

Hiệu quả hoạt động được củng cố bởi nền tảng quản trị vững chắc

Những ghi nhận từ Forbes toàn cầu phản ánh nền tảng hoạt động hiệu quả, chất lượng tài sản tốt cùng năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro được ACB duy trì nhất quán. Năm 2025, ROE của ACB đạt 17,6%, cao hơn mức bình quân ngành ngân hàng là 15,5%; ROA đạt 1,7% so với mức trung bình 1,3% của ngành. Đồng thời, ngân hàng duy trì chất lượng tài sản tích cực với tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,97%, thấp thứ hai toàn ngành, cùng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên đến 114,3%, nằm trong số ít ngân hàng có tỷ lệ bao phủ vượt 100%.

Hiệu quả sinh lời được hỗ trợ bởi năng lực quản trị chi phí chặt chẽ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ACB ở mức 32,3%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân ngành 38% và thuộc nhóm thấp nhất trong khối ngân hàng bán lẻ. Chi phí tín dụng ở mức 0,37%, chỉ bằng khoảng một nửa mức trung bình của ngành, cho thấy ngân hàng duy trì tăng trưởng trên nền tảng kiểm soát rủi ro và chất lượng tài sản tốt.

Bên cạnh đó, ACB cũng duy trì nền tảng vốn và huy động vững chắc với tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 12,1%, cao hơn mức bình quân ngành 10,1%. Tỷ lệ CASA đạt 23%, thuộc nhóm dẫn đầu trong khối ngân hàng bán lẻ, góp phần tối ưu chi phí vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Những kết quả này cho thấy ACB đang duy trì một mô hình hoạt động cân bằng giữa tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro. Đây là nền tảng quan trọng giúp ngân hàng duy trì chất lượng tăng trưởng và củng cố năng lực chống chịu trước biến động của thị trường.

Tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường vốn

Song song với các ghi nhận trên quy mô toàn cầu, ACB tiếp tục được vinh danh trong danh sách Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 do Forbes Việt Nam thực hiện.

Theo Forbes Việt Nam, danh sách năm nay phản ánh bức tranh doanh nghiệp nhiều tầng chuyển động của nền kinh tế, với sự hiện diện của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, thực phẩm, nông nghiệp, logistics và vật liệu xây dựng. Sự trải rộng giữa các nhóm ngành cho thấy những động lực tăng trưởng mới đang hình thành và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế.

Để lựa chọn Top 50 năm 2026, Forbes Việt Nam đánh giá các doanh nghiệp qua nhiều vòng sàng lọc định lượng và định tính. Với nhóm ngân hàng, các chỉ số được xem xét gồm ROE, ROA, CIR, NIM, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tăng trưởng tín dụng, quy mô vốn hóa cùng các tiêu chí về chất lượng quản trị và triển vọng phát triển.

Phát triển bền vững được tích hợp vào chiến lược tổng thể

Lần đầu tiên được Forbes Việt Nam triển khai, danh sách Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 cho thấy ESG đang dần được doanh nghiệp nhìn nhận không chỉ như trách nhiệm về môi trường và xã hội mà còn là yếu tố góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị dài hạn.

Tại ACB, phát triển bền vững được xác định là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Trong năm qua, ACB đã thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững trực thuộc Hội đồng Quản trị, đưa các yếu tố ESG vào cấp ra quyết định cao nhất, đồng thời tiếp tục công bố Báo cáo Phát triển bền vững nhằm tăng cường tính minh bạch và chuẩn hóa công tác quản trị theo các thông lệ quốc tế.

Phát triển bền vững tại ACB không chỉ được đo bằng kết quả hoạt động của ngân hàng mà còn bằng những giá trị được tạo ra cho các bên liên quan và những đóng góp thiết thực cho nền kinh tế.

Trong giai đoạn 2021-2025, ACB đã đóng góp khoảng 22.146 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, chi trả khoảng 15.228 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông và dành gần 205 tỷ đồng cho các hoạt động tạo giá trị xã hội theo mô hình CSV trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và môi trường.

Riêng năm 2025, ACB đứng thứ 8 toàn ngành ngân hàng và thứ 3 trong khối ngân hàng tư nhân về số thuế thực nộp ngân sách Nhà nước với gần 5.800 tỷ đồng.

Những ghi nhận từ Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam không chỉ phản ánh những kết quả ACB đạt được trong hoạt động kinh doanh, mà còn cho thấy sự nhất quán trong chiến lược phát triển của ngân hàng. Trong bối cảnh ngành tài chính đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa nhiều hơn vào năng lực quản trị, khả năng đổi mới và phát triển bền vững, ACB sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan.