MSD United Way Vietnam triển khai chương trình 'Công dân số chuẩn' tại Phú Thọ

Từ ngày 12-16/9, tại điểm trường xóm Quý Hòa, Trường THCS Mường Vang, tỉnh Phú Thọ, MSD United Way Vietnam và Công ty TNHH Ford Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện, bàn giao cơ sở vật chất thuộc Dự án Trường học hạnh phúc đổi mới sáng tạo và triển khai chương trình giáo dục “Công dân số chuẩn”.

Hoạt động có sự đồng hành của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia với vai trò chuyên gia về an toàn mạng, hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, thực hành kỹ năng số và nâng cao nhận thức về môi trường mạng an toàn cho học sinh.

Bổ sung thiết bị, mở rộng cơ hội thực hành công nghệ

Được thành lập năm 2019, Trường Tiểu học & THCS Quý Hòa hiện có 32 lớp với 872 học sinh tại nhiều điểm trường thuộc khu vực miền núi. Phần lớn học sinh có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, trong đó có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số.

Tại điểm trường xóm Quý Hòa, phòng Tin học trước đây có 10 máy tính với công năng hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập. MSD United Way Vietnam và Ford Việt Nam đã hỗ trợ nhà trường 15 máy tính, một TV 75 inch, 15 bàn và 30 ghế.

Ông Lê Anh Ngọc – Giám đốc Doanh nghiệp xã hội MSD United Way Việt Nam.

Cùng với việc bổ sung thiết bị, không gian trường học được làm mới bằng các bức tranh tường mang thông điệp về an toàn trực tuyến và văn hóa học đường thân thiện, tôn trọng, bao trùm.

Cô Đặng Thị Hằng, nguyên Bí thư Đảng bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Mường Vang, bày tỏ niềm vui trước những cải thiện về điều kiện học tập và tiếp cận công nghệ. Theo cô, hệ thống thiết bị mới tạo thêm cơ hội để học sinh học hỏi, thực hành và phát triển khả năng của mình.

Ông Lê Anh Ngọc, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội MSD United Way Việt Nam, cho biết: “Với MSD, Trường học hạnh phúc không chỉ là một không gian có cơ sở vật chất đầy đủ hơn, mà là nơi học sinh được tôn trọng quyền, được chủ động tham gia và có điều kiện phát huy năng lực của mình.”

Theo ông Lê Anh Ngọc, việc kết hợp cải thiện môi trường học tập với giáo dục kỹ năng số nhằm tạo ra những thay đổi thiết thực, có sự tham gia của chính học sinh.

Thiết bị máy tính và TV trao tặng trường THCS Mường Vang sẵn sàng cho trò chơi Giải mã Lá chắn số.

Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ford Việt Nam, cho biết việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và công nghệ có thể tạo nền tảng cho những thay đổi tích cực, lâu dài trong cộng đồng.

“Chúng tôi rất vui khi được tài trợ cho Dự án Trường học hạnh phúc, qua đó đồng hành cùng MSD United Way Vietnam và nhà trường trong việc tạo thêm điều kiện để các bạn học sinh tự tin học tập, khám phá công nghệ và phát triển những năng lực cần thiết cho tương lai”, bà Hoàng Thị Thanh Tâm chia sẻ.

Học sinh thực hành kỹ năng an toàn trên môi trường mạng

Bên cạnh cơ sở vật chất, chương trình “Công dân số chuẩn” tập trung phát triển năng lực số cho học sinh thông qua các hoạt động tương tác, đặt câu hỏi, trao đổi và xử lý tình huống trên Internet.

Tại chương trình, bà Mai Hạnh Phúc, Phó Trưởng ban Nghiên cứu, Tư vấn chính sách, pháp luật, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhấn mạnh Internet ngày càng trở thành một phần quan trọng trong học tập và cuộc sống của trẻ em, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Ford Việt Nam.

Theo bà Mai Hạnh Phúc, một lời mời kết bạn, trò chơi trực tuyến, đường link hoặc cuộc trò chuyện riêng tư có thể trở thành điểm khởi đầu của các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt, bóc lột hoặc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Bà cho rằng pháp luật và công nghệ chỉ là một phần của giải pháp, trong khi sự chủ động của gia đình, nhà trường và chính học sinh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

“Điều nguy hiểm nhất không phải là một cú nhấp chuột sai, mà là một đứa trẻ gặp nguy hiểm nhưng không dám nói với người lớn”, bà Mai Hạnh Phúc chia sẻ.

Trong tiết học “Công dân số chuẩn”, học sinh tham gia trò chơi tương tác “Giải mã lá chắn số”. Qua các tình huống, học sinh nhận diện nguy cơ, trao đổi quan điểm và lựa chọn cách ứng phó phù hợp.

Nội dung tập trung vào các nguy cơ bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và những nguồn lực hỗ trợ mà học sinh có thể tiếp cận khi cần thiết.

Ba trạm trải nghiệm về công dân số

Sau tiết học, học sinh tham gia ba trạm trải nghiệm gồm “Trợ lý ảo LU - Hỏi điều bạn muốn biết”, “Hỏi đáp nhanh SNET - Thử tài công dân số” và “Thiếu niên nói - Cất lên tiếng nói của mình”.

Tại trạm Trợ lý ảo LU, học sinh đặt câu hỏi về những vấn đề quan tâm khi sử dụng Internet, qua đó thực hành kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, tích cực và có trách nhiệm.

Trạm Hỏi đáp nhanh SNET cung cấp các tình huống gần gũi về quyền trẻ em trên Internet, tư duy phản biện trước thông tin, bảo vệ tài khoản cá nhân và cách ứng xử có trách nhiệm trên môi trường mạng.

Trong khi đó, trạm “Thiếu niên nói” tạo không gian để học sinh chia sẻ suy nghĩ, băn khoăn và mong muốn về môi trường số mà các em sử dụng hằng ngày.

Theo MSD United Way Vietnam, những ý kiến của học sinh được xem là một phần trong quá trình xây dựng môi trường mạng an toàn, tích cực, thân thiện và tôn trọng quyền trẻ em.

Đại biểu và học sinh trường THCS Mường Vang tại Lễ trao tặng cơ sở vật chất và Sự kiện truyền thông Giáo dục Công dân số chuẩn.

Sau hoạt động tại Phú Thọ, chuỗi “Công dân số chuẩn” dự kiến tiếp tục được MSD United Way Vietnam triển khai tại Hà Nội, Lào Cai và Quảng Trị, cùng chương trình truyền thông “Thiếu niên nói”, từ tháng 9 đến hết tháng 11/2026.

Chương trình hướng tới việc mở rộng các không gian học tập, đối thoại và trải nghiệm số an toàn, giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành quyền trên Internet, chia sẻ tiếng nói và nâng cao kỹ năng sử dụng môi trường số có trách nhiệm.