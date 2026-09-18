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MSD United Way Vietnam triển khai chương trình 'Công dân số chuẩn' tại Phú Thọ

Hương Sơn

Hương Sơn

07:47 | 18/09/2026
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MSD United Way Vietnam và Ford Việt Nam trao tặng thiết bị, tổ chức giáo dục an toàn mạng cho học sinh Trường THCS Mường Vang, Phú Thọ.
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Từ ngày 12-16/9, tại điểm trường xóm Quý Hòa, Trường THCS Mường Vang, tỉnh Phú Thọ, MSD United Way Vietnam và Công ty TNHH Ford Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện, bàn giao cơ sở vật chất thuộc Dự án Trường học hạnh phúc đổi mới sáng tạo và triển khai chương trình giáo dục “Công dân số chuẩn”.

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình Công dân số chuẩn tại Phú Thọ

Hoạt động có sự đồng hành của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia với vai trò chuyên gia về an toàn mạng, hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, thực hành kỹ năng số và nâng cao nhận thức về môi trường mạng an toàn cho học sinh.

Bổ sung thiết bị, mở rộng cơ hội thực hành công nghệ

Được thành lập năm 2019, Trường Tiểu học & THCS Quý Hòa hiện có 32 lớp với 872 học sinh tại nhiều điểm trường thuộc khu vực miền núi. Phần lớn học sinh có hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, trong đó có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số.

Tại điểm trường xóm Quý Hòa, phòng Tin học trước đây có 10 máy tính với công năng hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập. MSD United Way Vietnam và Ford Việt Nam đã hỗ trợ nhà trường 15 máy tính, một TV 75 inch, 15 bàn và 30 ghế.

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình Công dân số chuẩn tại Phú Thọ

Ông Lê Anh Ngọc – Giám đốc Doanh nghiệp xã hội MSD United Way Việt Nam.

Cùng với việc bổ sung thiết bị, không gian trường học được làm mới bằng các bức tranh tường mang thông điệp về an toàn trực tuyến và văn hóa học đường thân thiện, tôn trọng, bao trùm.

Cô Đặng Thị Hằng, nguyên Bí thư Đảng bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Mường Vang, bày tỏ niềm vui trước những cải thiện về điều kiện học tập và tiếp cận công nghệ. Theo cô, hệ thống thiết bị mới tạo thêm cơ hội để học sinh học hỏi, thực hành và phát triển khả năng của mình.

Ông Lê Anh Ngọc, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội MSD United Way Việt Nam, cho biết: “Với MSD, Trường học hạnh phúc không chỉ là một không gian có cơ sở vật chất đầy đủ hơn, mà là nơi học sinh được tôn trọng quyền, được chủ động tham gia và có điều kiện phát huy năng lực của mình.”

Theo ông Lê Anh Ngọc, việc kết hợp cải thiện môi trường học tập với giáo dục kỹ năng số nhằm tạo ra những thay đổi thiết thực, có sự tham gia của chính học sinh.

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình Công dân số chuẩn tại Phú Thọ

Thiết bị máy tính và TV trao tặng trường THCS Mường Vang sẵn sàng cho trò chơi Giải mã Lá chắn số.

Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ford Việt Nam, cho biết việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và công nghệ có thể tạo nền tảng cho những thay đổi tích cực, lâu dài trong cộng đồng.

“Chúng tôi rất vui khi được tài trợ cho Dự án Trường học hạnh phúc, qua đó đồng hành cùng MSD United Way Vietnam và nhà trường trong việc tạo thêm điều kiện để các bạn học sinh tự tin học tập, khám phá công nghệ và phát triển những năng lực cần thiết cho tương lai”, bà Hoàng Thị Thanh Tâm chia sẻ.

Học sinh thực hành kỹ năng an toàn trên môi trường mạng

Bên cạnh cơ sở vật chất, chương trình “Công dân số chuẩn” tập trung phát triển năng lực số cho học sinh thông qua các hoạt động tương tác, đặt câu hỏi, trao đổi và xử lý tình huống trên Internet.

Tại chương trình, bà Mai Hạnh Phúc, Phó Trưởng ban Nghiên cứu, Tư vấn chính sách, pháp luật, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nhấn mạnh Internet ngày càng trở thành một phần quan trọng trong học tập và cuộc sống của trẻ em, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình Công dân số chuẩn tại Phú Thọ
Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Ford Việt Nam.

Theo bà Mai Hạnh Phúc, một lời mời kết bạn, trò chơi trực tuyến, đường link hoặc cuộc trò chuyện riêng tư có thể trở thành điểm khởi đầu của các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt, bóc lột hoặc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Bà cho rằng pháp luật và công nghệ chỉ là một phần của giải pháp, trong khi sự chủ động của gia đình, nhà trường và chính học sinh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

“Điều nguy hiểm nhất không phải là một cú nhấp chuột sai, mà là một đứa trẻ gặp nguy hiểm nhưng không dám nói với người lớn”, bà Mai Hạnh Phúc chia sẻ.

Trong tiết học “Công dân số chuẩn”, học sinh tham gia trò chơi tương tác “Giải mã lá chắn số”. Qua các tình huống, học sinh nhận diện nguy cơ, trao đổi quan điểm và lựa chọn cách ứng phó phù hợp.

Nội dung tập trung vào các nguy cơ bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và những nguồn lực hỗ trợ mà học sinh có thể tiếp cận khi cần thiết.

Ba trạm trải nghiệm về công dân số

Sau tiết học, học sinh tham gia ba trạm trải nghiệm gồm “Trợ lý ảo LU - Hỏi điều bạn muốn biết”, “Hỏi đáp nhanh SNET - Thử tài công dân số” và “Thiếu niên nói - Cất lên tiếng nói của mình”.

Tại trạm Trợ lý ảo LU, học sinh đặt câu hỏi về những vấn đề quan tâm khi sử dụng Internet, qua đó thực hành kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, tích cực và có trách nhiệm.

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình Công dân số chuẩn tại Phú Thọ

Trạm Hỏi đáp nhanh SNET cung cấp các tình huống gần gũi về quyền trẻ em trên Internet, tư duy phản biện trước thông tin, bảo vệ tài khoản cá nhân và cách ứng xử có trách nhiệm trên môi trường mạng.

Trong khi đó, trạm “Thiếu niên nói” tạo không gian để học sinh chia sẻ suy nghĩ, băn khoăn và mong muốn về môi trường số mà các em sử dụng hằng ngày.

Theo MSD United Way Vietnam, những ý kiến của học sinh được xem là một phần trong quá trình xây dựng môi trường mạng an toàn, tích cực, thân thiện và tôn trọng quyền trẻ em.

MSD United Way Vietnam triển khai chương trình Công dân số chuẩn tại Phú Thọ

Đại biểu và học sinh trường THCS Mường Vang tại Lễ trao tặng cơ sở vật chất và Sự kiện truyền thông Giáo dục Công dân số chuẩn.

Sau hoạt động tại Phú Thọ, chuỗi “Công dân số chuẩn” dự kiến tiếp tục được MSD United Way Vietnam triển khai tại Hà Nội, Lào Cai và Quảng Trị, cùng chương trình truyền thông “Thiếu niên nói”, từ tháng 9 đến hết tháng 11/2026.

Chương trình hướng tới việc mở rộng các không gian học tập, đối thoại và trải nghiệm số an toàn, giúp học sinh có thêm cơ hội thực hành quyền trên Internet, chia sẻ tiếng nói và nâng cao kỹ năng sử dụng môi trường số có trách nhiệm.

Công dân số chuẩn MSD United Way Vietnam

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 145,800
Hà Nội - PNJ 142,800 145,800
Đà Nẵng - PNJ 142,800 145,800
Miền Tây - PNJ 142,800 145,800
Tây Nguyên - PNJ 142,800 145,800
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 145,800
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 14,580
Miếng SJC Nghệ An 14,280 14,580
Miếng SJC Thái Bình 14,280 14,580
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 14,630
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,940 14,540
Trang sức 99.99 13,950 14,550
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1284K 14,702 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1284K 14,703 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 1,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 1,454
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 1,443
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 142,871
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 108,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 98,284
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 88,182
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 84,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 60,329
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
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Cập nhật: 18/09/2026 09:00
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Cập nhật: 18/09/2026 09:00

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COLOR DISTRICT ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp làm đẹp, nghệ thuật và giải trí

COLOR DISTRICT ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp làm đẹp, nghệ thuật và giải trí

Trên tay HONOR Pad V9: tablet AI mỏng nhẹ, màn hình 2.8K 144Hz cùng pin 10.100mAh

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Lộ diện siêu phẩm iPhone 18 Pro Bespoke đầu tiên trên thế giới

Bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp để nâng cấp lên Galaxy Watch Ultra2?

Bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp để nâng cấp lên Galaxy Watch Ultra2?

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Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Base ra mắt Base 2.0, hướng tới mô hình doanh nghiệp vận hành cùng AI

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Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

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7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

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Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

Ngành Nước chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng thích ứng

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AI dự báo điểm nóng cấp cứu, giúp xe cứu thương chủ động tiếp cận bệnh nhân

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Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

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Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh

Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh

Chứng khoán 17/9: VN-Index vượt 1.820 điểm, ngân hàng dẫn nhịp

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Đón Trung thu, BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khỏe

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