Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Theo Nikkei Asia, Nhật Bản và Mỹ đang thảo luận kế hoạch xây dựng một nhà máy bán dẫn tại Mỹ bằng nguồn vốn của Nhật Bản, trong đó dự án được đưa lên bàn đàm phán như một phần trong thỏa thuận thuế quan giữa Tokyo và Washington, theo thông tin được Nikkei Asia đăng tải vào ngày 18/9 theo giờ địa phương.

Nhà máy chip vốn của Nhật tại Mỹ do GlobalFoundries vận hành. Ảnh minh họa do AI tạo.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã cam kết đầu tư tổng cộng 550 tỷ USD vào Mỹ theo thỏa thuận thuế quan giữa hai nước, tương đương khoảng 3,7 nghìn tỷ nhân dân tệ theo tỷ giá hiện hành, và nhà máy bán dẫn đang được hai bên thảo luận được xem là một phần trong gói đầu tư này. Việc đưa dự án vào khuôn khổ đàm phán thuế quan cho thấy cam kết rót vốn của Tokyo đang từng bước được cụ thể hóa thành các dự án riêng, trong đó nhà máy chip là hạng mục liên quan đến ngành bán dẫn được hai chính phủ bàn bạc.

Theo phương án đang được bàn, tổng giá trị dự án có thể đạt từ 2 đến 3 nghìn tỷ Yen, tương đương 12,8 đến 19,3 tỷ USD. Nikkei Asia cũng ước tính quy mô dự án có thể lên tới 19 tỷ USD. Nhật Bản sẽ giữ vai trò nhà đầu tư, trong khi GlobalFoundries dự kiến vận hành nhà máy, với dây chuyền tập trung sản xuất chip logic.

Cơ cấu hợp tác phân tách rõ vai trò giữa các bên, trong đó Nhật Bản phụ trách phần đầu tư, còn GlobalFoundries phụ trách vận hành nhà máy. Phương án tận dụng năng lực sản xuất chip sẵn có của GlobalFoundries, đồng thời giúp Nhật Bản tham gia dự án mà không phải tự xây dựng một bộ máy vận hành mới tại Mỹ.

Quan chức hai nước đã tiến hành các cuộc họp cấp chuyên viên vào thứ Hai và thứ Ba, trong đó phía Mỹ đề cập khả năng triển khai các dự án sản xuất chip. Hai bên cũng thảo luận về nhiều vấn đề liên quan, trong đó có phương án thu hồi vốn đầu tư. Do cơ chế đầu tư và khả năng hoàn vốn vẫn chưa được xác định, dự án nhà máy chip hiện mới dừng ở giai đoạn thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng.

Nếu hai bên thống nhất được phương án bảo đảm lợi nhuận, GlobalFoundries có thể vận hành nhà máy chip này như một dự án bán dẫn cụ thể thuộc gói đầu tư 550 tỷ USD mà Nhật Bản đã cam kết dành cho Mỹ.