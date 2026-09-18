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Nhật, Mỹ bàn xây nhà máy chip 19 tỷ USD

Đình Đề

Đình Đề

08:30 | 18/09/2026
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Nhật Bản và Mỹ đang bàn việc xây một nhà máy chip trên đất Mỹ bằng vốn Nhật, với GlobalFoundries đứng ra vận hành và tổng giá trị dự án có thể lên tới 19 tỷ USD, nằm trong gói đầu tư gắn với thỏa thuận thuế quan song phương.
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Theo Nikkei Asia, Nhật Bản và Mỹ đang thảo luận kế hoạch xây dựng một nhà máy bán dẫn tại Mỹ bằng nguồn vốn của Nhật Bản, trong đó dự án được đưa lên bàn đàm phán như một phần trong thỏa thuận thuế quan giữa Tokyo và Washington, theo thông tin được Nikkei Asia đăng tải vào ngày 18/9 theo giờ địa phương.

Nhà máy chip vốn của Nhật tại Mỹ do GlobalFoundries vận hành. Ảnh minh họa do AI tạo.
Nhà máy chip vốn của Nhật tại Mỹ do GlobalFoundries vận hành. Ảnh minh họa do AI tạo.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã cam kết đầu tư tổng cộng 550 tỷ USD vào Mỹ theo thỏa thuận thuế quan giữa hai nước, tương đương khoảng 3,7 nghìn tỷ nhân dân tệ theo tỷ giá hiện hành, và nhà máy bán dẫn đang được hai bên thảo luận được xem là một phần trong gói đầu tư này. Việc đưa dự án vào khuôn khổ đàm phán thuế quan cho thấy cam kết rót vốn của Tokyo đang từng bước được cụ thể hóa thành các dự án riêng, trong đó nhà máy chip là hạng mục liên quan đến ngành bán dẫn được hai chính phủ bàn bạc.

Theo phương án đang được bàn, tổng giá trị dự án có thể đạt từ 2 đến 3 nghìn tỷ Yen, tương đương 12,8 đến 19,3 tỷ USD. Nikkei Asia cũng ước tính quy mô dự án có thể lên tới 19 tỷ USD. Nhật Bản sẽ giữ vai trò nhà đầu tư, trong khi GlobalFoundries dự kiến vận hành nhà máy, với dây chuyền tập trung sản xuất chip logic.

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Cơ cấu hợp tác phân tách rõ vai trò giữa các bên, trong đó Nhật Bản phụ trách phần đầu tư, còn GlobalFoundries phụ trách vận hành nhà máy. Phương án tận dụng năng lực sản xuất chip sẵn có của GlobalFoundries, đồng thời giúp Nhật Bản tham gia dự án mà không phải tự xây dựng một bộ máy vận hành mới tại Mỹ.

Quan chức hai nước đã tiến hành các cuộc họp cấp chuyên viên vào thứ Hai và thứ Ba, trong đó phía Mỹ đề cập khả năng triển khai các dự án sản xuất chip. Hai bên cũng thảo luận về nhiều vấn đề liên quan, trong đó có phương án thu hồi vốn đầu tư. Do cơ chế đầu tư và khả năng hoàn vốn vẫn chưa được xác định, dự án nhà máy chip hiện mới dừng ở giai đoạn thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng.

Nếu hai bên thống nhất được phương án bảo đảm lợi nhuận, GlobalFoundries có thể vận hành nhà máy chip này như một dự án bán dẫn cụ thể thuộc gói đầu tư 550 tỷ USD mà Nhật Bản đã cam kết dành cho Mỹ.

GlobalFoundries Ngành công nghiệp bán dẫn nhà máy chip tại Mỹ nhà máy chip tại Mỹ, Nhật Bản đầu tư Mỹ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 145,800
Hà Nội - PNJ 142,800 145,800
Đà Nẵng - PNJ 142,800 145,800
Miền Tây - PNJ 142,800 145,800
Tây Nguyên - PNJ 142,800 145,800
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 145,800
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 14,580
Miếng SJC Nghệ An 14,280 14,580
Miếng SJC Thái Bình 14,280 14,580
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 14,630
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 14,630
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,940 14,540
Trang sức 99.99 13,950 14,550
Cập nhật: 18/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1284K 14,702 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1284K 14,703 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 1,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 1,454
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 1,443
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 142,871
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 108,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 98,284
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 84,285
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 60,329
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1284K 147 ▼1311K
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