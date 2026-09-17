Nhận định chứng khoán 18/9: Dòng tiền ETF có thể làm ATC biến động mạnh

Vùng 1.830-1.840 điểm là thử thách gần

Sau khi đóng cửa tại 1.822,77 điểm trong phiên 17/9, VN-Index đã vượt lại vùng 1.820 điểm từng đóng vai trò kháng cự ngắn hạn. Với mức cao nhất trong ngày tại 1.830,35 điểm, vùng 1.830-1.840 điểm nhiều khả năng tiếp tục là khu vực thử thách cung cầu trong phiên 18/9. Trước đó, một số công ty chứng khoán cũng xác định 1.840 điểm là vùng kháng cự gần nếu đà hồi phục được duy trì.

Kịch bản cơ sở là chỉ số tiếp tục rung lắc trong vùng 1.815-1.840 điểm, với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Nếu VN-Index giữ được trên 1.820 điểm cùng thanh khoản duy trì ít nhất ngang phiên 17/9, lực cầu có cơ sở tiếp tục thử thách vùng đỉnh ngắn hạn gần 1.830-1.840 điểm. Ngược lại, nếu mất 1.810 điểm trong bối cảnh thanh khoản tăng nhanh theo chiều bán, vùng 1.800 điểm và xa hơn là khoảng 1.790 điểm sẽ trở lại vai trò hỗ trợ cần quan sát.

Một yếu tố tích cực là thị trường đã hấp thụ khá tốt thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, diễn biến lãi suất quốc tế, tỷ giá và giá hàng hóa vẫn có thể khiến nhóm dầu khí, điện và các cổ phiếu nhạy với chi phí vốn biến động mạnh trong phiên cuối tuần.

Ngân hàng và chứng khoán vẫn là tâm điểm, nhưng cần tách dòng tiền cơ cấu

Ngân hàng và chứng khoán nhiều khả năng tiếp tục là hai nhóm cần theo dõi sát sau khi dẫn dắt phiên 17/9. SSB, VPB, HDB, CTG và MBB đang có động lượng tốt, trong khi SSI, VCI, VIX và VND thu hút thanh khoản lớn. Tuy nhiên, biến động giá trong phiên 18/9 có thể chịu tác động đáng kể từ các lệnh cơ cấu ETF, đặc biệt ở đợt ATC, nên không nên đồng nhất biến động một phiên với xu hướng cơ bản dài hơn.

Theo ACBS, kỳ cơ cấu FTSE GEIS tháng 9/2026 dự kiến khiến 27 cổ phiếu Việt Nam được mua ròng khoảng 5.588 tỷ đồng; phiên giao dịch cơ cấu diễn ra ngày 18/9 trước khi danh mục mới có hiệu lực từ 21/9. Một số báo cáo khác dự báo dòng mua có thể tập trung vào các mã vốn hóa lớn thuộc ngân hàng, thép, công nghệ và chứng khoán, trong khi một số cổ phiếu có thể chịu áp lực bán do bị giảm tỷ trọng hoặc loại khỏi các rổ chỉ số. Đây là các ước tính của tổ chức phân tích và số liệu giao dịch thực tế có thể khác đáng kể.

Ở các nhóm còn lại, bất động sản cần theo dõi khả năng duy trì đà hồi phục của DXG, KDH, VHM và VRE. Công nghệ và điện tử viễn thông có FPT, CTR, VGI; bán lẻ có MWG, DGW; logistics có GMD, VSC, ACV. Nhóm điện và năng lượng cần chú ý POW, REE, GAS sau phiên phân hóa, còn y tế như DHG, IMP, DBD có thể tiếp tục giao dịch thiên về câu chuyện riêng từng doanh nghiệp hơn là sóng ngành.

Thanh khoản cuối phiên và giao dịch khối ngoại là hai tín hiệu cần theo dõi

Điểm cần quan sát đầu tiên trong phiên 18/9 là chất lượng thanh khoản. Phiên 17/9 ghi nhận giá trị giao dịch HoSE tăng khoảng 20% so với phiên trước. Nếu thanh khoản tiếp tục cải thiện đồng thời độ rộng duy trì tích cực, nhịp vượt 1.820 điểm sẽ có độ tin cậy cao hơn. Ngược lại, chỉ số tăng nhưng thanh khoản suy giảm hoặc phần lớn giá trị tập trung vào một số lệnh cơ cấu lớn sẽ làm tín hiệu thị trường kém thuyết phục hơn.

Thứ hai là dòng vốn ngoại. Sau ba phiên mua ròng, khối ngoại đã bán ròng trở lại trong ngày 17/9. Phiên 18/9 có thể xuất hiện biến động đột biến ở một số mã do quỹ hoàn tất cơ cấu, vì vậy cần tách giao dịch mang tính kỹ thuật của ETF khỏi dòng tiền chủ động. Giá và khối lượng ở 15-30 phút cuối phiên sẽ có ý nghĩa đặc biệt trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các lệnh tái cân bằng.

Tổng thể, xu hướng ngắn hạn đã cải thiện sau phiên tăng 17/9 nhưng VN-Index vẫn đang ở sát vùng cản 1.830-1.840 điểm. Phiên 18/9 có thể có biên độ lớn hơn bình thường do cơ cấu ETF. Trọng tâm không chỉ nằm ở điểm số đóng cửa mà còn ở khả năng giữ vùng 1.820 điểm, độ lan tỏa của nhóm dẫn dắt và chất lượng dòng tiền sau khi loại trừ ảnh hưởng của các lệnh cơ cấu cuối phiên.