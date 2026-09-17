Đón Trung thu, BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khỏe

Chào đón Tết Trung thu 2026, từ ngày 15/09/2026 đến ngày 30/09/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình ưu đãi, giảm 15% phí bảo hiểm sức khoẻ cao cấp BIC SmartCare. Đây là món quà ý nghĩa BIC dành tặng các gia đình nhân dịp Tết đoàn viên, thay lời chúc bình an và đồng hành chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu.

Là sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ cao cấp dành riêng cho khách hàng của BIDV, BIC SmartCare có các quyền lợi bảo vệ vượt trội so với phần lớn các sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ trên thị trường hiện nay. Sản phẩm gồm 03 chương trình bảo hiểm linh hoạt (VIP, V-VIP, S-VIP). Tương ứng với mỗi chương trình, phạm vi bảo hiểm được mở rộng từ trong nước đến Đông Nam Á, Châu Á và toàn cầu. Tổng mức chi trả bảo hiểm lên tới 2 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ toàn diện cho nhiều độ tuổi, từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.

Đặc biệt, BIC SmartCare không áp dụng đồng chi trả hoặc mức khấu trừ, giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện và cơ sở y tế chất lượng cao.

Bên cạnh đó, khách hàng nữ khi tham gia sản phẩm có thể lựa chọn thêm quyền lợi bảo hiểm thai sản với thời gian chờ chỉ 270 ngày. Quyền lợi này áp dụng mức chi trả tới 400 triệu đồng cho mỗi ca sinh mổ và thanh toán tới 20 triệu đồng cho mỗi ngày nằm viện đối với trường hợp sinh thường.

Khách hàng có thể đăng ký tham gia trực tiếp tại các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc hoặc thao tác trực tuyến qua ứng dụng BIDV SmartBanking. Thông qua ứng dụng ngân hàng số, khách hàng có thể tra cứu quyền lợi sản phẩm, thực hiện đặt mua và thanh toán trực tuyến. Tính năng khai báo bồi thường tích hợp ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking cũng hỗ trợ khách hàng nộp hồ sơ và nhận tiền bảo hiểm một cách đơn giản, nhanh chóng.