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YouTube Festival Vietnam 2026 quy tụ hơn 700 nhà sáng tạo nội dung, nhà tiếp thị liên kết và đối tác

Huyền Vân

Huyền Vân

13:47 | 17/09/2026
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Ngoài ra, YouTube còn được xếp hạng là nền tảng xem video số 1 tại Việt Nam, tiếp cận 93% người dùng Internet mỗi ngày.
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Hơn 180.000 kênh tại Việt Nam đạt mốc trên 10.000 người đăng ký
YouTube Festival Vietnam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Đây là những con số rất đáng chú ý vừa được Google công bố tại sự kiện YouTube Festival Vietnam 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Sự kiện quy tụ hơn 700 nhà sáng tạo nội dung, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà tiếp thị cùng các đối tác để tôn vinh “Kỷ nguyên YouTube” tại Việt Nam, một hành trình phát triển mạnh mẽ và gắn liền với nhịp sống số của người Việt.

Hơn 180.000 kênh tại Việt Nam đạt mốc trên 10.000 người đăng ký
Hơn 180.000 kênh tại Việt Nam đạt mốc trên 10.000 người đăng ký

Thông qua những dữ liệu mới về hệ sinh thái YouTube, Google cũng nhấn mạnh vai trò của YouTube trong việc tiếp cận 93% người dùng Internet tại Việt Nam mỗi ngày, dựa trên ba yếu tố gắn kết chặt chẽ, đó là Văn hóa, Kết nối và Thương mại. Những số liệu này đồng thời củng cố vị thế của YouTube, đưa nền tảng này trở thành nền tảng xem video số 1, vượt trội so với các nền tảng trực tuyến khác hiện có trên thị trường.

Hơn 180.000 kênh tại Việt Nam đạt mốc trên 10.000 người đăng ký
Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam

Chia sẻ về những dấu mốc đầy ấn tượng này, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam cho biết: “Hơn một thập kỷ qua, YouTube đã đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam, từ một nền tảng chia sẻ video sơ khởi trở thành một phần gắn liền với đời sống văn hóa và kinh tế số. Ngày nay, chúng ta đang sống trong Kỷ nguyên YouTube – nơi quy tụ đa dạng nội dung trên mọi màn hình, mở ra không gian sáng tạo rộng lớn cho các nhà sáng tạo, đồng thời xây dựng niềm tin với người xem và thương hiệu. Mỗi ngày, 93% người dùng Internet tại Việt Nam tìm đến YouTube để khơi mở nguồn cảm hứng và cập nhật thông tin. Khi các nhà sáng tạo chia sẻ đam mê, nội dung của họ không chỉ kết nối cộng đồng trong nước và đưa bản sắc Việt Nam đến với khán giả quốc tế, mà còn tạo ra những giá trị kinh doanh có thể đo lường cho thương hiệu. Sự kết nối giữa sáng tạo và hiệu quả thương mại bền vững chính là một trong những điểm khác biệt của hệ sinh thái YouTube.”

Về Văn hóa: YouTube là nền tảng nơi người Việt cùng theo dõi và chia sẻ những khoảnh khắc văn hóa nổi bật, từ gần 6 triệu người cùng lúc xem và cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia đến những xu hướng âm nhạc và trò chơi phổ biến được quan tâm trong nước. Sức lan tỏa của nội dung Việt Nam cũng vượt ra ngoài biên giới, với hơn 50% tổng thời lượng xem đến từ khán giả quốc tế.

Đáng chú ý, năng lực “xuất khẩu” nội dung này diễn ra trên diện rộng khi hơn một nửa tổng số video do các nhà sáng tạo trong nước đăng tải đều thu hút người xem từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) - tiêu biểu là sáng kiến “Việt Nam Đi Để Yêu” - YouTube đã trở thành bệ phóng toàn cầu cho các nhà sáng tạo triển vọng như Quy Nhơn Tourist, kênh ghi lại những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ của đất nước, hay Ninh Tito, kênh góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực phong phú của Việt Nam ra thế giới.

Khi người xem chủ động theo dõi những nội dung họ quan tâm, sự tương tác này tạo ra giá trị thương mại đã được chứng minh. Một báo cáo phân tích tổng hợp (meta-analysis) qua nhiều năm cho thấy, YouTube mang lại ROI cao hơn 1,5 lần so với tổng thể các kênh truyền thông (Total Media) tại Việt Nam trong giai đoạn 2022 - 2025, điều đó cho thấy sức cộng hưởng của văn hóa có thể chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh nổi bật trên thị trường.

Về khả năng Kết nối: Cốt lõi của hệ sinh thái YouTube là sự kết nối sâu sắc và chân thực giữa các nhà sáng tạo và cộng đồng của họ. Tại Việt Nam, hiện có hơn 180.000 kênh đạt mốc trên 10.000 người đăng ký. Nắm bắt xu hướng kể chuyện đa định dạng, các nhà sáng tạo Việt Nam cũng đã gia tăng nội dung video ngắn, với số lượng video YouTube Shorts được đăng tải tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước.

Khác với một số nền tảng, nơi nội dung và tương tác thường hạ nhiệt sau một thời gian ngắn, nội dung trên YouTube mang lại giá trị tích lũy bền vững hơn, trong đó 40% tổng lượt xem diễn ra sau khi video đã đăng tải được hơn 30 ngày. Vòng đời dài của nội dung mang đến sự gắn kết thương hiệu bền bỉ và hiệu quả kinh doanh đã được kiểm chứng, bảo đảm mỗi video tiếp tục truyền tải thông tin, xây dựng niềm tin và duy trì tương tác suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Về giá trị Thương mại: Tại Việt Nam, các đề xuất từ những nhà sáng tạo uy tín đã trở thành động lực thương mại hàng đầu. Khán giả trong nước xếp hạng YouTube là nền tảng video số 1 khi đưa ra các quyết định mua sắm quan trọng hoặc phức tạp, với 82% người xem xác nhận họ có nhiều khả năng mua sản phẩm được giới thiệu bởi nhà sáng tạo mà mình tin tưởng - vượt trội so với các nền tảng chỉ chuyên về video ngắn (74%).

Hơn 180.000 kênh tại Việt Nam đạt mốc trên 10.000 người đăng ký
Hiện YouTube đã kết nối liền mạch hành trình mua hàng khép kín từ lúc khơi gợi nhu cầu đến khi hoàn tất thanh toán, trên mọi màn hình hiển thị

Hiện nay, YouTube kết nối liền mạch hành trình mua hàng khép kín từ lúc khơi gợi nhu cầu đến khi hoàn tất thanh toán, bằng việc tích hợp tính năng mua sắm trên mọi màn hình hiển thị. Cụ thể,

Mua sắm đa màn hình hiển thị (Omni-Surface Shopping): giúp người dùng có thể mua sắm một cách liền mạch bằng thao tác nhấp chuột trực tiếp hoặc quét mã QR ngay trên màn hình.

Hệ sinh thái YouTube Shopping: cho phép người tiêu dùng hoàn tất đơn hàng từ các nhà bán hàng uy tín trên các sàn thương mại điện tử hàng đầu như Shopee, Lazada và CellphoneS, YouTube mà không làm gián đoạn trải nghiệm xem video. Trên toàn Đông Nam Á, hơn 50% nhà sáng tạo đủ điều kiện đã tham gia chương trình Tiếp thị Liên kết YouTube Shopping (YouTube Shopping Affiliate Program), với hơn 6 triệu video được gắn thẻ sản phẩm.

Tính năng tối ưu hóa Tiếp thị Liên kết Đối tác (Affiliate Partnerships Boost): là tính năng được triển khai đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Theo dó, nếu như các đề xuất tự nhiên từ nhà sáng tạo mang lại sự bảo chứng truyền miệng mạnh mẽ, thì tính năng này cho phép các sàn thương mại điện tử và thương hiệu biến những video tiếp thị liên kết hiệu quả nhất thành các định dạng quảng cáo trả phí. Nhờ đó, nhà sáng tạo gia tăng độ phủ và cơ hội nhận hoa hồng, trong khi các thương hiệu thúc đẩy doanh số tức thì nhờ tận dụng uy tín sẵn có từ họ.

Hơn 180.000 kênh tại Việt Nam đạt mốc trên 10.000 người đăng ký
Sự kiện YouTube Festival lần đầu tiên được tổ chức còn là nơi vinh danh nhiều gương mặt, cá nhân, tổ chức và đối tác tiêu biểu thông qua chương trình YouTube Works Awards Vietnam 2026

Sự kiện YouTube Festival lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam không chỉ đưa ra những con số rất đáng ghi nhận mà còn được khép lại bằng lễ trao giải YouTube Works Awards Vietnam 2026. Nơi vinh danh các thương hiệu và công ty quảng cáo (agency) đã thực hiện những chiến dịch quảng cáo sáng tạo, đổi mới và hiệu quả nhất trên YouTube, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh rõ rệt.

Giải thưởng cao nhất Best of Vietnam đã được trao cho Tập đoàn Viettel với chiến dịch "Viettel 5G: Changing Who Gets to Connect During Tet". Chiến dịch đã kết hợp khéo léo nghệ thuật kể chuyện mùa lễ hội với chiến lược triển khai đa màn hình linh hoạt, khắc họa cách công nghệ thời hiện đại gắn kết các gia đình trên khắp Việt Nam trong dịp lễ quan trọng nhất. Chiến dịch này đồng thời chiến thắng ở hạng mục Best of Festive.

Bên cạnh đó là các đơn vị chiến thắng nổi bật ở từng hạng mục, bao gồm: FPT Long Châu giành giải Kể chuyện Đa định dạng (Multiformat Storytelling) với chiến dịch giàu tính thấu cảm “From Fear to Trust: Long Châu's 'Tiêm iu' Vaccination Journey”, và MSD HH Vietnam được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu & Nhà sáng tạo (Brands & Creators) khi đồng hành cùng nghệ sĩ Amee trong chiến dịch “You Matter, Take Charge”.

Lễ vinh danh YouTube Works Awards Vietnam 2026 còn ghi nhận rất nhiều gương mặt sáng giá, từ chiến dịch của các doanh nghiệp cho đến các cá nhân tiêu biểu.

Google YouTube YouTube Shorts YouTube Festival Lễ vinh danh YouTube Works Awards Vietnam 202

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17941 18215 18798
CAD 18049 18324 18941
CHF 30838 31215 31863
CNY 0 3832 3928
EUR 29172 29392 30473
GBP 33971 34361 35309
HKD 0 3182 3384
JPY 159 163 170
KRW 0 18 20
NZD 0 14576 15165
SGD 19823 20105 20675
THB 694 757 810
USD (1,2) 25729 0 0
USD (5,10,20) 25768 0 0
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