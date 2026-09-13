Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc gặp.

Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”, có sự tham dự của 471 đại biểu chính thức và 110 đại biểu khách mời.

Theo chương trình, sáng 14/9, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Chiều cùng ngày diễn ra phiên trù bị. Đại hội khai mạc chính thức vào sáng 15/9.

Gần 17 triệu người cao tuổi, hơn 9 triệu người vẫn lao động

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết công tác xây dựng văn kiện Đại hội được triển khai công phu, lấy ý kiến rộng rãi từ các địa phương và các cấp Hội. Đến nay, hệ thống văn kiện cơ bản hoàn tất, tạo cơ sở để Đại hội diễn ra đúng kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là động lực để NCT tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Gặp mặt báo chí thông tin về đại hội. Ảnh: Hoàng Nam

Đề cập định hướng phát triển Hội trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nhận thức về vai trò của NCT. NCT không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc mà còn là nguồn lực quan trọng của xã hội, có kinh nghiệm, tri thức, uy tín và khả năng tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Hiện cả nước có gần 17 triệu NCT, trong đó hơn 9 triệu người vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Có 455.267 NCT đạt danh hiệu “NCT làm kinh tế giỏi”, tạo việc làm cho 10 triệu lao động, đóng góp ngân sách gần 12.000 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, khoảng 2 triệu NCT được hưởng trợ cấp xã hội; 96% NCT có thẻ bảo hiểm y tế; khoảng 4,5 triệu người được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và 5 triệu người được khám sức khỏe định kỳ.

Cùng với đó, khoảng 750.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. NCT cũng tích cực tham gia lao động, sản xuất, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Hướng tới phát triển “kinh tế bạc”

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội NCT Việt Nam xác định yêu cầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT, biến kinh nghiệm, trí tuệ và khả năng đóng góp của lực lượng này thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những định hướng được Hội quan tâm là xây dựng chương trình hành động về phát triển “kinh tế bạc”, nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng của NCT, đồng thời đáp ứng yêu cầu mới của xã hội già hóa.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền về Đại hội trước, trong và sau sự kiện; tập trung phản ánh những đóng góp của NCT, các phong trào thi đua, mô hình hiệu quả và những NCT tiêu biểu tại cơ sở.

Nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với Hội NCT Việt Nam. Đại hội VII sẽ đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021-2026, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, vị thế của NCT trong đời sống xã hội.

Phát huy 85 năm truyền thống NCT Việt Nam, cán bộ, hội viên và NCT cả nước kỳ vọng Đại hội VII đề ra những quyết sách sát thực tiễn, tạo bước phát triển mới cho tổ chức Hội và công tác NCT; tiếp tục lan tỏa tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.