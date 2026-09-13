Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm. Ảnh: Chúc Ly.

Hồ nước ngọt ở xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, đã hoàn thành và tích nước từ năm 2024. Tuy nhiên, nước trong hồ chưa thể đến các hộ dân. Nguyên nhân là dự án chưa có nhà máy xử lý nước mặt và hệ thống đường ống để đưa nước sạch vào mạng lưới cấp nước sinh hoạt.

Theo thông tin báo chí ghi nhận ngày 12/9/2026, hồ được thiết kế để phục vụ khoảng 113.000 người tại khu vực U Minh cũ và vùng lân cận. Đây là quy mô dân số dự kiến hưởng lợi khi chuỗi cấp nước hoàn chỉnh, không phải số người đã được cấp nước từ hồ.

Hồ đã có nước, người dân vẫn phải chờ

Công trình rộng 102 ha, có sức chứa 3,85 triệu m³, khởi công tháng 1/2022. Sau bốn lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư của hồ khoảng 248 tỷ đồng. Phần hạ tầng xây lắp lõi được nghiệm thu vào tháng 5/2024; hồ hiện tích nước theo thiết kế.

Hồ còn có nhiệm vụ trữ nước phục vụ sản xuất và hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô. Tuy vậy, nước được trữ trong hồ không thể đưa thẳng đến vòi nước của các hộ gia đình. Muốn sử dụng cho sinh hoạt, địa phương cần công trình lấy nước, xử lý đạt yêu cầu và mạng đường ống phân phối.

Ông Phạm Văn Mười, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết mục tiêu chính của công trình là trữ nước ngọt mùa mưa để cấp nước sinh hoạt, giảm khai thác nước ngầm và góp phần hạn chế sụt lún đất. Theo ông, việc chưa đầu tư nhà máy xử lý cùng đường ống khiến nguồn nước trong hồ chưa thể cấp cho người dân.

Thời gian chờ khai thác cũng đặt ra yêu cầu bảo quản công trình. Theo ghi nhận của báo chí, một số đoạn lan can đã hoen gỉ; cây thủy sinh và dây leo phát triển ở mái hồ, trong khi bụi sậy mọc quanh đê và đường nội bộ.

Nhà máy và đường ống là khâu còn thiếu

Cà Mau đã triển khai dự án nhà máy xử lý nước mặt tại hồ và hệ thống đường ống với tổng vốn hơn 192 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến có công suất 12.000 m³ mỗi ngày đêm. Dự án bao gồm các hạng mục lấy nước, xử lý, chứa nước sạch và đưa nước vào mạng lưới phân phối.

Sau quá trình mời gọi đầu tư, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đồng Bằng được lựa chọn thực hiện dự án. Theo thông tin báo chí có được, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư. Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng, tính từ khi nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án.

Mốc 18 tháng là thời gian thực hiện dự kiến, chưa phải ngày người dân bắt đầu nhận nước. Tiến độ cấp nước thực tế còn phụ thuộc vào việc hoàn tất thủ tục, xây dựng, vận hành nhà máy và kết nối đường ống.

Câu chuyện tại Khánh An cho thấy cần theo dõi một dự án cấp nước đến khâu cuối cùng: nước sạch có đến được nơi sử dụng hay không. Hồ chứa đã hoàn thành nhiệm vụ tích nước; mục tiêu cấp nước sinh hoạt cho vùng phục vụ chỉ có thể đạt được khi nhà máy xử lý và mạng đường ống đi vào hoạt động.